–Es un libro con el que me identifico muchísimo. He escrito mucho sobre México y encontré vasos comunicantes, en la temática, incluso en la traducción de poesía del hebreo, al que ambos nos dedicamos. Me hice traductora en el camino. Mi inclinación por la traducción (del idish, del francés, del inglés) es muy importante en mi vida. Este libro lo empecé a traducir hace muchos años y era muy difícil. Moisés hablaba un idish demasiado bien, incluso para mí.