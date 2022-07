Carlos Velasco no cree que Rueda haya fracasado con la selección Colombia

El expreparador físico de Rueda en la selección habló del fracaso de la Tricolor. Tomado @pfcevt

La selección Colombia será una de las grandes ausentes de Catar 2022.

La eliminatoria para Catar 2022 fue de las peores que ha jugado el conjunto cafetero, dado que bajo el mando de Reinaldo Rueda falló en su intento por clasificar a su tercer mundial consecutivo y séptimo en la historia. Además, acarreó una racha negativa de siete encuentros sin ganar marcar gol.

Tras la salida de Carlos Queiroz, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se decidió por Reinaldo Rueda, quien dejó su cargo como seleccionador de Chile, en donde no le estaba yendo bien y se encontraba al filo de la cornisa por los malos resultados en las clasificatorias.

Junto con Reinaldo Rueda llegó el preparador físico Carlos Eduardo Velasco Toro, quien ha trabajado por más de 30 años con el ex Atlético Nacional y siempre se ha destacado por su buen trabajo y exigencia con los jugadores.

Le puede interesar: La jugada del colombiano Nicolás Benedetti en el fútbol mexicano que le está dando la vuelta al mundo

El exasistente de Reinaldo Rueda concedió una entrevista para el programa Grueso Calibre en el que habló del proceso al frente del cuadro cafetero. “No me gusta llamar la palabra fracaso porque nosotros fuimos valientes al asumir el proyecto, sabiendo que había muy poco margen de error que la vez pasada”.

“Hay que seguir adelante porque tenemos mucha gente atrás que a pesar de lo que no pudimos desarrollar y lo que construimos en 10 meses fue muchísimo dentro de lo que se estaba haciendo institucionalmente con la federación, que no salga a la luz publica ese es otro cantar”.

De igual manera, el caleño hizo un mea culpa de la eliminación de la selección Colombia: “Nosotros somos los directos responsables, hay que asumir la responsabilidad como tal y seguir convencidos de lo que somos y de lo que queremos hacer”.

“Lo que no puedes desarrollar futbolísticamente, no lo puedes desarrollar con chismes a la razón de ser, de lo que es el fútbol (...) Hay señalamientos de por qué se hizo, por qué no se hizo. Se cometieron fallas, se cometieron errores, pero el factor que nos saca del mundial es el no haber convertido en siete juegos”.

Asimismo, Velasco destacó que si bien no se logró el objetivo final que era ir a Catar, su labor fue más a fondo de la mano con la FCF, y fortalecieron temas como la preparación de los entrenadores colombianos, además de contribuir al desarrollo en aspectos de infraestructura del fútbol local

Del mismo modo, manifestó que no fue nada sencillo asimilar la eliminación de la selección Colombia a la que llegaron a comienzos de 2021 con muchas expectativas. “Nos reunimos como grupo, nos confrontamos, nos dijimos las cosas en la cara, nos dijimos las verdades”.

““De ese tipo de factores salen cosas muy positivas, somos hombres y somos seres intachables en nuestra conducta y nuestro pensamiento. Le debemos un resultado deportivo al país, después no le debemos nada a la sociedad”.

Desde que asumió su tercer ciclo en la selección Colombia -en 2003 fue designado de manera interina- Reinaldo Rueda dirigió un total de 22 partidos con un saldo de siete encuentros ganados, diez empates y cinco derrotas para un rendimiento del 46,9.

SEGUIR LEYENDO: