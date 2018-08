—Es una pregunta difícil porque tradicionalmente las minorías no han obtenido derechos sin involucrar algún marco público más amplio. Por otro lado, internet no es como un espacio público cualquiera. No está sujeto a ninguna jurisdicción gubernamental, es totalmente global y está plenamente privatizado, desde los cables submarinos hasta las aplicaciones con las que interactuamos. Todavía no se ha encontrado un marco satisfactorio para regir o gobernar esto que, en realidad, es transnacional por naturaleza, no está sometido a ninguna jurisdicción en particular y al mismo tiempo está privatizado, sin generar algún tipo de conflicto. Si dejamos que lo manejen las compañías es difícil garantizar los derechos humanos y la libertad plena de expresión. Si dejamos que los gobiernos se hagan cargo es difícil porque también van a adoptar una visión fraccionada, compartimentalizada, porque distintos países tienen distintas expectativas, y la red no funciona si se la divide. Probablemente hay que encontrar una solución en donde haya un gobierno colectivo, y hay algunos sistemas en donde se puede exigir transparencia de las corporaciones con políticas más claras, con rendición de cuentas, con responsabilidad, privacidad y libertad de expresión. Tiene que haber, por un lado, una mayor concientización de los organismos públicos y, por el otro, una mayor transparencia de las empresas para garantizar que esa voz pública se pueda expresar.