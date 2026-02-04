Ciencia

El telescopio James Webb detectó una galaxia que sorprendió a científicos: sus características

A pesar de estar inmersa en un entorno rico en gas, presenta una actividad estelar inusualmente baja

Guardar
El telescopio espacial James Webb
El telescopio espacial James Webb identificó una galaxia masiva e inactiva en el universo temprano, apodada “Red Potato” o “Papa Roja” arXiv (2026). DOI: 10.48550/arxiv.2601.20473 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El universo acaba de sumar un nuevo protagonista a su catálogo de enigmas. Un equipo internacional de astrónomos, trabajando con el Telescopio James Webb, detectó una galaxia masiva y roja, inactiva, en una región remota del cosmos, a la que bautizaron con el singular apodo de “Red Potato” o “Papa roja”. Este hallazgo, publicado en arXiv, abre interrogantes sobre los procesos que apagan la formación estelar a gran escala cuando las condiciones parecían favorables para el surgimiento de nuevas estrellas.

Un hallazgo inesperado en la red cósmica

Lejos de nuestra galaxia y a miles de millones de años luz, la Papa Roja apareció en el centro de un nodo de la red cósmica, una especie de autopista de gas y materia donde las galaxias suelen formarse y crecer con rapidez. El objeto fue localizado a un desplazamiento al rojo de 3,2, es decir, cuando el universo tenía menos de dos mil millones de años.

Los astrónomos, liderados por Weichen Wang de la Universidad de Milán, observaron la zona empleando los avanzados instrumentos infrarrojos del JWST. Su objetivo inicial era estudiar la dinámica de un nodo rico en gas —registrado como MQN01—, pero encontraron algo distinto a lo esperado: una galaxia masiva con muy poca actividad estelar y escasez de gas frío.

La Papa Roja se localiza
La Papa Roja se localiza a un desplazamiento al rojo de 3,2, lo que indica que surgió cuando el universo tenía menos de dos mil millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características de la Papa Roja: una galaxia que sorprende por su calma

La Red Potato destaca por varias razones. Posee una masa estelar de 110 mil millones de soles, una cifra que la sitúa en la categoría de las galaxias más grandes del universo temprano. Sin embargo, la cantidad de gas molecular, necesario para formar estrellas, es sorprendentemente baja: menos de 7 mil millones de masas solares, lo que representa una fracción inferior al 6%.

El equipo no detectó señales de monóxido de carbono ni de líneas de sodio, elementos que suelen indicar reservas de gas molecular y neutro. La galaxia es pobre en gas molecular y neutro. Además, no se han identificado flujos de gas saliendo de la galaxia.

Pese a encontrarse rodeada de un gran depósito de gas frío, la tasa de formación estelar de la Papa Roja apenas alcanza 4 masas solares por año, muy por debajo del promedio para galaxias de su época. “La formación estelar está al menos un orden de magnitud por debajo de la secuencia principal de formación estelar”, señalaron los autores en el artículo publicado en la plataforma arXiv.

La galaxia fue hallada en
La galaxia fue hallada en el centro de un nodo de la red cósmica, una zona donde suelen formarse galaxias a gran velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turbulencia y jets: ¿por qué dejó de formar estrellas?

El estudio aporta una hipótesis para explicar la inactividad de la galaxia. Las mediciones revelan una dispersión de velocidad estelar de 268 kilómetros por segundo, lo que sugiere altos niveles de turbulencia en el medio circungaláctico (CGM). Además, la observación de un jet de rayos X extendido apunta a la influencia de un núcleo galáctico activo (AGN) cercano.

“Argumentamos que la retroalimentación del jet pudo haber incrementado la turbulencia en el CGM alrededor de la Red Potato y, de ese modo, reducido la acreción de gas sobre la galaxia, como lo indica la elevada dispersión de velocidades registrada en los perfiles de las líneas Lyα y Hα”, concluye el trabajo científico.

Esta combinación de factores podría haber frenado el suministro de combustible necesario para que la galaxia siga creando nuevas estrellas, a pesar de estar sumergida en un entorno rico en gas.

El descubrimiento de la Papa Roja ofrece una oportunidad única para analizar los mecanismos que apagan la formación estelar en galaxias masivas. El hecho de que este proceso ocurra en un nodo de la red cósmica, donde la presencia de gas frío es abundante, desafía las teorías convencionales sobre la evolución galáctica.

Los investigadores seguirán estudiando este objeto y otros similares para determinar si este fenómeno es común en el universo primitivo o si la Red Potato constituye una excepción.

Temas Relacionados

James WebbDescubrimiento AstronómicoGalaxiaAstronomíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo la NASA utiliza IA para planificar rutas de exploración en Marte

Recientemente, la agencia logró que su “rover” más avanzado completara el primer recorrido organizado íntegramente por inteligencia artificial

Cómo la NASA utiliza IA

Revelan cómo los agujeros negros regulan la energía en grandes grupos de galaxias

Equipos internacionales de astrónomos lograron medir directamente la actividad y los movimientos del gas caliente alrededor de objetos masivos

Revelan cómo los agujeros negros

Cuáles son los nuevos factores de riesgo del cáncer según el último estudio global de la OMS

Se diagnosticaron 20 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo en 2022 según la investigación publicada en Nature Medicine. Cuáles son los cambios en el entorno y en la salud pública que pueden marcar la diferencia

Cuáles son los nuevos factores

Qué es la indecisión crónica y el sesgo mental que la provoca

Un equipo de University College London analizó el comportamiento de más de 5.000 participantes a través de tareas de decisión en línea y laboratorio. Detectaron un patrón cerebral que explica esa dificultad

Qué es la indecisión crónica

Cómo algunas aves perfecciónan su canto y ofrecen claves para el aprendizaje en humanos

Un equipo de la Universidad de Columbia y el Howard Hughes Medical Institute identificó los mecanismos cerebrales que permiten a los pinzones cebra mejorar su trino, aportando nuevas perspectivas sobre las habilidades en animales y humanos

Cómo algunas aves perfecciónan su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más allá del checklist: gestionar

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

Joaquín Sánchez y su familia cuentan sus vivencias más insólitas en Japón: del semen de pez globo al sumo

Nieta de Bárbara Mori sorprende con interpretación de Rubí a más de dos décadas del estreno del melodrama

Denuncian que un grupo de 20 personas con armas blancas atacó un juzgado de San Martín

Cuidado con los que comes: INEN advierte que estos cinco habitos de cocina aumentan el riesgo de cáncer

INFOBAE AMÉRICA
La Eurocámara reanudó la tramitación

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

EEUU reagenda dos informes de empleo y uno de inflación tras el fin del 'cierre' parcial del Gobierno

Irán confirma que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái

ENTRETENIMIENTO

Nick Jonas reveló detalles del

Nick Jonas reveló detalles del dramático nacimiento prematuro de su hija: “La resucitaron, ella estaba morada”

Blake Lively y Justin Baldoni: el escándalo judicial que ahora arrastra a Scarlett Johansson, expareja de Ryan Reynolds

Tessa Thompson confesó cómo elige cada papel: “Al experimentar personajes complejos experimento la humanidad”

La vez que Ron Howard se drogó accidentalmente en el set del ‘Apollo 13′

¡AYUDA! y la revolución de Sam Raimi: supervivencia extrema en una isla, humor negro y una batalla de voluntades entre Rachel McAdams y Dylan O’Brien