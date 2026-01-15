Cómo fue la histórica evacuación médica en la Estación Espacial Internacional

La misión Crew-11 comenzó hoy su retorno tras un problema de salud inesperado y amerizará mañana en el Pacífico, en una decisión que prioriza la vida humana y redefine la gestión del riesgo en órbita.

A 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, donde la rutina de la Estación Espacial Internacional (EEI) transcurre entre experimentos y relevos programados, la normalidad se interrumpió recientemente con un mensaje urgente: la NASA llevó a cabo la primera evacuación médica en la historia de la órbita terrestre.

Cuatro astronautas de la misión Crew-11 iniciaron un regreso anticipado a la Tierra, activando un protocolo nunca antes utilizado en los más de 25 años de vida del laboratorio espacial. Una transmisión en vivo mostró los primeros momentos del operativo.

Un regreso inesperado: por qué la NASA ordenó la evacuación

La decisión de la NASA se precipitó tras detectar un problema de salud en uno de los tripulantes de la Crew-11. La identidad del astronauta permanece en reserva, aunque la agencia confirmó que su estado era estable al momento de la evacuación.

La NASA no ha revelado el nombre ni la naturaleza de la condición, solo señaló que el estado es estable y no requirió arreglos especiales para el viaje de regreso. Se espera que el tripulante sea trasladado a un hospital, un paso poco frecuente tras una misión.

“Queremos aprovechar los recursos de la Tierra para brindar la mejor atención posible. La NASA mantiene relaciones con hospitales locales para garantizar la preparación ante cualquier necesidad posterior al aterrizaje, y para este regreso, estamos utilizando esa opción como parte de nuestra preparación habitual”, explicó Leah Cheshier, portavoz de la NASA.

“Es tan agradable estar en casa”

La tripulación de la Crew-11, integrada por Michael Fincke y Zena Cardman (NASA), Kimiya Yui (JAXA) y Oleg Platonov (Roscosmos), se convirtió en la primera en abandonar la EEI antes de tiempo por razones médicas.

El desacople de la cápsula Crew Dragon de SpaceX se produjo según lo planificado, con un amerizaje exitoso frente a la costa sur de California en la madrugada boreal del 15 de enero.

Se vio a los cuatro miembros de la tripulación sonriendo, saludando y mostrando los pulgares hacia arriba mientras salían de la nave espacial.

“Es tan agradable estar en casa”, afirmó Zena Cardman, comandante de la misión, tras el aterrizaje.

Cómo funciona una evacuación médica en el espacio

La operación representó una prueba sin precedentes para los protocolos de emergencia de la NASA. La estación cuenta con una farmacia de 190 medicamentos y equipos como ultrasonido y desfibrilador, pero la gravedad de la afección superó las capacidades médicas disponibles en órbita.

La agencia espacial estadounidense detalló que la decisión de evacuar incluyó a toda la tripulación de la Crew-11 para garantizar la seguridad y respetar los procedimientos operativos.

“Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad”, expresó Cheryl Warner, portavoz de la NASA.

Impacto en la agenda de la EEI y reacción internacional

El incidente trastocó el cronograma previsto en la Estación Espacial Internacional. Semanas antes, la NASA había suspendido la primera caminata espacial del año, programada para el 8 de enero, debido al mismo inconveniente médico. Las actividades extravehiculares, esenciales para el mantenimiento y modernización de la estación, quedaron en pausa hasta que se resuelva el estado de salud del astronauta afectado.

La tripulación restante, compuesta por Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikayev y Christopher Williams de la misión Soyuz MS-28, asumió el control de la EEI en una ceremonia simbólica donde Michael Fincke entregó la tradicional llave dorada de mando. El arribo de la misión Crew-12 ya figura en el calendario para restaurar el ritmo habitual de investigaciones y tareas técnicas.

“Lo que me sorprendió fue lo bien que esta tripulación se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente, y esto incluye en gran medida a nuestros equipos en tierra”, relató Zena Cardman en una transmisión conjunta desde la estación.

El desafío médico de la exploración espacial

La evacuación médica puso en relieve los límites de la medicina en el espacio y la dificultad de abordar emergencias a cientos de kilómetros de distancia.

Sin embargo, la magnitud de este episodio llevó a la NASA a priorizar la prevención sobre cualquier otra consideración. El nuevo jefe de la agencia, Jared Isaacman, avaló la decisión de retorno inmediato, consciente de los riesgos crecientes que enfrentan las tripulaciones a medida que los viajes espaciales se hacen más frecuentes y prolongados.

El regreso anticipado de la Crew-11 no pone en riesgo la seguridad de la Estación Espacial Internacional, que sigue operando bajo dotación mínima. El episodio se consolida como una prueba real de los sistemas de transporte comercial y de la cooperación internacional que sostiene la plataforma orbital.

La experiencia ofrece un anticipo de los desafíos sanitarios que deparan futuras misiones a la Luna o Marte, donde la atención médica inmediata será aún más limitada. Las agencias espaciales continúan perfeccionando protocolos y equipamiento, conscientes de que la salud de los astronautas puede alterar cualquier planificación, por precisa que sea.