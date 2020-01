“Cuando John me llamaba, yo siempre estaba allí. Cuando yo lo llamaba, sin embargo, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo. Y según fue pasando el tiempo y las llamadas de John pararon, nos resultaba imposible localizarlo. De hecho, me preguntaba, ¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?”, aseguró Baird sobre el vínculo que tenía con la que fuera esposa del músico, Yoko Ono, según los fragmentos del libro que publicó Europa Press y reprodujo la agencia de noticias DPA.