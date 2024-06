Martín Fierro de Radio 2024: los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

La ceremonia de los Martín Fierro de la Radio 2024 fue una noche de glamour y elegancia, con celebridades que desfilaron por la alfombra roja mostrando sus mejores galas

En una ceremonia que busca galardonar a las más destacadas personalidades de la radio en 2022 y 2023, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregó este domingo los premios Martín Fierro de la Radio 2024.

Antes de alzarse con la estatuilla, cada una de las celebridades transitaron por la alfombra roja de La Rural y fueron la diseñadora Patricia Profumo y de Patricia Doria, diseñadora de indumentaria y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo, quienes analizaron a Infobae cada unos de los looks

Cada outfit y elección de vestuario, además de peinado, maquillaje y accesorios, fue puesto bajo la lupa de las expertas. Ya sea de la mano de nuevos trajes o estilos reversionados, gracias a la moda circular que busca minimizar el impacto ambiental de la industria textil mediante la reutilización de prendas, el universo fashionista dijo presente y copó la noche con la elegancia y el glamour que caracterizan a esta tradicional gala.

Martín Fierro de Radio 2024: quiénes fueron lo mejor y peor vestidos

Flor de la V

Según contó la conductora durante la transmisión, llevó un look enmarcado en la moda circular, con “corte sirena bien al cuerpo y guantes transparentes”.

La primera en pisar la alfombra roja, fue también la mejor vestida de la noche. Bajo la atenta mirada de las expertas, Flor de la V fue quien optó, como ya es un clásico, por un estilo impecable. Para Profumo, “es un mega vestido en negro azulado y ‘asirenado’ que marca su espectacular silueta. Lleva guantes y acompaña con un clutch al tono. Peinada y maquillada adecuadamente para esta gala”.

Al tiempo que Doria describió: “Tiene un escote palabra de honor y luce una joyería impecable. Ella es impecable, tiene una corsetería muy ajustada hasta la cintura, marcando bien la cadera y en la mitad de la pierna, o un poco más arriba, la falda abre”. Asimismo, la experta aseguró que la tela elegida por la conductora “tiene mucha consistencia y le da mucho cuerpo al vestido. El pelo está impecable y los guantes a la altura de donde termina el bustier. El clutch también está acorde a todo y le da distinción al conjunto”.

Evelyn Botto

La locutora aseguró durante la transmisión que su estilo fue "custom"

Bajo la mirada de Doria, quien aclaró que quienes ostenta una “cruz” en su imagen “no se dieron cuenta de la importancia de este evento, y de la magnitud y repercusión que tienen en la sociedad”, advirtió que el “material es contradictorio, la forma de la blusa-vestido es difícil. Todo y al mismo tiempo, es un no. Creo que quiso innovar y no le salió bien, pero al menos tiene una propuesta”.

Mientras que Profumo aseguró: “Desafortunado outfit de Evelyn Botto con una camisa blanca completamente casual que usa como vestido, medias negras y unas cañas en moño y volado para completar su calzado y capa de abrigo en piel sintética negra”.

Marina Calabró

Doria; "Está muy bien y muy diva con su cabello y el maquillaje”.

“Está clásica con un bustier en azul noche completamente bordado. Lleva un importante escote que sabe lucir muy bien y completa el outfit con una falda azul en seda de amplio tajo. Es ideal para esta gala. El peinado en ondas y el maquillaje resaltan la mirada”, observó Profumo.

Ángela Lerena

La periodista deportiva optó por un diseño de Natalia Antolín

“El vestido con escote cuadrado es muy poco favorecedor, los tirantes con bocaditos y la falda al bies, con ese estampado es muy playero y de verano, al igual que su cabello”, afirmó Doria.

Sofía Martínez

La nominada a comentarista deportiva fue una de las elogiadas por las expertas

La periodista Sofía Martínez lució “un top bordado con transparencias y falda en gasa con leves plumitas. Lo sabe llevar muy bien, al igual que su make up y peinado”, según Profumo.

