¿Revive el caso Colmenares?

Este año se cumple una década de la misteriosa muerte de Luis Andrés Colmenares

Cada octubre, desde el año 2010, se ha convertido en una tortura para la familia de Luis Andrés Colmenares, el joven que falleció en misteriosas circunstancias dando origen a uno de los casos judiciales sin resolver más polémicos y mediáticos de Colombia.

“Oneida (madre de Luis) está encerrada y así permanece todos los octubres”, le contó a Revista Semana Luis Alonso Colmenares, padre del joven que aseguró que es un mes complicado para la familia.

El próximo 31 de octubre se cumple una década de la muerte del joven y, como se hace sin excepción cada año, desde entonces, la historia salió a relucir otra vez, pero, en esta ocasión, con pistas nuevas que podrían reabrir el caso: una foto que le daría la razón a la familia del joven, que insiste en que se trató de un homicidio, y el cuestionamiento que le hizo el padre, Luis Alonso Colmenares, a Medicina Legal por la desaparición de la ropa de su hijo. ¿Se podría reabrir el caso? ¿Concluirá?

¿Se reabre el caso?

Nueva foto en el caso Colmenares, herida causada por botella. Caso Colmenares

En los últimos días, y a poco más de dos semanas del aniversario de la muerte de Luis, la Revista Semana hizo pública una fotografía en donde se ve uno de los golpes que recibió Luis en la cabeza, que le daría fuerza a la teoría de que el joven habría recibido una golpiza antes de morir.

El periódico El Tiempo logró comunicarse con Jesús Alberto Yepes, defensor de Jessy Quintero, quien explicó que dicha foto ya había sido discutida en el juicio y solicitó respeto para su defendida. “La fotografía publicada por los medios hizo parte de otras tantas pruebas fotográficas, periciales, testimoniales y documentales, que fueron oportunamente valoradas en el juicio oral”

“Es tiempo de que los medios de comunicación garanticen a Laura y Jessy los derechos a su buen nombre y reputación, descalificados cada que se acerca un aniversario más de la trágica muerte”, resaltó el abogado.

Luis Alonso Colmenares también reaccionó a la foto. Aseguró que le sorprendía que estuviera en medios de comunicación, pues era una de las imágenes que se conservaban con reserva del caso, aseguró que, incluso, ni su esposa ni su hijo menor la habían visto. Sin embargo, señaló que esta imagen era la prueba de lo que ha venido defendiendo en los últimos diez años, que su hijo había sido asesinado.

“La distancia que hay entre la superficie del parque, del caño, allá en El Virrey, al fondo del caño no es suficiente, de acuerdo con la estatura de Luis, de 1′90 centímetros, para que si él se hubiera caído, lo hubiera hecho sobre esta parte de la cabeza. Si caía, caería de cara o caería de lado, no así, no de manera vertical”, explicó.

Luis Alonso Colmenares, cuestionó, en entrevistas con distintos medios, el paradero de la ropa que llevaba su hijo el día de los hechos, la cual, asegura, podría ser probatoria en el caso de homicidio. El angustiado padre arremetió en contra del ex director de Medicina Legal, Carlos Valdés: “¿Qué hizo Medicina Legal con la ropa de mi hijo?”, preguntó. “Como se ve en fotografías del levantamiento del cadáver, a él lo debieron haber arrastrado en el pasto para llevarlo hacia algún lado, porque su pantalón estaba impregnado de pasto, y eso solo se puede lograr si a alguien lo arrastran”.

“¿Por qué la ropa desapareció de Medicina Legal? ¿Quién la desapareció? ¿Qué tuvo que ver la funeraria en todo esto para haberle llevado a cabo todo un proceso de tanatoestética?”, concluyó Luis Alfonso.

El caso: 31 de octubre de 2010

El cuerpo de bomberos de Bogotá recibió la llamada a las 4 a.m. Se reportaba la caída de un hombre al caño El Virrey, en el norte de la ciudad. Se trataba de Luis Andrés Colmenares, un joven estudiante de economía e ingeniería industrial de la Universidad de los Andes.

Tras llegar al lugar de los hechos, y hacer una búsqueda del joven, los bomberos no encontraron nada. Sin embargo, ese mismo día y tras la insistencia de la mamá de Luis, se hizo una segunda búsqueda en horas de la noche en la que se halló el cuerpo sin vida de Colmenares. Aquí empezó el que se convertiría en uno de los casos más confusos y lleno de teorías del país.

Luis Andrés se encontraba en una fiesta de disfraces en la que estaba acompañado de varios de sus amigos de la universidad, entre los que se encontraban Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, principales sospechosos de su muerte (en la teoría del asesinato que defiente la familia de Colmenares).

“No tenemos ninguna duda de que a Luis Andrés lo asesinaron. El examen forense, los elementos probatorios que se han recaudado y que obran en el proceso concluyen que hubo un homicidio”, explicó Luis Alonso.

Aunque Laura y Jessy mantuvieron, y mantienen, la teoría de que Luis había caído al caño luego de correr en estado de embriaguez, la familia de Colmenares jamás aceptó la versión y han sostenido, hasta día de hoy, que se trata de un asesinato y que ellos son los culpables o, de no serlo, por lo menos saben que fue lo que realmente sucedió.

Las primeras hipótesis hablaban de un accidente, “podemos concluir que la causa inmediata de la muerte fue asfixia por sumersión parcial, en la que la alcoholemia jugó un papel muy importante no solo en la asfixia, sino también en la caída que produjo el severo trauma facial”, explicó Yocasta Brugal, una experta forense que declaró en el caso de Luis Andrés Colmenares.

Sin embargo los reportes de Medicina Legal y los reportes de peritos forenses privados, contratados por la familia Colmenares, desacreditaban la teoría de un accidente o de un suicidio, teoría que también llegó a considerarse. Luis Alonso Colmenares, padre de Luis, completa hoy un extenso expediente con pruebas que permiten entender que se trató de un asesinato.

Entre su lista de pruebas, se descarta que las múltiples fracturas en el cráneo de Luis hayan sido por la caída, “desarrollar una gran velocidad para tirarse al caño y producirse la fractura de las características que presentó Luis Andrés, ni por la gravedad ni por la localización, ya que tendría que haber caído de lado para producírsela, y no hay explicación para tirarse de lado”, explicó la defensa de la familia Colmenares ante la Fiscalía.

El cuerpo de Luis, según el reporte del médico forense Máximo Duque, dictaminó que, “el joven tenía ocho fracturas, siete heridas y cinco excoriaciones, lesiones que fueron infligidas mientras vivía”.

Entre contestaciones, debates, audiencias, pruebas y defensas, el caso de Colmenares se fue enredando de a pocos pero, al final, Laura Moreno, Jessi Quintero y Carlos Cárdenas fueron absueltos del caso y quedaron en libertad, aunque todavía están en la obligación de presentarse audiencias de ser solicitados por la justicia.

¿En qué va el caso?

Por el momento, Luis Alfonso Colmenares le confirmó a El Tiempo que, en febrero de este año, radicó un oficio ante el Tribunal Superior de Bogotá que busca que Laura Moreno y Jessi Quintero se pronuncien en segunda instancia.

“Estamos esperando que haya alguna decisión, yo en eso he hecho el esfuerzo de estar tranquilo, y estoy interpretando esa demora como que el Tribunal está haciendo su trabajo de manera objetiva, valorando todas las pruebas que se aportaron por las partes que intervinieron, y al final, si eso se valora así, (...) es que la decisión será distinta”, concluyó.