Ciencia

Cuál es el horario ideal para entrenar que se asocia a menor riesgo de obesidad y diabetes

Un estudio en 15.000 personas confirmó que ejercitarse en un momento específico trae mejores resultados sin importar el tiempo total

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Las personas que realizan ejercicio
Las personas que realizan ejercicio entre las 7 y 8 de la mañana registran menores tasas de obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que hacen ejercicio en las primeras horas del día podrían tener menos chances de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión, según científicos.

Un análisis que revisó datos de 14.000 personas confirmó que el momento de la actividad física realmente importa, más allá del tiempo total que se dedique al ejercicio diario.

El hallazgo central del estudio es que quienes entrenan entre las 7:00 y 8:00 de la mañana presentan menores índices de enfermedad coronaria y obesidad.

La investigación fue presentada durante la reunión anual del Colegio Estadounidense de Cardiología, una de las reuniones científicas más importantes de ese ámbito.

El horario matutino del entrenamiento
El horario matutino del entrenamiento se asocia con una reducción significativa del riesgo de enfermedad coronaria según investigación reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo combinó información de salud con registros de frecuencia cardíaca obtenidos a partir de dispositivos de monitoreo de actividad física, usados de forma constante durante un año.

Se buscó saber si el horario sumaba un beneficio extra: cualquier ejercicio es mejor que ninguno, pero entrenar a la mañana podría tener ventajas adicionales en enfermedad cardiometabólica, según explican los científicos del estudio.

Reducción de riesgo cardiometabólico

Los beneficios de ejercitar temprano
Los beneficios de ejercitar temprano se mantienen, incluso cuando la cantidad total de actividad física es igual a la de otros horarios (Imagen ilustrativa Infobae)

Los datos sorprendieron al equipo: los que se ejercitaron de madrugada fueron 31% menos propensos a tener enfermedad coronaria, 18% menos a desarrollar hipertensión, 21% menos a registrar hiperlipidemia y 30% menos a sufrir diabetes tipo 2, frente a quienes optaron por ejercitarse a la tarde.

La obesidad, además, bajó 35% en quienes entrenaron temprano. Todos estos efectos se mantuvieron al ajustar según la cantidad global de ejercicio efectuado al día.

La diferencia clave fue el horario: el estudio aseguró que la ventaja existía aunque ambos grupos sumaran la misma cantidad de actividad física.

La monitorización con dispositivos inteligentes
La monitorización con dispositivos inteligentes permite a los investigadores entender mejor la relación entre ejercicio y prevención de enfermedades metabólica (Imagen ilustrativa Infobae)

Los motivos no están confirmados, pero podría haber factores biológicos, conductuales o psicológicos que expliquen por qué madrugar para ejercitarse ayuda más a la salud del corazón y el metabolismo.

El análisis tomó en cuenta factores de riesgo como edad, género, nivel de ingresos, hábitos de sueño, consumo de alcohol y tabaquismo.

No solo observaron actividades típicas como caminar al trabajo o ir al gimnasio, sino que se enfocaron en la respuesta corporal real: consideraban actividad física solo cuando la frecuencia cardíaca permanecía elevada al menos 15 minutos seguidos intradía.

Metodología del estudio y nuevos hallazgos

Este trabajo sugiere que adaptar
Este trabajo sugiere que adaptar las recomendaciones de ejercicio a horarios específicos podría optimizar la prevención de enfermedades cardíacas y metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prem Patel, estudiante en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos, contó que antes la mayoría de investigaciones miraban la cantidad o la intensidad del ejercicio.

Pero ahora, con uno de cada tres estadounidenses usando dispositivos inteligentes en sus rutinas diarias, los científicos pueden ver minuto a minuto la reacción del cuerpo en entornos reales, no solo en laboratorios.

El sistema de medición usado no se centró en la rutina diaria declarada por los participantes, sino en el registro fisiológico: solo se marcaba ejercicio el tiempo en que la frecuencia cardíaca subía durante episodios específicos de esfuerzo.

Así, el seguimiento de los 14.489 registros médicos junto a los datos de los dispositivos permitió hilar fino y detectar correlaciones que antes pasaban inadvertidas por falta de tecnología o escala.

Las personas que entrenaban en la mañana hacían, en promedio, rutinas similares de actividad física total que quienes se movían a la tarde, pero los resultados siempre fueron mejores en el primer grupo.

El estudio basado en datos
El estudio basado en datos de 14.000 usuarios de dispositivos demuestra que la hora del ejercicio influye en la salud cardiometabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos consideran que hay un papel biológico y mental: empezar el día ejercitándose puede generar una inercia positiva que mejora otras decisiones saludables más adelante, o simplemente es más común entre quienes priorizan su bienestar.

Patel y el resto del equipo aclaran que el trabajo no prueba que salir a correr a la mañana garantice evitar la diabetes o un infarto, ya que lo que hallaron es una asociación, no una causa directa.

No se comprobó causalidad, solo
No se comprobó causalidad, solo una asociación entre horario y salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario podría estar ligado a algo más que el ejercicio en sí, por ejemplo, las costumbres familiares, el acceso a tiempo libre o el propio ritmo del sueño, y todo eso puede influir en la salud cardiometabólica.

Estudiar el horario como parte del plan de ejercicio es algo relativamente nuevo. Hasta ahora, casi todas las guías recomendaban moverse al menos media hora por día, pero sin mirar tanto la hora del reloj.

Este estudio abre un campo todavía poco explorado para afinar esas recomendaciones y quizá personalizarlas un poco más en la prevención y el tratamiento de enfermedades metabólicas y cardíacas.

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