Una antología de hilos de Twitter en papel

‘Hilo, papel y tijera (historias digitales)’, una antología de grandes hilos de Twitter del año 2021. Foto: Editorial Orsai

Día a día, en tiempos de hiperconectividad, se consolidan las redes sociales y los foros de internet como plataformas de creación literaria; las publicaciones ocasionales y breves le abrieron al microblogueo, permitiendo el desarrollo de diversas temáticas en una forma transversal.

Algunos blogs en internet perseveran en su forma y extensión para abordar desde polémicas de cultura pop, hasta complicadas disertaciones realizadas, no por curiosos del ciberespacio, sino por auténticos especialistas en un ejercicio cuyo único fin es compartir conocimiento escribiendo de manera gratuita para generar debates y conversaciones.

Desde hace más de 10 años, la Editorial Orsai hace su apuesta por un modelo de negocio en el mundo literario que estimule la creación, priorizando la entrada de recursos económicos a los autores y autoras. Su más reciente proyecto es ‘Hilo, papel y tijera (historias digitales)’, una antología de diferentes hilos publicados en Twitter en el año 2021, uno de los formatos con mayor auge en el momento, en el cual, una secuencia de trinos unidos conforman un relato; esta publicación también cuenta con escritos encontrados en Facebook e Instagram, así como en blogs y en Médium, un popular servicio de publicación de blogs creado por los fundadores de Twitter, que se caracteriza por ser una especie de híbrido de contribuciones profesionales y no profesionales.

¿Ha sentido que algo que leyó en internet posee un valor superior en su lenguaje, desarrollo y argumentación? Esa fue precisamente una de las reflexiones que dieron vida a esta iniciativa: “Pensar que algo escrito en Twitter es necesariamente menos riguroso que otro soporte es algo caprichoso. Haciendo una analogía, es como pensar que una película es necesariamente más sofisticada si la vemos en el cine que en un televisor. Creo que las redes sociales no solo son una usina de lecturas buenísimas, sino que tienen un lenguaje propio y fue lo que intentamos llevar al papel para darle una identidad propia, un poco más alejado del vértigo” relató Ignacio Merlo, coordinador Editorial Orsai, destacando la importancia de acercar este formato de textos a las audiencias que están alejadas de los entornos digitales.

Portada de ‘Hilo, papel y tijera (historias digitales)’, creada por el artista Emiliano Renzi. Foto: Editorial Orsai

Esta publicación aborda temáticas diversas, cuyo común denominador son los los relatos interesantes, emocionantes en su lectura y con una capacidad particular para conectar con los lectores, así lo comentó Martín Castagnet, editor literario del proyecto “al momento de armar la convocatoria para el libro nos decantamos por textos de ficción o que puedan ser leídos como tales. Al fin y al cabo no nos importa un pingo si lo que se cuenta fue cierto o no, solo lo que nos transmite.”.

‘Hilo, papel y tijera (historias digitales)’ representa una edición única, destacada por el detalle en cada aspecto de su producción, es un texto de lujo editada por el staff que hace la Revista Orsai en Argentina, acompañada del trabajo del artista Emiliano Renzi encargado de la portada y 256 páginas de textos escritos por autoras y autores de toda Latinoamérica, principalmente de Argentina, muchos con una comunidad digital que los respalda y que les han brindado reconocimiento en sus niños, otros que solo escriben con el mero interés de compartir sus ideas en la internet “Creo que este proyecto demuestra la cantidad de autores en internet que escriben con oficio y talento, y que no publicaron en papel únicamente por falta de oportunidades” agregó Castagnet.

Tengo un tío gay. No, eso no es una novedad. Yo por ejemplo soy el tío gay de mi sobrina, y claro seguramente todos tenemos un miembro de la familia del que sospechamos es gay. Sospechamos, sí, como si fuera un delito o un pecado. Pero esa no es la historia. — Jonny From The Block (@silapreto) July 22, 2021

