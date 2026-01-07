Ciencia

Identifican un trastorno neurológico infantil causado por una mutación genética nunca antes descrita

Expertos mapearon cientos de genes clave en la formación de neuronas. Cómo podría usarse una base de datos abierta para mejorar diagnósticos y tratamientos

Guardar
Un equipo científico identificó un
Un equipo científico identificó un trastorno neurológico infantil inédito vinculado a mutaciones en el gen PEDS1, según Nature Neuroscience. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos de Israel y Francia identificó un trastorno neurológico infantil nunca antes descrito, causado por mutaciones en el gen PEDS1.

El hallazgo se publicó en Nature Neuroscience y abre un camino para entender cuadros graves que hasta ahora no tenían explicación.

La investigación estuvo liderada por Sagiv Shifman desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto a Binnaz Yalcin del INSERM en Francia.

Cuando el desarrollo se detiene

El hallazgo determina que el
El hallazgo determina que el gen PEDS1 es responsable de microcefalia, cataratas congénitas y retraso global del desarrollo infantil. (Freepik)

Durante años, médicos y especialistas buscaron respuestas para entender por qué algunos cerebros dejan de crecer o muestran retrasos severos.

Sin una causa genética clara, los diagnósticos quedaban incompletos. El estudio se propuso rastrear el origen de estos cuadros en el ADN, para descubrir qué genes resultan imprescindibles en la transformación de células madre en neuronas.

El equipo recurrió a la técnica de edición genética CRISPR, una herramienta que permite “apagar” genes de manera precisa.

Los científicos usaron la tecnología
Los científicos usaron la tecnología CRISPR para mapear los genes esenciales para el desarrollo cerebral temprano en niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo principal fue construir un mapa de los genes necesarios para el desarrollo cerebral temprano, una información clave para entender el origen de muchas enfermedades neurológicas infantiles.

La hipótesis fue que existen cientos de genes cuya ausencia puede generar trastornos graves, muchos de ellos aún no asociados a síndromes conocidos.

Los investigadores consideraron que un mapa detallado de estos genes podría ser clave para interpretar variantes genéticas en pacientes pediátricos sin diagnóstico.

El mapa genético y el papel de PEDS1

El análisis de más de
El análisis de más de 20.000 genes reveló que 331 son cruciales en la formación de neuronas y 110 limitan el crecimiento cerebral. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para identificar los genes clave, el equipo empleó pantallas de edición genética CRISPR en células madre embrionarias de ratón.

El proceso abordó tres etapas del desarrollo: el estadio embrionario, la transición a células precursoras neurales y la maduración en neuronas.

El análisis de más de 20.000 genes mostró que 331 resultan esenciales para la formación de neuronas y 110 restringen el crecimiento cerebral. Toda la información quedó disponible en una base de datos interactiva de acceso libre.

El gen PEDS1 se volvió el foco del hallazgo. Los investigadores hallaron una mutación rara en dos familias, cuyos hijos presentaban microcefalia, cataratas congénitas y retraso global del desarrollo.

Experimentos en ratones confirmaron que
Experimentos en ratones confirmaron que la ausencia del gen PEDS1 afecta el desarrollo cerebral. Apoya los hallazgos del estudio. (Freepik)

“La presencia de microcefalia en ambos individuos afectados y en ratones deficientes en Peds1 respalda un papel para Peds1 en la proliferación y diferenciación de progenitores neuronales”, afirmaron los científicos.

En los modelos animales, la falta de PEDS1 aceleró la salida del ciclo celular y redujo la proliferación de precursores neuronales.

La alteración de PEDS1 modificó la expresión de más de mil genes, afectando rutas esenciales para la migración y diferenciación neuronal.

Los niños evaluados también presentaban infecciones respiratorias frecuentes, convulsiones y anomalías cerebrales en los estudios de imagen.

Los pacientes afectados por el
Los pacientes afectados por el nuevo síndrome genético muestran también infecciones respiratorias frecuentes, convulsiones y anomalías cerebrales en imágenes (Freepik)

“Las características clínicas compartidas entre los dos casos identificados respaldan la patogenicidad de la variante LoF de PEDS1. Nuestros hallazgos establecen a PEDS1 como causa de un trastorno del neurodesarrollo autosómico recesivo”, escribieron.

El equipo demostró que el tipo de gen afectado puede anticipar el patrón de herencia de estos síndromes: los trastornos ligados a genes metabólicos como PEDS1 suelen ser recesivos, mientras que los relacionados con la regulación de otros genes tienden a ser dominantes.

Células madre en laboratorio lograron
Células madre en laboratorio lograron convertirse en neuronas conectadas tras desactivar genes con CRISPR, mostrando la red resultante bajo el microscopio/ Galya Monderer-Rothkoff

El mapa genético también ayuda a distinguir entre genes que producen autismo y los que provocan retraso global del desarrollo.

Los esenciales en todo el proceso suelen asociarse al retraso, mientras que los críticos en etapas específicas se vinculan principalmente con el autismo.

La base de datos ya está disponible para la comunidad científica. Se hizo con la idea de que se acelere la búsqueda de diagnósticos y el análisis de nuevos casos.

