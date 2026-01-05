Ciencia

Las infecciones intestinales afectan a más personas en los viajes internacionales por bacterias resistentes a los antibióticos

Un equipo de investigadores sugiere que el diagnóstico y el tratamiento de la diarrea del viajero se debe adaptar a cada paciente. Por qué fiarse en recetas universales dejó de ser una solución eficaz

Guardar
El estudio publicado en JAMA
El estudio publicado en JAMA Network Open alerta sobre el aumento de bacterias responsables de la diarrea del viajero que resisten antibióticos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diarrea del viajero, esa molestia intestinal que provoca evacuaciones líquidas y afecta a quienes cruzan fronteras, se volvió cada vez más difícil de controlar.

Un estudio reciente publicado en JAMA Network Open reveló que aumentan las poblaciones de bacterias responsables de este problema que resisten más a los antibióticos usados para combatirlas.

El estudio señaló que la resistencia de las bacterias a los antibióticos para la diarrea del viajero no es igual en todo el mundo. Depende tanto del país donde ocurre la transmisión como del tipo de bacteria que causa la infección.

Las bacterias Campylobacter, Shigella, Salmonella
Las bacterias Campylobacter, Shigella, Salmonella y Escherichia coli se mantienen como las principales causas de diarrea del viajero en regiones tropicales (Freepik)

El equipo de investigadores afirmó: “Existe una marcada variabilidad de la no susceptibilidad a dos clases principales de antibióticos comúnmente utilizadas para tratar la diarrea del viajero entre regiones globales”.

El estudio fue liderado por Bhawana Amatya, del Hospital CIWEC de Nepal, junto a especialistas de España, Canadá, Australia, Estados Unidos e Italia. Contaron con el respaldo de la Red de Vigilancia GeoSentinel y organismos como el Ministerio de Salud de Italia.

Viajes y sorpresas en la valija de la salud

Al consumir alimentos o bebidas
Al consumir alimentos o bebidas contaminados durante el viaje, aumenta el riesgo de padecer diarrea del viajero (Archivo REUTERS/Ellen Schmidt)

Hasta 88% de las personas que viajan a otros países desarrolla diarrea, sobre todo al visitar zonas tropicales. Los responsables suelen ser bacterias como Campylobacter, Shigella, Salmonella y Escherichia coli.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió sobre la resistencia creciente de estos microorganismos a antibióticos fundamentales como fluoroquinolonas y macrólidos. El diagnóstico y la elección del tratamiento se complican por la falta de datos confiables según la región.

La resistencia bacteriana varía significativamente
La resistencia bacteriana varía significativamente según la región geográfica y el tipo de bacteria implicada en la diarrea del viajero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores liderados por Amatya intentaron caracterizar los patrones de no susceptibilidad antimicrobiana de las bacterias más frecuentes en personas atendidas por diarrea aguda tras un viaje internacional.

El equipo buscó crear un mapa mundial de la resistencia, analizar la influencia del destino, el motivo del viaje y el perfil demográfico de los afectados. También se propuso identificar alternativas en las zonas más críticas.

Resistencia bacteriana: un mapa inquietante

En Sudamérica, el 78% de
En Sudamérica, el 78% de las cepas de Shigella no respondieron al tratamiento con macrólidos, según el reciente informe internaciona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron 859 casos de diarrea aguda en personas que visitaron 103 países distintos. Las muestras se recogieron en 58 centros de medicina tropical y viajes, entre 2015 y 2022.

El grupo incluyó turistas, viajeros de negocios, estudiantes y personas que visitaban familiares. Solo tres de cada diez recibieron asesoramiento médico antes de viajar.

En cada caso se identificó la bacteria y se probó su respuesta a los antibióticos habituales. El 75% de las muestras de Campylobacter, el 32% de Salmonella no tifoidea, el 22% de Shigella y el 18% de E. coli no respondieron al tratamiento con fluoroquinolonas.

Solo tres de cada diez
Solo tres de cada diez viajeros internacionales recibieron asesoramiento médico antes del viaje, lo que dificulta la prevención de infecciones bacterianas (Freepik)

La resistencia a macrólidos, una familia de antibióticos que se utilizan para tratar diversas infecciones bacterianas, también resultó preocupante: 12% en Campylobacter, 16% en Salmonella y 35% en Shigella. En Sudamérica, 78% de las cepas de Shigella no respondieron a macrólidos.

El análisis reveló diferencias importantes según la región. En Asia central, 88% de Campylobacter resistió a fluoroquinolonas. En Sudamérica, el problema principal fue la resistencia a macrólidos en Shigella.

El equipo registró bacterias que no respondieron a los tratamientos habituales. Se documentaron “26 casos de Campylobacter resistentes tanto a fluoroquinolonas como a macrólidos, y dos casos extensamente resistentes”.

