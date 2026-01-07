Un asteroide gigante que gira cada dos minutos desconcierta a científicos: los misterios sobre su formación

Ilustración artística divulgada por los autores: 2025 mn45, el asteroide de rotación más rápida, con un diámetro de más de 500 metros (Observatorio Vera C. Rubin de la NSF-DOE/NOIRLab/SLAC/AURA/P. Marenfeld)

El Observatorio Vera C. Rubin ha detectado un asteroide de dimensiones colosales con una rotación extraordinariamente veloz.

El hallazgo implica impactos potenciales para la comprensión de los procesos de formación y evolución de cuerpos menores en el Sistema Solar, según detalló el equipo dirigido por Sarah Greenstreet en un artículo publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Durante la campaña de observaciones de junio de 2025, conocida como “First Look”, el Observatorio Rubin informó que ha catalogado miles de asteroides, de los cuales cerca de 1.900 son completamente nuevos para la ciencia. De este grupo, 19 asteroides fueron identificados con períodos de rotación que desafían los límites físicos conocidos hasta el momento.

Destaca uno de ellos, denominado 2025 MN45, que con un diámetro de 710 metros (0,4 millas), completa una vuelta sobre su eje en apenas 1,88 minutos, una cifra insólita para un objeto de tal tamaño y resistencia estructural.

Con el inicio del Estudio del Legado del Espacio y el Tiempo, se espera que la detección de asteroides con características extremas se vuelva habitual, ampliando de manera continua el inventario conocido de cuerpos menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claves del estudio del asteroide

Las observaciones se realizaron durante siete noches entre abril y mayo de 2025, en sesiones que sumaron unas diez horas de seguimiento utilizando la cámara LSST. Este instrumento, reconocido como la cámara digital más grande fabricada hasta ahora, permitió a los astrónomos obtener un nivel de detalle sin precedentes.

Se trata del primer trabajo científico revisado por pares que utiliza datos directos de esta tecnología, marcando un antes y un después en la exploración óptica temporal de objetos astronómicos.

Luca Rizzi, responsable del programa de infraestructura de investigación de la NSF, destacó la importancia de este avance: “El Observatorio Rubin de la NSF-DOE descubrirá cosas que nadie sabía que debía buscar”. Según el medio The Astrophysical Journal Letters, una vez que comience plenamente el Estudio del Legado del Espacio y el Tiempo (LSST), estos descubrimientos aislados se convertirán en rutina, enriqueciendo noche tras noche el inventario de cuerpos menores.

El hallazgo de asteroides como 2025 MN45 obliga a reconsiderar las teorías sobre la cohesión y composición interna de estos objetos, ya que la velocidad de rotación alcanzada solo sería posible con materiales de alta resistencia similares a la roca sólida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio Rubin es fruto de una colaboración entre la NSF NOIRLab y el Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC del Departamento de Energía de Estados Unidos, en cooperación con la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA). El LSST, misión principal del observatorio, prevé escanear sistemáticamente el cielo nocturno del hemisferio sur durante una década para compilar un registro temporal profundo y de altísima definición del cosmos.

La capacidad de la cámara LSST, sumada a la velocidad de operación de Rubin, ha quedado demostrada en la rapidez con que fueron identificados estos objetos.

Aaron Roodman, subdirector del LSST y profesor en el SLAC, lo explicó así: “Sabemos desde hace años que Rubin actuaría como una máquina de descubrimiento para el Universo, y ya estamos viendo el poder único de combinar la cámara del LSST con la increíble velocidad de Rubin. Juntos, Rubin puede tomar una imagen cada 40 segundos. La capacidad de encontrar miles de nuevos asteroides en tan poco tiempo y aprender tanto sobre ellos es una ventana a lo que se descubrirá durante el estudio de 10 años”.

El análisis de las rotaciones de los asteroides encontrados en el estudio destaca que la mayoría de los objetos con rotaciones inusualmente rápidas se encuentran en el cinturón principal, desplazando la atención desde los objetos cercanos a la Tierra (Imagen ilustrativa Infobae)

Los asteroides no solo orbitan el Sol, también giran sobre su eje a velocidades notoriamente diversas. El análisis de estas rotaciones revela información valiosa sobre la estructura interna de los cuerpos, su densidad, historia de colisiones y procesos de formación primitivos.

