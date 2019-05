Para Bolton la visión que Sontag respalda en su ensayo "señala que la sensibilidad se caracteriza por sus niveles extremos de artificio y estilización, especialmente en lo referente a estética y presentación". Para ella, Camp es exitoso, no solo por su apariencia exagerada, sino también por el serio esfuerzo y la energía que impulsan a crear una pieza indignante y sensible a la vez. Eso sí, aclara, Sontag es cuidadosa en distinguir que aquellos que buscan ser campy, sin embargo, no suelen lograrlo: "El camp es completamente ingenuo o completamente consciente (cuando uno juega para ser campy.)".