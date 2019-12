—Fue algo muy loco. Si me veías en Barcelona ni bien llegué no tenía idea de qué iba a hacer. La verdad es que estaba perdido. Incluso no descartaba la opción de visitar a mis amigos y volverme. Cuando fui a África hice un blog, entonces dije: bueno, vamos a tratar otra vez en Asia Central, Uzbekistán, Turkmenistán, los países que nadie sabe lo que está pasando. Pero bueno, quiero contar, no las cosas malas, porque ya hay ochenta mil medios ocupándose de eso, quiero contar las cosas buenas, lo que no sabemos, la historia de estos países, la comida, la cultura, en fin, cosas que nunca vamos a ver en los medios tradicionales. Y empecé a publicar en Facebook, tenía una página web, que la sigo teniendo pero está un poco abandonada. Y también en Twitter, pero no era mi principal objetivo. Lo publicaba en Twitter para no descuidar ninguna red, pero lo principal era la web y el Facebook. Y un día pasó que publiqué un hilo sobre la desintegración de los Balcanes relacionada con el fútbol y con el partido que juegan Argentina y Yugoslavia en el Italia 90. Publiqué ese hilo como quien publica cualquier cosa y me tomé un tren. Estaba en ese momento en Iași, una ciudad entre el límite de Rumanía y Moldavia, y me tomé el tren a Bucarest. No tenía internet. Cuando llegué me conecto otra vez y ¡paaa!, ¡me reventaba el celular de notificaciones, de mensajes! Ese hilo creo que tuvo como once mil retuits. Tenía trescientos seguidores y pasé a tener cuatro mil, lo cual es un crecimiento del mil por ciento en un noche. Me dije: ‘chau, no lo puedo creer; es por acá’. Y empecé a publicar hilos relativos al deporte, porque me di cuenta que vendía, la historia del deporte, porque la gente estaba interesada, pero tampoco quería que se convirtiera en un blog de deporte. Me encanta el deporte, pero también me encantan otras cosas. Entonces fui por ahí: historias, deporte, política y en Twitter. Y de repente empezó a crecer, crecer, crecer. En un momento entré en un espiral y me di cuenta que no tengo que parar.