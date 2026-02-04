El telescopio James Webb detectó una galaxia que sorprendió a científicos: sus características

El telescopio espacial James Webb identificó una galaxia masiva e inactiva en el universo temprano, apodada “Red Potato” o “Papa Roja” arXiv (2026). DOI: 10.48550/arxiv.2601.20473 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El universo acaba de sumar un nuevo protagonista a su catálogo de enigmas. Un equipo internacional de astrónomos, trabajando con el Telescopio James Webb, detectó una galaxia masiva y roja, inactiva, en una región remota del cosmos, a la que bautizaron con el singular apodo de “Red Potato” o “Papa roja”. Este hallazgo, publicado en arXiv, abre interrogantes sobre los procesos que apagan la formación estelar a gran escala cuando las condiciones parecían favorables para el surgimiento de nuevas estrellas.

Un hallazgo inesperado en la red cósmica

Lejos de nuestra galaxia y a miles de millones de años luz, la Papa Roja apareció en el centro de un nodo de la red cósmica, una especie de autopista de gas y materia donde las galaxias suelen formarse y crecer con rapidez. El objeto fue localizado a un desplazamiento al rojo de 3,2, es decir, cuando el universo tenía menos de dos mil millones de años.

Los astrónomos, liderados por Weichen Wang de la Universidad de Milán, observaron la zona empleando los avanzados instrumentos infrarrojos del JWST. Su objetivo inicial era estudiar la dinámica de un nodo rico en gas —registrado como MQN01—, pero encontraron algo distinto a lo esperado: una galaxia masiva con muy poca actividad estelar y escasez de gas frío.

La Papa Roja se localiza a un desplazamiento al rojo de 3,2, lo que indica que surgió cuando el universo tenía menos de dos mil millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características de la Papa Roja: una galaxia que sorprende por su calma

La Red Potato destaca por varias razones. Posee una masa estelar de 110 mil millones de soles, una cifra que la sitúa en la categoría de las galaxias más grandes del universo temprano. Sin embargo, la cantidad de gas molecular, necesario para formar estrellas, es sorprendentemente baja: menos de 7 mil millones de masas solares, lo que representa una fracción inferior al 6%.

El equipo no detectó señales de monóxido de carbono ni de líneas de sodio, elementos que suelen indicar reservas de gas molecular y neutro. La galaxia es pobre en gas molecular y neutro. Además, no se han identificado flujos de gas saliendo de la galaxia.

Pese a encontrarse rodeada de un gran depósito de gas frío, la tasa de formación estelar de la Papa Roja apenas alcanza 4 masas solares por año, muy por debajo del promedio para galaxias de su época. “La formación estelar está al menos un orden de magnitud por debajo de la secuencia principal de formación estelar”, señalaron los autores en el artículo publicado en la plataforma arXiv.

La galaxia fue hallada en el centro de un nodo de la red cósmica, una zona donde suelen formarse galaxias a gran velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turbulencia y jets: ¿por qué dejó de formar estrellas?

El estudio aporta una hipótesis para explicar la inactividad de la galaxia. Las mediciones revelan una dispersión de velocidad estelar de 268 kilómetros por segundo, lo que sugiere altos niveles de turbulencia en el medio circungaláctico (CGM). Además, la observación de un jet de rayos X extendido apunta a la influencia de un núcleo galáctico activo (AGN) cercano.

“Argumentamos que la retroalimentación del jet pudo haber incrementado la turbulencia en el CGM alrededor de la Red Potato y, de ese modo, reducido la acreción de gas sobre la galaxia, como lo indica la elevada dispersión de velocidades registrada en los perfiles de las líneas Lyα y Hα”, concluye el trabajo científico.

Esta combinación de factores podría haber frenado el suministro de combustible necesario para que la galaxia siga creando nuevas estrellas, a pesar de estar sumergida en un entorno rico en gas.

El descubrimiento de la Papa Roja ofrece una oportunidad única para analizar los mecanismos que apagan la formación estelar en galaxias masivas. El hecho de que este proceso ocurra en un nodo de la red cósmica, donde la presencia de gas frío es abundante, desafía las teorías convencionales sobre la evolución galáctica.

Los investigadores seguirán estudiando este objeto y otros similares para determinar si este fenómeno es común en el universo primitivo o si la Red Potato constituye una excepción.