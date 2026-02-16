Ciencia

Una ballena azul, el animal más grande del planeta, fue visto por primera vez en la costa de Chubut

La aparición de este coloso marino en la Patagonia argentina refuerza la importancia de las áreas resguardadas para especies en riesgo

Guardar
Primera ballena azul documentada en la costa de Chubut, un registro histórico para el Atlántico sur (Video Fundación Rewilding)

En una mañana despejada sobre el Parque Provincial Patagonia Azul, el mar argentino ofreció una escena que nadie había presenciado antes en la región.

Lo que parecía una jornada habitual de monitoreo científico cambió de escala cuando, entre las olas agitadas, emergió la silueta de una ballena azul, el animal más grande que jamás haya habitado el planeta.

Este avistaje representa el primer registro documentado de una ballena azul en la costa de Chubut y marca un hito para la biodiversidad marina del Atlántico sur, según datos de la fundación Rewilding Argentina.

Un hallazgo sin precedentes en Patagonia Azul

El equipo de Rewilding Argentina zarpó con el objetivo de monitorear especies como la ballena jorobada y la ballena sei, habituales en esta época del año. Apenas habían transcurrido diez minutos de navegación cuando la rutina se interrumpió.

“Salimos un ratito a navegar. Tenemos un proyecto de fotoidentificación enfocado principalmente a ballenas jorobadas y, como el pronóstico anunciaba buen clima, aprovechamos la ventana de tiempo”, explicó Tomás Tamagno, biólogo del equipo.

El avistaje se produjo durante
El avistaje se produjo durante una jornada de monitoreo científico en el Parque Provincial Patagonia Azul

Durante el primer tramo, los especialistas observaron varias ballenas jorobadas saltando cerca de la embarcación.

“Vimos un par más, habría por lo menos cuatro ballenas saltando al mismo tiempo, una locura. En un momento teníamos varias alrededor nuestro”, detalló el biólogo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando apareció, entre las jorobadas, una silueta descomunal que alteró la escala de la escena.

La aparición del animal más grande del mundo

El equipo identificó rápidamente la diferencia: “Nos encontramos con esta ballena que sale del agua, pero esta era distinta, era gigante, muchísimo más grande que cualquier otra que hayamos visto”, relató Tamagno.

La coloración y dimensiones confirmaron la sospecha: era una ballena azul.

El ejemplar probablemente corresponde a la subespecie Ballena Azul Antártica (Balaenoptera musculus intermedia), que puede alcanzar los 30 metros de longitud y pesar entre 75 y 140 toneladas.

Para dimensionar el hallazgo, el propio Tamagno comparó: “Una ballena jorobada, que es la más abundante en el parque, mide hasta 16 metros y pesa entre 25 y 35 toneladas”.

El contraste entre ambas especies es abismal. El animal fue observado desplazándose hacia mar adentro, aunque el equipo logró obtener imágenes valiosas para la ciencia.

El equipo de Rewilding Argentina
El equipo de Rewilding Argentina observó la ballena azul mientras realizaba tareas de fotoidentificación de otras especies

Un hito para la conservación marina

La presencia de una ballena azul en las aguas del Parque Provincial Patagonia Azul representa un avance importante en el conocimiento de la biodiversidad del área protegida.

Según remarcó el biólogo, “es un avistaje superimportante porque no teníamos registrada ballena azul en el Parque Patagonia Azul. Nunca la habíamos visto en todos los años que venimos trabajando y saliendo frecuentemente al mar”.

Existen registros ocasionales de la especie en el Golfo San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, pero hasta ahora no se había documentado su paso por el sector norte del golfo. Esta confirmación subraya el valor del parque como corredor biológico y refuerza la importancia de las áreas marinas protegidas para especies en peligro.

La situación de la ballena azul es crítica. La caza comercial durante el siglo XX redujo su población a apenas un 2% de su tamaño original en el hemisferio sur. Actualmente, la especie figura como “En Peligro” en las listas internacionales, con una recuperación muy lenta.

“Que la hayamos visto tan cerca de la costa es algo realmente raro y resalta muchísimo la importancia de este lugar para la conservación”, subrayó Tamagno.

La aparición de la ballena
La aparición de la ballena azul sorprendió a los especialistas, que inicialmente monitoreaban ballenas jorobadas y sei (Imagen ilustrativa Infobae)

Las áreas protegidas, como Patagonia Azul, resultan fundamentales para ofrecer zonas seguras donde estas especies puedan alimentarse y desplazarse. “Contar con espacios protegidos es clave para ofrecerles zonas seguras donde alimentarse y desplazarse. Y cuanto más amplias y mejor conectadas estén estas áreas, mayores serán las posibilidades de que especies como la ballena azul puedan recuperarse y seguir habitando nuestras aguas”, sostiene el equipo de Rewilding Argentina.

