Estos diez grados son novedad, no sólo para nosotros, que acabamos de entrar en un invierno bien frío, sino también para el contingente de franceses que llegó para participar de la quinta edición de la Noche de la Filosofía. Allá, en Francia, una ola de calor activó por primera vez en mucho tiempo la alerta roja y la necesidad de cerrar escuelas por los 48 grados de sensación térmica que se prevé. Por eso, ahora, en el Hotel Own Recoleta, Michèle Riot-Sarcey y Mark Alizart lucen alegremente abrigados. Ella, una bufanda roja; él, un gorrito azul. Pero no es el clima el motivo de esta conversación con Infobae Cultura en esta tarde ventosa de junio. No. De lo que lo hablamos es de filosofía. Michele Riot Sarcey es una historiadora feminista y especialista en Historia del siglo XIX y en la obra Walter Benjamin. Por su parte, Mark Alizart es filósofo, especialista en la obra de Stuart Hall y en el arte contemporáneo. La Embajada de Francia los trajo.