Recomendaciones, límites y futuro

Los investigadores recomiendan aplicar el
Los investigadores recomiendan aplicar el mapa genético para orientar diagnósticos moleculares y el asesoramiento genético en casos de enfermedades neurológicas infantiles (Archivo/Andrea Warnecke/dpa)

Tras los resultados, los investigadores aconsejaron usar el mapa genético para orientar el diagnóstico molecular de trastornos neurológicos infantiles y guiar a las familias en el asesoramiento genético.

Advirtieron sobre el uso de células de ratón, que podría no contemplar todos los detalles del desarrollo cerebral humano. También aclararon que la diferenciación celular en laboratorio no refleja toda la complejidad de un cerebro en formación.

Sin embargo, destacaron la importancia de presentar un mapa genómico de genes críticos para la diferenciación neural, que aporta nuevas perspectivas sobre las vías del neurodesarrollo y los modos de herencia en los trastornos neurológicos.

Los resultados dejaron abierta la posibilidad de que la base de datos ayude a resolver cuadros clínicos sin causa conocida y a descubrir nuevos síndromes genéticos.

El mapa genético permite diferenciar
El mapa genético permite diferenciar entre genes asociados al autismo y aquellos vinculados al retraso global del desarrollo infantil (Freepik)

El profesor Sagiv Shifman, coautor e investigadores la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Hebrea, explicó: “Al rastrear la diferenciación de células madre embrionarias en células nerviosas y desactivar de manera sistemática casi todos los genes del genoma, creamos un mapa de los genes esenciales para el desarrollo cerebral”.

Ese mapa puede ayudar a entender mejor cómo se forma el cerebro e identificar genes relacionados con trastornos del neurodesarrollo que aún no se han descubierto.

“Identificar a PEDS1 como causa genética de discapacidad en el desarrollo infantil y aclarar su función abre la puerta a diagnósticos más precisos y al asesoramiento genético para las familias, y podría, en el futuro, apoyar el desarrollo de tratamientos dirigidos”, subrayó.

Temas Relacionados

Gen PEDS1GenéticaEdición genéticaCRISPRTrastorno neurológico infantilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un ingrediente oculto en los alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de diabetes tipo 2

Un estudio francés analizó datos de 100.000 adultos durante una década y encontró una asociación entre la ingesta elevada de esos productos y la probabilidad de enfermedad metabólica. Qué recomiendan las especialistas consultadas por Infobae

Un ingrediente oculto en los

El descubrimiento de la planta “linterna de hadas” en Malasia sorprendió a la ciencia

Una rara especie parasitaria fue hallada cerca de un área recreativa en Selangor, donde apenas sobreviven menos de 20 ejemplares, lo que despierta preocupación por su posible extinción y la urgencia de proteger su hábitat

El descubrimiento de la planta

Descubren que un curioso molusco que se creyó extinto junto a los dinosaurios sobrevivió en un refugio marino

Científicos de Polonia, Estados Unidos, Países Bajos y Dinamarca analizaron antiguas formaciones marinas para reconstruir el destino de los emblemáticos amonites. Cómo enfrentaron uno de los mayores cataclismos de la historia de la Tierra

Descubren que un curioso molusco

Por qué el Everest podría no ser la montaña más alta del mundo según nuevos criterios científicos

Un análisis de National Geographic expuso cómo distintas formas de medición, más allá del nivel del mar, cuestionan la manera tradicional de jerarquizar las grandes cumbres, incorporan variables como pendiente, entorno y punto de observación

Por qué el Everest podría

El misterio del océano sin vida: lo que la ciencia revela sobre una luna de Júpiter

La reciente publicación de un equipo internacional de especialistas arroja luz sobre el entorno subglacial de uno de los satélites naturales de este planeta conocido como Europa

El misterio del océano sin
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
FC Barcelona - Athletic Club,

FC Barcelona - Athletic Club, en directo: sigue en vivo el partido de semifinal de la Supercopa de España

Juan Carlos Pinzón hará parte de La Gran Consulta por Colombia, en la que también participará Paloma Valencia: ya son los ocho los participantes

Dane revela que las exportaciones de Colombia cayeron 2,7% en noviembre, por menor demanda de combustibles

Alito Moreno critica a gobierno de Sheinbaum por “regalar petróleo” a Cuba

Congresista de EE. UU. se mostró decepcionado tras pedirle garantías a Trump para que descarte operativos militares en Colombia: “Fue realmente preocupante”

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca asegura que

La Casa Blanca asegura que está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia

EEUU comienza a retirar de "manera selectiva" las sanciones a Venezuela para vender y transportar petróleo

El Departamento de Justicia despliega fiscales adicionales para investigar los casos de fraude en Minesota

El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, diagnosticado de cáncer a sus 74 años

La Bolsa argentina cae un 3,56% tras el préstamo de 2.567 millones de euros con bancos internacionales

ENTRETENIMIENTO

¿Es realmente el final de

¿Es realmente el final de Vecna? El actor Jamie Campbell Bower discutió las teorías de “Stranger Things”

La rutina de ejercicios favorita de Jennifer Aniston a sus 56 años: “Transformó mi cuerpo más que ninguna otra”

Tras años de teorías y debates, se conoció la verdad detrás del final de la trilogía de “Batman: El caballero de la noche”

George Clooney y la pelea con un productor que cambió su destino: “No iba a dejar que me hablaran así”

Paris Jackson reflexionó tras seis años de sobriedad: “Aprendí a vivir la vida según sus propios términos”