Para los asteroides que se hallan en el cinturón principal (ubicados entre las órbitas de Marte y Júpiter), existe un límite de rotación rápida calculado en 2,2 horas: superarlo sin fragmentarse exige una composición especialmente densa y cohesiva. El caso de 2025 MN45, que gira más de sesenta veces más rápido que este umbral, obliga a repensar la resistencia de los materiales que los constituyen.

Sarah Greenstreet, líder del estudio y parte del grupo de trabajo sobre Objetos Cercanos a la Tierra y Objetos Interestelares del Observatorio Rubin, resaltó la particularidad de este objeto: “Claramente, este asteroide debe estar hecho de un material muy resistente para mantenerse en una sola pieza a medida que gira tan rápido. Calculamos que necesitaría una fuerza de cohesión similar a la de la roca sólida. Esto es algo sorprendente, ya que se cree que la mayoría de los asteroides son lo que llamamos asteroides de ‘pila de escombros’, lo que significa que están compuestos de muchísimos fragmentos pequeños de roca y escombros que se fusionaron por la gravedad durante la formación del Sistema Solar o colisiones posteriores”.

Los asteroides no solo orbitan el Sol, también giran sobre su eje a distintas velocidades, proporcionando a los científicos información sobre su estructura interna, densidad y la historia de colisiones que han experimentado (Imagen ilustrativa Infobae)

La mayoría de los asteroides encontrados con rotaciones inusualmente rápidas en estudios previos son objetos cercanos a la Tierra (NEOs), caracterizados por órbitas próximas a nuestro planeta.

Sin embargo, la campaña de Rubin ha permitido identificar numerosos asteroides rápidos en el cinturón principal, una zona que hasta ahora era difícil de rastrear por la lejanía y baja luminosidad de sus objetos menores. De los 19 asteroides con hiper-rotación reportados, solo uno corresponde a un NEO; todos los demás están en el cinturón principal, y algunos de ellos aún más allá de su borde exterior.

El estudio presentado incluye 76 asteroides con períodos de rotación bien definidos. Entre ellos, 16 fueron catalogados como superrápidos (con rotación entre 13 minutos y 2,2 horas) y tres, como ultrarrápidos (menos de cinco minutos por vuelta). Estos números superan ampliamente el ritmo de nuevos descubrimientos anteriores y se relacionan directamente con la capacidad de captación de luz y precisión instrumental del nuevo observatorio.

Para los asteroides del cinturón principal existe un límite de rotación rápida de 2,2 horas, y superarlo sin fragmentarse implica una estructura interna excepcionalmente densa y cohesiva, como la que presentaría 2025 MN45 (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de 2025 MN45, se identificaron otros asteroides destacados: 2025 MJ71 (rotación en 1,9 minutos), 2025 MK41 (3,8 minutos), 2025 MV71 (13 minutos) y 2025 MG56 (16 minutos). Todos estos cuerpos tienen varios cientos de metros de diámetro y, junto a algunos NEOs, constituyen los asteroides subkilométricos de rotación más veloz conocidos hasta ahora.

Regina Rameika, directora asociada del área de Física de Altas Energías del DOE, subrayó la dimensión del logro: “La inversión del Departamento de Energía en la tecnología de vanguardia del Observatorio Rubin, en particular la cámara LSST, está resultando invaluable. Descubrimientos como este asteroide de rotación excepcionalmente rápida son resultado directo de la capacidad única del observatorio para proporcionar datos astronómicos de alta resolución en el dominio temporal, ampliando los límites de lo observable hasta ahora”.

El ritmo de avances permite anticipar nuevos hallazgos cuando la observación sistemática y prolongada inicie en la fase principal del LSST. Mientras los descubrimientos de la campaña de Primera Mirada fueron posibles gracias a un seguimiento intensivo y breve, el acopio regular de datos transformará el modo en que se estudian la formación, composición e interacciones dinámicas de cuerpos menores en el Sistema Solar.

La propia Greenstreet lo confirma: “Como demuestra este estudio, incluso en su fase inicial de puesta en servicio, Rubin nos está permitiendo estudiar con éxito una población de asteroides del cinturón principal relativamente pequeños y de rotación muy rápida a los que antes no se podía acceder”. Las expectativas científicas son altas: se prevé la identificación paulatina de más rotadores veloces a medida que el LSST recoja y analice grandes volúmenes de datos a lo largo de sus diez años de operación, aportando información clave sobre la estructura, historia de colisiones y evolución de estos objetos primitivos.