Soluciones y desafíos para la salud global

Los investigadores recomiendan basar el
Los investigadores recomiendan basar el tratamiento de la diarrea del viajero en análisis de laboratorio para enfrentar el aumento de la resistencia a los antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación principal consiste en basar el tratamiento en pruebas de laboratorio. En zonas donde las fluoroquinolonas ya no funcionan, los macrólidos pueden ser una opción, excepto en Sudamérica, donde la resistencia de Shigella es muy alta.

“Recomendamos continuar con el cultivo de heces y pruebas de susceptibilidad en viajeros internacionales para guiar la atención y rastrear las tendencias globales de resistencia”. La prevención y el diagnóstico preciso adquieren una relevancia clave.

La vigilancia global de la
La vigilancia global de la resistencia bacteriana a los antibióticos se consolida como un desafío fundamental para la salud de los viajeros internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores aclararon que los datos del estudio provienen de centros especializados y muchos casos leves no se incluyen. Además, la mayoría de las muestras de E. coli proceden de Perú, lo que puede limitar la generalización de los resultados.

Sin embargo, resaltaron que los resultados destacan la importancia de vigilar la resistencia bacteriana a nivel global.

El uso racional de antibióticos y el acceso a pruebas de laboratorio resultan fundamentales para mantener la salud de quienes se desplazan por el mundo.

Temas Relacionados

Diarrea del viajeroAntibióticosResistencia antimicrobianaRAMSalud globalMedicina del viajeroÚltimas noticiasVeranoVerano 2026Verano 2026 Argentina

Últimas Noticias

Revelan datos clave sobre un planeta que está fuera de órbita a 10.000 años luz de la Tierra

El hallazgo aporta nueva información sobre la población de objetos solitarios que transitan entre sistemas estelares y ayuda a comprender los procesos que los originan

Revelan datos clave sobre un

Astrónomos detectaron una explosión inédita en un agujero negro: su misterioso origen

El fenómeno, observado con telescopios espaciales de la ESA y JAXA, revela procesos extremos y aporta nuevas pistas sobre la dinámica de los núcleos galácticos activos

Astrónomos detectaron una explosión inédita

Por qué el casuario, el ave más temida del mundo, es clave para la supervivencia de los bosques tropicales

Famoso por su aspecto prehistórico y su reputación de animal peligroso, cumple un rol ecológico irremplazable como gran dispersor de semillas en Oceanía. Hoy, la pérdida de su hábitat y la presión humana amenazan a una especie esencial

Por qué el casuario, el

Aprender de los errores: por qué repetimos decisiones equivocadas y cómo romper el ciclo, según expertos

Especialistas advierten que la actualización de creencias y la flexibilidad ante cambios no dependen solo de la voluntad, sino también de procesos inconscientes y biológicos

Aprender de los errores: por

Crean un pulmón artificial con células madre de un donante: por qué es clave para estudiar enfermedades

Un equipo del Reino Unido y Suiza desarrolló este modelo miniaturizado. De qué modo permitiría evaluar medicamentos de forma personalizada en laboratorio

Crean un pulmón artificial con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum explica por qué Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

Trump afirmó que Colombia está gobernada por un enfermo y el ministro Antonio Sanguino le contestó: “Infames”

Detuvieron a tres motochorros y recuperaron $28 millones de robados en una salidera en Balvanera: el insólito escondite de uno de los sospechosos

Investigan a un abogado de Tenerife por haber citado sentencias inventadas por una Inteligencia Artificial: “Fio su trabajo a lo que el algoritmo le propuso”

El Gobierno transfirió el control de un yacimiento de oro a un gobernador peronista que fue clave en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
El Athletic Club viaja a

El Athletic Club viaja a la Supercopa sin Aymeric Laporte ni Yuri Berchiche

La Biblioteca Nacional digitaliza más de 600 obras de 154 autores españoles que pasan a dominio público este 2026

El PP critica a quienes aluden al derecho internacional en Venezuela mientras "amparan" la "tiranía" de Maduro

Protección Civil mantiene la alerta por nevadas en cotas bajas del centro, norte y este peninsular hasta el martes

El Gobierno canario mantiene la "prudencia" con Venezuela y se enfoca en garantizar ayudas básicas a los 70.000 isleños

ENTRETENIMIENTO

“The Pitt”, “Adolescence” y “The

“The Pitt”, “Adolescence” y “The Studio” conquistan la televisión en los Critics Choice Awards

El secreto mejor guardado de “Volver al futuro” sale a la luz 40 años más tarde

El actor Mickey Rourke lanza una campaña de ‘crowfunding’ para que no lo desalojen de su casa: “su situación es difícil”

Jennifer Lopez revela los obstáculos que ha enfrentado en su nueva relación tras el divorcio de Ben Affleck

Estos son los ganadores de los Critic Choice Awards 2026: Timothée Chalamet se lleva el galardón de la noche