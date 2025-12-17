Ciencia

Un estudio global midió la monogamia humana y reveló con qué especies se la puede comparar

El trabajo analizó registros genéticos y etnográficos de distintas épocas y regiones para trazar un mapa comparativo de los vínculos familiares, ofreciendo una mirada evolutiva sobre cómo se organizan las parejas y la crianza en sociedades humanas y otras especies

Guardar
Un estudio global revela que
Un estudio global revela que el 66% de los humanos tiene hermanos completos, lo que indica una tendencia predominante hacia la monogamia (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio internacional examinó el comportamiento de apareamiento en los humanos, analizando datos de más de 100 sociedades actuales y pasadas alrededor del mundo. El informe revela que la proporción de hermanos completos, hijos de los mismos padres, alcanza el 66% en humanos. Esta cifra coloca a los humanos entre las especies con tendencias predominantemente monógamas, bastante alejados de los chimpancés y más próximos a especies como los castores. El análisis se llevó a cabo evaluando registros genéticos y etnográficos para determinar cómo evolucionaron las relaciones de pareja en nuestra especie.

Este trabajo se diferencia de estudios antropológicos previos, ya que compara directamente la estructura familiar humana con la de mamíferos como los suricatas, castores, lobos y zorros. Los resultados sitúan a los humanos en el séptimo lugar entre 11 especies catalogadas como “socialmente monógamas”, que muestran preferencia por vínculos de pareja a largo plazo. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences.

De acuerdo con el doctor Mark Dyble, del departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge, el método utilizado consiste en calcular la proporción de hermanos completos y medios hermanos dentro de cada especie.

La investigación compara la estructura
La investigación compara la estructura familiar humana con la de mamíferos como castores, lobos y suricatas para analizar la evolución de la monogamia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de un modelo computacional, Dyble mapeó patrones genéticos y datos de campo recientes para estimar grados de monogamia en distintas poblaciones. Las especies con altos índices de monogamia generan principalmente hermanos que comparten padre y madre; en cambio, las especies con apareamientos polígamos tienden a producir más medios hermanos, detalló BBC.

Comparativa internacional: humanos, castores y chimpancés

El hallazgo central apunta que la tasa humana de hermanos completos se solapa con la observada en mamíferos considerados monógamos sociales. Según Dyble, esto respalda la idea de que la monogamia es el modo dominante de apareamiento en nuestra especie.

El estudio también muestra variaciones culturales: si bien la monogamia predomina globalmente, existen comunidades preindustriales donde el matrimonio poligínico es frecuente. Por ejemplo, el 85% de las sociedades preindustriales permitía que un hombre tuviera varias esposas.

La diversidad en las prácticas matrimoniales humanas es considerable. Dyble utilizó datos genéticos provenientes de excavaciones en cementerios de la Edad de Bronce en Europa y asentamientos neolíticos en Anatolia, así como registros de más de 90 sociedades actuales.

Los humanos ocupan el séptimo
Los humanos ocupan el séptimo lugar entre once especies socialmente monógamas, según un análisis de registros genéticos y etnográficos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permitió comparar a los humanos con animales como el gibón de manos blancas, cuya tasa de hermanos completos llega al 63,5%, y el tamarino bigotudo, con un 78%. Los castores, considerados altamente monógamos, presentan tasas del 73%, superando ligeramente a los humanos.

En cambio, según precisó BBC, los chimpancés y los gorilas, primates cercanos, evidencian cifras notablemente menores. El porcentaje de hermanos completos es del 4% para los chimpancés y del 6% para los gorilas de montaña, ubicándolos junto a especies de delfines y macacos en el extremo opuesto de la escala. Esto sugiere que la tendencia a formar parejas estables en los humanos es resultado de una evolución particular.

Evolución de la monogamia y estructura social

La hipótesis principal plantea que la monogamia tuvo un papel relevante en la evolución de la cooperación social humana. El paso de comunidades polígamas, predominantes en ancestros de gorilas y chimpancés, a estructuras más monógamas fue poco común en la historia evolutiva de los mamíferos.

El análisis destaca que la
El análisis destaca que la mara patagónica es el único mamífero con una estructura social grupal y vínculos de pareja similares a los humanos (Europa Press)

El estudio también señala casos excepcionales de mamíferos con estructuras sociales complejas, como las especies de lobo y zorro, donde la convivencia en grupos y la crianza cooperativa se asocian a grados de monogamia elevados.

El análisis arroja que el ratón ciervo de California ostenta la monogamia más estricta, con un 100% de hermanos completos. Por el contrario, la oveja Soay de Escocia tiene apenas un 0,6%, debido a sus sistemas de múltiples apareamientos.