Liliana Parodi

El estilo de Liliana Parodi estuvo dominado por el blanco

“La sastrería blanca y el pantalón mega ancho; todo es muy actual y de tendencia. El corte de cabello está impecable y también muy actual”, planteó Doria.

Cristina Pérez

La conductora, reconocida por su estilo, lució una elegante pieza de alta costura de Gabriel Lage con escote asimétrico, elaborada a mano con hilos de seda y un diseño floral sobre tul color piel. Completa con joyas Jean Pierre: aros, pulsera y anillo de oro blanco con brillantes

“Espectacular vestido en organza estampada en colores, con base nude y una mega capa de un hombro. Exquisito el traje de Gabriel Lage acompañado de un make up, joyas y peinado espectaculares”, dijo Profumo sobre el look de la conductora.

Romina Manguel

La periodista asistió al evento con una de sus hijas, y optó por llevar un anillo de su abuela Esther, una pulsera de Jorge Lanata, un vestido largo estampado en crudo y negro, y un pin amarillo en memoria de la masacre del 7 de octubre en Israel.

“La periodista Romina está vestida correcta con el vestido largo estampado, pero es más para otra ocasión de uso”, destacó Doria.

Dominique Metzger

Metzger lució un vestido columna de mangas largas en terciopelo negro con bordados en cristales de azabache de Javier Saiach, junto a joyas de Claudia Stad, incluyendo aros largos en oro blanco con brillantes y anillos en oro blanco con brillantes

“Único y elegantísimo outfit de Dominique Metzger, con un vestido al cuerpo en paillettes, con mangas y cuello. El peinado y maquillaje exquisitos; marco el detalle de clutch y calzado en plata”, dijo Profumo.

Roberto Piazza y Walter Vázquez

El diseñador y su pareja, fieles a su estilo, dijeron presente en la alfombra roja

“¡Al fin un poco de locura! Roberto Piazza y su acompañante femenina muy a tono con la tendencia de bombacha y corpiño y red al estilo muy Dua Lipa. La sastrería dorada y negro le ponen un poco de locura y desenfreno al evento: ¡Muy buena la actitud”, destacó Doria. Y Profumo completó: “Roberto y Walter fieles a su icónico género en brocatto”.

Carolina Amoroso

La flamante pareja, recientemente casada, fueron de los más destacados de la red carpet

“Este vestido, con escote palabra de honor y falda más larga atrás, está impecablemente vestida y su pareja con la sastrería, camisa blanca y pajarita, muy acorde al evento. ¡Impecables!”, resaltó Doria.

Sebastián Wainraich

En la red carpet, el conductor lució un traje oscuro perfectamente entallado, complementado con una impecable camisa blanca y una elegante corbata negra. Su look se completa con unas gafas de sol modernas.

“Me encantó el look de Sebastián para este evento”, resaltó Profumo al evaluar el estilo del conductor y desgrabó: “Saco entallado con pantalones cargo achupinados que le dan un toque canchero, al igual que la fina corbata rasada”.

Magdalena Aicega

La ex Leona eligió un vibrante vestido largo, de color rojo y de un solo hombro, que resalta su figura esbelta.

“Es un vestido asimétrico con aberturas cut out donde muestra mucha piel, el clutch negro es rígido y de un tamaño muy grande, no va para ese look. El cabello me parece un acierto y el maquillaje muy correcto”, resaltó Doria.

Julieta Pink

Con un elegante vestido largo negro, que destacó con un detalle transparente en el corpiño, la locutora buscó un estilo clásico y refinado.

“Lindo y básico outfit con falda clásica negra evade y top corset en transparencias negro, con poco brillo, pero protagonista. Muy luminoso su make up, al igual que el peinado. Impecable”, resaltó Profumo.

Caterine Fulop

La artista lució un vestido diseñado por Menage a Trois de corpiño armado y adornado con pedrería, con una falda larga y transparente. Los tirantes del corpiño están decorados con brillantes y pedrerías.

