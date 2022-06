Bogotá está lista para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta presidencial, anunció el Distrito

El distrito asegura que la capital tendrá el mejor esquema de seguridad del país. Tomado del Twitter de la Sec.Gobierno

El gobierno nacional, desde el Ministerio del Interior anunció el plan para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales definitivas, que se realizarán este domingo, la Policía Nacional también confirmó la presencia de los uniformados a nivel nacional, cumpliendo así la petición de la Procuraduría de reforzar las medidas para la jornada. Bogotá no se quedó atrás y anunció su estrategia, entre las que se incluyen las restricciones ya adoptadas sobre el parrillero en moto.

Por parte del distrito capital, el mismo secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, dio a conocer las medidas acordadas durante la “Tercera Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales”, por ejemplo, más de 13.500 policías y soldados garantizarán la seguridad en la capital colombiana; habrán unos 60 observadores internacionales que harán seguimiento a la jornada electoral; 860 gestores estarán en los puestos de votación y puntos de concentración de los candidatos, entre otros.

Una medida que ya se viene adoptando, hace un par de meses en pro de la seguridad, es la restricción del acompañante en moto los jueves, viernes y sábados, entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente, esta misma seguirá vigente durante este fin de semana.

“Bogotá es la ciudad que tiene el mejor esquema de seguridad y convivencia para estas elecciones de nuestro país; estaremos acompañados por más de 10.700 policías el domingo de las elecciones. Por primera vez Bogotá va a desplegar un esquema de casi 880 gestores para atender las elecciones del domingo, es el esquema de atención por parte de la Secretaría de Gobierno más grande de la historia Bogotá. Tendremos 10 puntos móviles del sistema de riesgo conformados por Bomberos, IDIGER, Acueducto, Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil. Tendremos 20 Puestos de Mando Unificado en todas las localidades, estos puestos de mando empiezan este jueves a las 8 de la mañana y estarán funcionando hasta el domingo, hasta que finalicen los escrutinios, así le podemos decir a toda la ciudad que tendremos el mejor esquema de seguridad y convivencia para estas elecciones”,

aseguró el secretario Jiménez en rueda de prensa.

A los anuncios se suma un dispositivo especial para prevenir alteraciones del orden público en los alrededores de los casi 900 puntos de votación, desplegados en toda la ciudad. Incluso, el secretario confirmó que, tras valoraciones con la Policía Nacional, Bogotá tiene un riesgo de seguridad moderado, por lo que no hace parte de las que se encuentran en riesgo alto o inminente. No obstante, no desestiman cualquier amenaza, pero, aseguraron que cuentan con todas las precauciones para la jornada.

Los esfuerzos se focalizarán en 70 puntos de la capital donde se encuentran: las sedes políticas, las registradurías auxiliares, Corferias y algunos puntos de votación, los más grandes de Bogotá, allí desplegarán un plan especial, a partir de las 5 de la tarde, con el fin de atender cualquier alteración de orden público, incluidas las afueras de la ciudad.

La preocupación viene por el pronunciamiento del director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, donde aseguraba que tenían alarmas por alteraciones en el orden público el día de las elecciones, dependiendo los resultados electorales.

No obstante, el uniformado aseguró que a nivel nacional más de 300 mil integrantes de la fuerza pública acompañarán la jornada. Los esfuerzos se focalizarán en 99 municipios, esto a partir del Mapa de Prevención y Seguridad Electoral.

De hecho, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, a raíz de estas posibles alteraciones, dependiendo el resultado, le pidió a los alcaldes y gobernadores que activen todos los protocolos, para las votaciones transcurran con total tranquilidad:

“Gobernadores y alcaldes, en el ejercicio de sus funciones, deben activar las instancias de coordinación interinstitucional para prevenir, mitigar y controlar las situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la segunda vuelta para la Presidencia y Vicepresidencia de la República”.





El mismo ministro del interior, Daniel Palacios, recalcó el plan de seguridad para los casi 12.500 puestos de votación a nivel nacional, con sus 102.500 mesas, añadiendo que habrá operativos enfocados para evitar la compra y venta de votos, además del constreñimiento al elector.

“Son más de 5 mil fiscales que la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto para el día de las elecciones y, junto con la Policía Nacional, se estarán adelantando operativos, esta semana, en contra de quienes pretendan comprar votos el día domingo. (...) el Estado tiene listo un dispositivo con más de 20 mil hombres para evitar el constreñimiento electoral, en especial, en zonas donde operan los grupos armados ilegales que pretenden incidir en el proceso electoral”.

