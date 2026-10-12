La pastilla que promete extender la vida de los perros avanza en su aprobación

El medicamento LOY-002 completó dos de las tres revisiones requeridas por la FDA para su autorización condicional en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La vejez de un perro suele aparecer en gestos pequeños: tarda más en levantarse, deja de perseguir una pelota o duda antes de subir al sofá.

Mientras esos cambios aparecen en muchos hogares, LOY-002 completó dos de las tres revisiones necesarias para una posible autorización condicional en Estados Unidos, según la empresa que desarrolla el medicamento.

PUBLICIDAD

En paralelo, el ensayo clínico STAY reúne datos de más de 1.300 perros para determinar si la píldora puede ayudarlos a conservar su salud y calidad de vida durante más tiempo.

El último avance comunicado ocurrió en diciembre de 2025, cuando Loyal, la empresa de San Francisco que desarrolla el producto, informó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos había aceptado la información presentada sobre la seguridad del medicamento en los perros que lo recibirían.

La empresa Loyal informó que la FDA aprobó los datos de seguridad del fármaco respaldados por estudios en más de 400 perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Loyal, ambos pasos acercan a LOY-002 a una posible autorización condicional. Esta vía permitiría que los veterinarios prescriban el medicamento mientras continúa el seguimiento de largo plazo.

PUBLICIDAD

Brennen McKenzie, director de medicina veterinaria de la empresa, explicó a Fortune que este tipo de investigaciones requiere años. “No hay ningún medicamento que resuelva este problema. No hay nada disponible que intente actuar sobre el envejecimiento y ayudar a los perros a vivir más”, afirmó. La píldora todavía no está autorizada para la venta y el ensayo no difundió resultados finales sobre su efecto en la longevidad.

La autorización condicional permitirá a los veterinarios prescribir la píldora de longevidad mientras el estudio prosigue a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

LOY-002 superó dos revisiones antes de una posible autorización condicional

La primera revisión aceptada se refiere a la expectativa razonable de eficacia. En términos sencillos, evalúa si los datos disponibles permiten considerar probable que el medicamento produzca el beneficio que propone la compañía, que es extender la vida saludable de perros mayores.

PUBLICIDAD

La segunda revisión se concentra en la seguridad del medicamento para los animales que lo usarían.

Para ese análisis, Loyal presentó estudios de seguridad y datos adicionales de más de 400 perros que participan en STAY. Según la empresa, la información entregada respalda que el fármaco es seguro para el uso previsto.

La última etapa de revisión técnica evaluará los procesos de fabricación y el control de calidad uniforme del fármaco LOY-002 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa vía está pensada para medicamentos que buscan atender necesidades aún no resueltas y que requieren estudios largos antes de obtener una aprobación completa.

Si supera la revisión que falta, los veterinarios podrían prescribir LOY-002 a perros que cumplan los criterios indicados mientras continúa la evaluación.

La revisión sobre fabricación es el requisito que falta

A Loyal le queda presentar y superar la revisión sobre la composición, la fabricación y los controles del producto. Esa etapa no estudia si el tratamiento puede extender la vida de los perros.

PUBLICIDAD

Su objetivo es comprobar que el medicamento puede elaborarse de forma uniforme, estable y con los estándares de calidad requeridos.

El tratamiento para el envejecimiento canino está destinado a perros de al menos 10 años y un peso mínimo de 6,4 kilogramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fármaco está destinado a perros de 10 años o más y de al menos 6,4 kilogramos. Una autorización condicional permitiría su uso en la práctica veterinaria mientras continúa el estudio.

McKenzie se refirió a la duración de estas investigaciones en la misma entrevista con Fortune. “La FDA reconoce que estudios como este son largos. Llevan años y años”, afirmó.

“Si podemos demostrar que es seguro y que probablemente funcione, podremos llevarlo antes a los dueños de perros y a los veterinarios”, añadió.

STAY ya incorporó a más de 1.300 perros para evaluar el medicamento

El ensayo STAY es el estudio principal de LOY-002. Reúne a más de 1.300 perros mayores atendidos en clínicas veterinarias de Estados Unidos. El trabajo compara el medicamento con un placebo, una tableta sin principio activo.

PUBLICIDAD

El ensayo clínico STAY evalúa la salud y longevidad de más de 1.300 perros mayores en clínicas veterinarias estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es un estudio doble ciego, lo que significa que durante el seguimiento ni las personas que acompañan a los animales ni el equipo investigador saben qué perros reciben el medicamento y cuáles toman el placebo. Así se reducen las posibilidades de que las expectativas influyan en las evaluaciones.

El estudio compara la longevidad, la salud, la fragilidad y la calidad de vida de ambos grupos. La fragilidad es la pérdida de resistencia y de capacidad para realizar actividades cotidianas que puede acompañar el envejecimiento.

“Estamos poniéndolos con el medicamento o con un placebo y vigilándolos muy de cerca”, afirmó McKenzie en la entrevista con Fortune.

“Al final, esperamos comprobar que los perros que reciben el medicamento viven más, tienen menos fragilidad, mejor calidad de vida y, posiblemente, menos enfermedades asociadas con la edad”, añadió.

PUBLICIDAD

El estudio sobre LOY-002 implementa un diseño de doble ciego que compara la píldora activa con un placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de medicina veterinaria de Loyal señaló que el equipo reúne información para observar la evolución de los perros a lo largo del tiempo.

La escala del ensayo permite seguir a animales atendidos en clínicas veterinarias habituales y comparar sus resultados durante varios años.

Loyal busca evaluar si el tratamiento ayuda a preservar los años en los que los perros pueden mantenerse activos y cómodos, además de analizar cuánto viven.

McKenzie describió el problema desde su experiencia veterinaria. “Como veterinario de práctica general, tengo el privilegio de acompañar la vida de mis pacientes en todas sus etapas, desde cachorros hasta mayores”, afirmó.

PUBLICIDAD

Brennen McKenzie indicó que el ensayo busca comprobar si el medicamento reduce la fragilidad y retrasa las enfermedades asociadas a la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ver a estas mascotas mayores puede ser agridulce porque también veo los límites que el envejecimiento empieza a imponer en sus vidas”, añadió en la misma entrevista.

Mencionó que algunos animales se desplazan con mayor lentitud, reducen sus actividades o tienen dificultades para realizar acciones cotidianas.

La próxima etapa del expediente será la revisión de fabricación. En paralelo, STAY seguirá comparando los datos de los perros que reciben LOY-002 con los del grupo placebo.