“Fulop es tan bella, pero ese vestido no le favorece ni muestra su cuerpo que es perfecto. Tiene muchos cortes y aberturas con cambios de textura. Es confuso y no es armónico, el corpiño queda separado de la totalidad del vestido”, resaltó Doria.

Teté Coustarot

Teté Coustarot deslumbró con un diseño de Gino Bogani de moda circular, presentado originalmente hace dos años en un homenaje en el Malba.

Bajo la mirada de Doria, “Tete es muy clásica, vestido negro escote en ‘V’, con un Caftan tornasolado que le levanta el look, con el collar completa el estilo”.

María O’Donnell

La periodista eligió un vestido corto negro, con un detalle de abertura en el escote tipo gota, completó su look con medias negras brillantes.

Con respecto al look de la periodista, Profumo señaló: “Está correcta para un evento de tarde, aunque dista muchísimo de una gala en red carpet. Faltó producción y no solo en su outfit, sino también en make up y peinado”.

Enzo Aguilar

Traje rosa con destellos brillantes, compuesto por un saco y pantalones a juego, que combina con una camiseta negra transparente.

Doria aseguró: “El traje sastrero rosa con combinación de tul negro en las mangas es muy provocador y audaz: lo que se espera para un evento que es una fiesta. El pelo corto con tintura verde está perfecto”.

Virginia Lago

Conjunto compuesto por un pantalón negro y una blusa clara, además de un poncho blanco de flecos, que completó con un collar de cuentas de colores.

“Básico poncho y pantalón en crudo y negro. Está vestida como para una tarde de teatro, no para un megafiesta de la radio en red carpet. Seguramente fiel a su estilo, pero súper distante de un dress code televisivo”, aseguró Profumo.

Marcela Tauro

La periodista lució impactantes piezas de joyería de Jean Pierre - aros, anillo sinfín y anillo de oro blanco con brillantes - que completaron el impresionante outfit diseñado por Bait Al Bahr by Aischa Hallar.

La periodista Marcela Tauro deslumbró con un vestido inspirado en aires romanos, confeccionado íntegramente en organza de lurex con detalles glitters en color verde inglés. El diseño, con drapeados en los hombros y una enagua de seda natural, mezcla texturas y crea un look fluido y femenino. Además, la transparencia del vestido aporta sensualidad, mientras que la faja realza sus curvas.

Lara López Calvo y Daniel López

Díaz lució un clásico traje negro combinado con una camisa blanca, sin corbata, con un estilo moderno y relajado. La periodista económica eligió un vestido largo de satén en tono plateado con un diseño de cuello halter y un corte ajustado.

Para Doria, “el vestido nude de satín, escote halster y fruncido en el lateral, con falda recogida, está correcto para el evento. Bien la elección de las sandalias, el pelo y el maquillaje”. En tanto, el locutor optó por un look clásico y elegante, con una chaqueta de corte moderno, que se complementa con una camisa blanca, sin corbata. Una combinación perfecta de formalidad y estilo moderno.

Guido Záffora

El conductor de la Alfombra Roja de los Martín Fierro eligió piezas exclusivas de Jean Pierre: gemelos de oro amarillo y ojo de tigre, un pin de oro con brillantes, un aro de oro amarillo con brillantes, un aro cuff de oro amarillo con brillantes y un anillo Chevalier de oro amarillo con brillantes, los cuales dieron final al espectacular esmoquin del Atelier Pucheta.

Sobre el look del conductor de la red carpet, Profumo aportó: “Impecable con un esmoquin de estampa perfecta. La camisa es glamorosa y al moño lo sabe llevar. Hay un detalle en los extensos puños que remarcan exclusividad en su outfit: ideal para esta red carpet”.

Tamara Pettinato

Vestido asimétrico metálico, de un solo hombro con una manga larga abullonada y una atrevida abertura en la pierna.

Profumo sobre el look de Tamara Pettinato: “No me gusta el look. Género en lamé con elastano y drapeado. No es buena elección con manga de otro género. Me quedo con el make up y el peinado”.