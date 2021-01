Leonardo Padura: “Sé que Cuba no es un patrocinador del terrorismo”

Leonardo Padura es autor de lo libros "Agua por todas partes", "El hombre que amaba a los perros", "Adiós Hemingway", "Paisaje de otoño", entre otros.

Leonardo Padura es escritor, periodista, guionista y crítico literario. Participa en el Hay Festival 2021, que se realiza virtualmente desde Colombia, donde presenta su más reciente publicación, llamada Como polvo en el viento. En esta obra, como en La novela de mi vida (2002), habla sobre el exilio en general, aunque toque directamente el tema de los cubanos que han emigrado, en su gran mayoría, a Estados Unidos.

Como polvo en el viento (Tusquets) cuenta la historia de la joven neoyorquina Adela y su relación con su madre y su pareja, un joven cubano llamado Marcos, quien le cuenta historias sobre su juventud en la isla y los amigos que dejó allá; así, entre fotos antiguas, Adela descubre una cara conocida. La novela se desenvuelve alrededor de la diáspora cubana, la lealtad, el amor y los vínculos con el pasado.

Leonardo Padura habló con Infobae y contó sus intereses sobre el exilio y la cultura cubana.

-¿Todavía podemos hablar de la dignidad cubana?, ¿qué papel tiene esa dignidad en la actualidad de la isla?

- La historia de Cuba no se puede escribir sin la relación traumática que ha tenido con Estados Unidos. La isla cuenta con dos herencias muy fuertes de este país, que son el beisbol y el jazz, que en la isla lo fusionaron y terminó convirtiéndose en Latin Jazz. Si no se hablara de este deporte, la historia de Cuba estaría incompleta, al igual que de la música.

La independencia ha marcado la postura de Cuba frente a Estados Unidos. Aunque este país nos siga presionando por el embargo económico, la isla siempre ha buscado la independencia, donde están como insignia la figura y los ideales de José Martí, donde se plantea el antiimperialismo y, por ende, para esa época, los cubanos adoptaron este ideal y, desde entonces, se ha luchado por sostener su independencia y por la soberanía cubana.

-En estos días se supo que Cuba volvió a la lista de los países patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos, ¿cómo se entiende desde la isla ese acto?

- En esa lista hay unos cuatro países, menos Cuba, que sí promueven y ejercen el terrorismo. Esta vuelta a esa lista es consecuente con el gobierno que implementó Trump y con los vínculos imaginarios que crean entre “apoyar” a exguerrilleros colombianos. Sí sé que Cuba no es un país patrocinador del terrorismo, sí contribuyó a que se expandiera la revolución en los años sesenta, pero no el terrorismo. (N. de la R. El gobierno del nuevo presidente Joe Biden anunció recientemente que se revisarán las medidas alrededor de Cuba tomadas por su antecesor, Donald Trump)

El escritor cubano Leonardo Padura posa para una foto el 2 de septiembre de 2020, en La Habana (Cuba). (EFE/Ernesto Mastrascusa)

-Usted habló en una entrevista sobre las obsesiones que tiene un escritor y con esto recordé lo que decía Ernesto Sábato sobre ellas: cuanto menos numerosas, más fuertes son. En su caso, su obsesión es el exilio aunque no lo haya vivido, entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo de escritura y creación para hablar del exilio como si fuera una vivencia totalmente personal?

- Yo creo que el escritor, en especial el novelista, siempre tiene una obsesión y funciona por esta. Yo tengo mi obsesión con el exilio, que he tratado de entender por medio de la escritura. La pertenencia es un elemento cultural, espiritual, humano muy importante, porque pertenecemos a una determinada cultura, un determinado territorio. El ensayo que escribí sobre Alejo Carpentier habla sobre esa pertenencia, en los trabajos periodísticos que realicé hacia los años sesenta está presente esa pertenencia, también está la historia del barrio chino, los franceses y la migración catalana en la isla. La pertenencia la he tratado en artículos, en una tesis de grado, cuando estudié en la Universidad de La Habana, y hasta en un guion que hice para cine.

Tengo un gusto por la pertenencia en el exilio. Este es lo contrario del exilio, pero no es una negación. Uno puede hablar, entender y sostener la pertenencia desde el exilio, y sobre esto es de lo que hablo en Como polvo en el viento y en La novela de mi vida.

-Según lo que dice en su libro, si todas las razones son válidas para irse o quedarse en Cuba, ¿qué significa ser cubano en esta época?

- Esta es una pregunta que todavía me hago. No sé qué somos los cubanos. Solo puedo decir que hay una serie de características genéticas y culturales que nos diferencian de los demás y nos hacen cubanos. La música, el territorio donde nacimos y donde nos desenvolvimos, las creencias religiosas, que, en nuestro caso, hay una mezcla de las creencias cristianas con las africanas, nos dan esas características. Y algo que tengo claro es que la definición de cubano es el mestizaje.

-¿A qué se refiere con “tener unas características genéticas”?

- Mencioné que la música y el beisbol es algo característico y casi único de Cuba. Puedo decir que, aunque no a todos los cubanos les guste bailar o jugar beisbol, todos sí saben qué son estas dos cosas. Las características genéticas las he visto de una manera muy gráfica, por ejemplo, en Brasil, que tiene casi como religión el fútbol; un niño que aunque no le guste el fútbol, si le llega un balón a sus pies sabe cómo manejarlo. Eso pasa aquí. Uno ve cómo un joven sabe coger o lanzar una pelota de beisbol, aunque no haya jugado este deporte, porque su entorno se lo sugirió desde pequeño. Ahora, esto de las características genéticas es un disparate mío.





Retrato de Leonardo Padura, escritor cubano - Crédito: Nicolás Stulberg

- ¿Cómo se combina la realidad diaria con el ocio y el tiempo libre en Cuba en la actualidad?

- La realidad cubana, al menos en la actualidad, es otra. Con la llegada de la pandemia, el turismo, que es el ingreso más grande para la economía del país, ha bajado casi en su totalidad y eso generó que el gobierno decidiera unificar las dos monedas que circulaban en el país, subió el salario y también el costo de la alimentación. Muchas familias se han quejado, porque la escasez de alimentos es mayor que hace unos años.

Ahora, respecto al ocio como espacio generador de creación, no lo llamaría así, porque, como artista o escritor, estás invirtiendo tu tiempo en la creación, que debe ser un canje de consumir y crear. Yo le dedico tiempo a leer para poder escribir, así deberían hacer todas las personas que se sientan a consumir. No puedes solo llenarte de información, eso debe salir y ser trabajado. Y si hablamos del ocio en el que no haces nada, es un ocio necesario. Todos los días, con mi esposa, dedicamos dos horas a ver una película o dos capítulos de alguna serie en Netflix. Hay unas que nos aportan más que otras para poder crear, como es el caso de Gambito de Dama, pero hay otras que dentro del ocio solo nos sentamos a disfrutarlas.

