– Hay una cantidad importante de participantes, no sé si eso refleja todo el posicionamiento de las mujeres. Hay que ver qué corrientes de pensamiento ingresan a través nuestro porque soy una de ellas. No he visto entre las autoridades del lado español demasiados nombres de mujeres. A lo mejor hay mujeres en la dirección de esas organizaciones pero no han tomado un lugar público. Cuando hablo de mujeres, hablo de quienes se autoconciban como tal, hablamos de una diversidad, de un mega género que incluye a otros. Veo un crecimiento sostenido que en los últimos años se ha expandido. Esto no quiere decir que no falten en lugares de decisión porque en cuestiones de género la lucha es contra el patriarcado y aún las que nos consideramos con ciertos niveles de conciencia portamos huellas y rastros del patriarcado. Es una lucha con nosotras mismas pero también con la sociedad que nos contiene.