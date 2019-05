De hecho, la obra de Varo en particular, ha ganado espacio de manera exponencial en los últimos años, con exposiciones compartidas e indivuduales en los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Alemania y Dinamarca. Las exposiciones monográficas fueron organizadas por el Museo Nacional de Mujeres en las Artes en Washington DC, The Magic of Remedios Varo en 2000, en el mismo año que el Mexican Fine Arts Museum en Chicago siguió con una gran muestra de sus obras. En la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno celebró en 2017 y 2019 dos espectáculos muy bien recibidos: Remedios Varo. Apuntes y anécdotas de una colección y Adictos a Remedios Varo: Nuevo legado 2018, la última exhibición que contó con más de 190.000 visitantes.