Dyble destaca que la diferencia fundamental del ser humano radica en la combinación de grupos sociales extensos y vínculos exclusivos de pareja. “Mientras casi todos los mamíferos monógamos viven en unidades familiares pequeñas, los humanos se integran en sociedades complejas donde múltiples miembros tienen descendencia”, señala el antropólogo.

La mara patagónica, un roedor sudamericano, emerge como el único mamífero que comparte una estructura social similar, con múltiples parejas exclusivas y convivencia grupal estable, indicó BBC.

El estudio diferencia entre monogamia
El estudio diferencia entre monogamia reproductiva y comportamiento sexual, subrayando la influencia de la cultura y los métodos anticonceptivos en la diversidad humana (Freepik)

Implicancias de la monogamia reproductiva y diversidad cultural

El estudio aclara que mide la monogamia reproductiva, no el comportamiento sexual. En muchos mamíferos, la reproducción y el apareamiento van de la mano, pero en humanos las prácticas culturales y los métodos anticonceptivos generan realidades más diversas.

Dyble concluye que la inversión parental y la cooperación explican, en parte, el predominio de hermanos completos en casi todas las culturas analizadas.

En consecuencia, los humanos presentan una amplia gama de relaciones, desde la monogamia en serie hasta la poligamia, pero la tendencia global indica una preferencia por las uniones estables.

Temas Relacionados

MonogamiaHumanosMark DybleAnatoliaEstructura familiarMamíferosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo el entrenamiento intenso impulsa el transporte de hormonas clave hacia tejidos difíciles de alcanzar

Un estudio científico analizó esta dinámica y ofreció pistas sobre posibles aplicaciones en terapias innovadoras para la salud cerebral y la regulación del estrés

Cómo el entrenamiento intenso impulsa

Científicos plantean que los océanos absorbieron más dióxido de carbono de lo estimado

Un análisis elaborado con nuevas mediciones de campo postula que la cantidad de CO₂ supera las cifras aceptadas hasta ahora

Científicos plantean que los océanos

Cómo las lesiones cerebrales pueden aumentar el riesgo de Alzheimer, según nuevos hallazgos científicos

Se trata de una investigación realizada en modelos animales por un equipo de la Universidad de Virginia. Los resultados

Cómo las lesiones cerebrales pueden

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

Una investigación realizada en Suecia durante 47 años con cientos de voluntarios muestra que el rendimiento físico y la fuerza muscular disminuyen desde mediados de la tercera década, aunque la adopción de actividad motriz en etapas adultas incrementa la capacidad funcional entre un 5% y un 10%

¿La capacidad física alcanza su

Revelan el insólito misterio de los desechos de los wombats y por qué son clave en su comunicación

El estudio revela que la forma de las heces de este marsupial australiano cumple un papel inesperado. Cuál es su rol dentro de esta sociedad animal

Revelan el insólito misterio de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno privilegia la acumulación

El Gobierno privilegia la acumulación de reservas en medio de la caída de los precios de las materias primas

Tragedia en Mar del Plata: se incendió un geriátrico y murieron tres mujeres

Megaoperativo en el Callao: 27 allanamientos y 7 detenidos por “Los socios del Callao”, banda criminal presuntamente liderada por Ciro Castillo

“Los socios del Callao”: así operaba la presunta red criminal con órdenes de servicio, cambios en SUNAT y contratos repetidos, según la PNP

Gobernador Ciro Castillo e implicados en banda criminal ‘Los socios del Callao’ enfrentan delitos de colusión y perjuicio económico al Estado por más de 1 millón de soles

INFOBAE AMÉRICA
Derechos Sociales premiará a personas

Derechos Sociales premiará a personas y organizaciones españolas y extranjeras por su compromiso con protección animal

Mueren nueve personas por ataques de las RSF contra un hospital militar y otras instalaciones en Kordofán Sur

El precio del barril de Brent, gráficos

VÍDEO: Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

Colombia denuncia 51 "acciones terroristas" del ELN durante las primeras 24 horas del paro armado

ENTRETENIMIENTO

Warner Bros. Discovery rechazó la

Warner Bros. Discovery rechazó la oferta hostil de Paramount por USD 108 mil millones y defendió la fusión con Netflix

La experiencia de Frankie Muniz en su regreso a ‘Malcolm el de en medio’: “Fue como si no hubiera pasado ni un solo día”

Shakira anunció una residencia musical de tres conciertos en El Salvador

Ciudad de sombras en Netflix: crímenes en la Barcelona de Gaudí, el duelo de Milo Malart y la transformación de Rebeca Garrido

Mariah Carey y la incógnita de cuánto dinero recibe por su hit de Navidad