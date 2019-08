Esta paz / simulacro de banderas

unida con hilvanes a la historia

tiene algo de perdón / poco de gloria

y ya no espera nada en sus esperas

es una paz con guerras volanderas /

y como toda paz obligatoria

no encuentra su razón en la memoria

ni tiene la salud de las quimeras

esta paz sin orgullo ni linaje

se vende al invasor / el consabido

me refiero a esta paz / esta basura

mejor será buscarle otro paisaje

o amenazarla en su precoz olvido

con una puñalada de ternura.