A pesar de su tamaño y notoriedad, la biología de la ballena azul aún guarda incógnitas para la ciencia. A diferencia de otras ballenas, esta especie se alimenta durante todo el año, consumiendo entre 3 y 5,5 toneladas de alimento cada día. “Es muy interesante ver que una ballena así no es que está pasando solamente, sino que quizás también tenga algo de alimento con el que se sustente en estas aguas”, explicó el biólogo. La hipótesis abre nuevas preguntas sobre el comportamiento y las rutas migratorias de la especie en el Mar Argentino.

La jornada, calificada como “increíble” por los investigadores, concluyó con la satisfacción de haber registrado una presencia insólita en la región. “Estamos muy contentos de haber podido confirmar la presencia de la ballena azul dentro del Parque”, resumió Tamagno, para quien el hallazgo representa no solo un logro científico, sino también un incentivo para la conservación del patrimonio natural argentino.

Temas Relacionados

Ballena AzulAvistajeChubutPatagonia AzulBiodiversidad

Últimas Noticias

El enigma de la materia oscura y los agujeros negros reviven teorías que podrían cambiar lo conocido sobre el universo

Científicos de distintos países exploran cómo ciertos fenómenos originados tras el Big Bang podrían influir en la distribución de galaxias y explicar misterios aún no resueltos de la cosmología

El enigma de la materia

¿El ayuno intermitente ayuda a perder más peso que otras dietas tradicionales?

Una revisión de 22 estudios internacionales de la colaboración Cochrane permitió analizar los efectos en adultos con sobrepeso y obesidad. Cuáles fueron los resultados

¿El ayuno intermitente ayuda a

Por qué una muestra del asteroide Bennu cambia la noción del origen de la vida en la Tierra

Los científicos identificaron aminoácidos clave, es decir componentes esenciales de la vida, en rocas de 4.600 millones de años recolectadas por la misión de la NASA en 2020 y que arribaron a nuestro planeta tres años después

Por qué una muestra del

Controles pediátricos antes de la vuelta a clases, una herramienta clave para detectar problemas a tiempo

Los especialistas recomiendan aprovechar la consulta médica para revisar vacunas, desarrollo y evolución física. El control regular de la estatura y el peso permite identificar de forma temprana enfermedades que pueden afectar la salud a largo plazo

Controles pediátricos antes de la

¿Cuántas veces nos enamoramos a lo largo de la vida?

Un estudio del Kinsey Institute encuestó a más de 10.000 adultos en Estados Unidos y reveló cuántas veces se puede experimentar el amor de pareja. El hallazgo cuestiona los mitos románticos y ofrece una nueva perspectiva sobre la frecuencia real de este sentimiento intenso

¿Cuántas veces nos enamoramos a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron autobús abandonado en carretera

Encontraron autobús abandonado en carretera de SLP sin chofer y pasajeros: estas son las versiones de lo ocurrido

Una empleada de MediaMarkt logra que la justicia declare ilegal el registro diario de su bolso y es indemnizada con 7.251 €

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

Alias Gonzalito, antes de morir ahogado, iba a ser entregado a las autoridades, confirmó un policía infiltrado en el Clan del Golfo

Euskadi revacuna a los 84 afectados por las dosis caducadas: “Ha sido un error que nunca debería haber sucedido”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Meloni vuelve al pueblo afectado por un gran deslizamiento y promete cientos de millones

'Heysel 85' lleva a Berlinale tragedia ficcionada del Liverpool-Juventus con 39 muertos

De Mitterrand al mundo árabe, 45 años de Jack Lang en primera línea hundidos por Epstein

2-1. El Getafe despega con goles uruguayos

Unitech lanza la primera tableta con Windows en ARM de grado industrial del mundo, con lo que lleva la movilidad empresarial a los profesionales de primera línea

ENTRETENIMIENTO

Misterio en Grecia: hallaron muerta

Misterio en Grecia: hallaron muerta en un hotel a Dana Eden, la creadora de la exitosa serie Teherán

Ted Levine, estrella de ‘El Silencio de los Inocentes’, pide disculpas a la comunidad trans por su personaje de Buffalo Bill: “Algunas líneas son lamentables”

Darth Vader y la trilogía original de Star Wars: cómo solo 37 minutos bastaron para que se convirtiera en el villano más famoso del cine

Jim Carrey admitió que solo la tecnología lo haría volver a uno de sus personajes más icónicos

“Valor sentimental”: la multipremiada película nominada la Oscar ya llegó al streaming