El colombiano Jonathan Acevedo es uno de los autores participantes en esta antología, periodista, creativo y realizador audiovisual que se enfoca principalmente en la cultura pop mundial para desarrollar interesantes hilos de Twitter en esta plataforma con su nombre de usuario @silaprieto “aunque parezca un formato muy sencillo, es en realidad muy revolucionario al momento de narrar, de contar historias y no solamente en hechos noticiosos que merecen tener un seguimiento en el tiempo, sino también esa capacidad de crear historias de ficción y no ficción con una continuidad de principio a fin y gracias a los recursos que tiene Twitter para fortalecer la narrativa (imágenes, video, gifs) dándole una oportunidad al storytelling para profundizar en la creación y mostrando gran efectividad a la hora de comunicar lo que se desee comunicar”, comentó Acevedo, quien se sumó a esta iniciativa con un hilo de Twitter con la historia de un tío suyo que vivió la homosexualidad en el entorno familiar desde la perspectiva del autor “también abordo mi visión como gay haciendo un paralelo, narrando cómo veo a mi familia cercana y no tan cercana relacionarse con este hecho, el reencuentro después de esta fase de la pandemia con ellos y con mi tío que padece ahora un cáncer. Es un texto muy personal que también me sirvió a mi para hacer una reflexión alrededor de mi sexualidad, de pertenecer a la familia en la que estoy, de ser colombiano, también en cómo esa percepción permea lo que uno es y quiere ser, para mí es un honor hacer parte de un proyecto así…”

Jonatan Acevedo, periodista, escritor y realizador audiovisual colombiano que hace parte de ‘Hilo, papel y tijera (historias digitales)’ publicado por Editorial Orsai

El grupo de los autores seleccionados está integrado por las historias de Jonatan Acevedo, Andrea Aguilar Calderón, Juan Pablo Barrera, Enriqueta Barrio, Juan Barrionuevo, Santiago Barzizza, Leonardo Berneri, Nicolás Binaghi, Macarena Castelao, Ignacio Champane, Aylén Costantini, Claudia Costanzi, Uriel De Simoni, Heriberto Duarte, Victoria Figueiras, Juan Pablo Fiorenza, María François, Marta García, Juli Giampaoli, María Laura Grillo, Tomás Hodgers, Felicitas Irastorza, César Juno, Dan Lande, Juan Pablo Manzo, Oscar Marful, Ivo Marinich, Alejandro Marrero, Pablo Mónaco, Christian Olmos, Diego Petruszynski, Abi Powell, Elio Puntieri, Daniel Reschigna, Federico Rodríguez, Martín Salvador, Mariela Scidá Danon, Daniela Silva, Marcos Stábile y Ricardo Velázquez.

En esta oportunidad la editorial destinó el 50% de las ganancias brutas de la venta del libro para asignarse a los autores y autoras (un 40% más de lo que pagan las editoriales tradicionales), con la finalidad de procurar un índica de ventas más alto y por consiguiente, un mayor impacto económico que favorezca la producción literaria de las mentes detrás de estas historias “es una forma de incentivar la escritura y premiar a los que se pusieron a escribir sin esperar nada a cambio, Orsai lleva más de una década siendo sustentable sin tener que recurrir a las viejas ideas de la pauta publicitaria o los subsidios. Entendemos que recortar los ingresos de los autores de los textos en beneficio propio atenta contra la calidad del trabajo final.” ratificó Merlo.

Después de estos años esta editorial ha contado con el respaldo de los lectores, demostrando de los modelos colaborativos e independientes tienen futuro, pero que también poseen credibilidad y son viables desde el aspecto económico, como lo comenta Martín Felipe Castagnet, editor de la publicación “lo hacemos porque podemos, y solo podemos porque los lectores acompañan. Esa confianza, primero a ciegas y luego respaldada por nuestros libros, revistas y proyectos de toda índole, incluye un pacto nada implícito: la certeza de que intentamos darle tanto al autor como al lector lo mejor que podemos.”

Orsai publicó ‘Hilo, papel y tijera (historias digitales)’, tras el lanzamiento en 2021 de la colección ‘Disruptivos’, conformada por los libros ‘Garche’, de Juan Sklar; ‘Los despiertos’, de Matías Fernández Burzaco y ‘Derretimiento’, de Daniel Mella, abordando todo lo que no se puede decir de temáticas como la violencia, el sexo y la enfermedad.

El resultado final de esta exitosa convocatoria (que contó con más de dos mil postulaciones de todo el mundo hispanoparlante, sumada a la búsqueda implementada por el equipo de la editorial) ya está a la venta en línea y goza de amplia difusión en esos canales digitales que buscan honrar como espacios de creación colectiva para estimular la lectura y llevar al papel novedosas publicaciones para hacer crecer el mundo de las letras, de las ideas y de las historias que merecen ser leídas.