La NASA perdió contacto con una de sus naves más importantes en Marte

La misión MAVEN interrumpió sus comunicaciones el 6 de diciembre tras pasar detrás de Marte, un episodio que preocupa por su rol clave en el estudio de la atmósfera marciana (NASA)

La NASA confirmó que perdió contacto con la sonda orbital marciana MAVEN, una nave que durante más de una década aportó información clave para comprender cómo Marte evolucionó desde un mundo posiblemente húmedo hasta el desierto helado que se observa hoy.

Si bien la noticia se conoció en las últimas horas, la interrupción ocurrió el 6 de diciembre, justo después de que la nave pasara por detrás del planeta, un movimiento previsto dentro de su órbita. Lo que debía ser un tramo de rutina terminó convertido en un desafío inesperado: cuando MAVEN volvió a la vista de la Tierra, los controladores no lograron recibir ninguna señal.

La agencia espacial detalló que antes de ese momento todos los sistemas funcionaban dentro de los parámetros esperados. La telemetría previa no mostró fallas y eso vuelve más desconcertante el silencio.

El 9 de diciembre, la NASA informó que estaba investigando la causa y que continuaba intentando establecer contacto. El comunicado incluyó un mensaje que sintetiza la urgencia: “Los equipos de control y funcionamiento de la nave espacial están investigando la anomalía para encontrar una solución. Informaremos a medida que sepamos más”.

MAVEN permitió reconstruir cómo Marte perdió gran parte de su atmósfera al interactuar con el viento solar, un proceso decisivo para entender su clima actual (NASA)

Y agregaron: “La telemetría de MAVEN había mostrado que todos los subsistemas funcionaban con normalidad antes de orbitar tras el Planeta Rojo. Tras emerger de Marte, la Red de Espacio Profundo de la NASA no observó señal”.

La pérdida de comunicación implica algo más que la ausencia de datos científicos. MAVEN es también un enlace vital entre la superficie marciana y nuestro planeta: su antena UHF retransmite información de los rovers Curiosity y Perseverance, que estudian el suelo, las rocas y la atmósfera baja. Su rol dentro de la red marciana convierte este episodio en una preocupación operativa, no solo científica. Por eso, comprender qué ocurrió es una prioridad para los equipos que manejan la misión.

Aunque la nave ya tiene más de 10 años de actividad —una duración superior a la esperada originalmente— su aporte sigue siendo irremplazable. El silencio no solo corta una vía de comunicación: deja en suspenso un proyecto que ofreció descubrimientos decisivos para reconstruir la historia del clima marciano y evaluar cómo se transformó su habitabilidad con el paso del tiempo.

La sonda reveló la existencia de una cola magnética invisible que se forma tras Marte, un indicio de cómo el viento solar modifica al planeta con el tiempo (NASA)

El valor científico de una misión que cambió la forma de estudiar Marte

MAVEN se lanzó en 2013 y llegó a la órbita del planeta rojo en septiembre de 2014. Su objetivo fue claro desde el inicio: estudiar la atmósfera superior y la ionosfera para medir cuánto material pierde Marte hacia el espacio y por qué esa fuga alteró de forma drástica su clima.

Los científicos sospechaban que el planeta fue más templado y acuoso, pero faltaban pruebas sólidas sobre el mecanismo que lo llevó a convertirse en un mundo árido.

La misión aportó esas respuestas con una serie de mediciones que transformaron el conocimiento disponible. MAVEN identificó que el viento solar arrastra partículas de la atmósfera marciana, un proceso que acelera durante las intensas tormentas de polvo.

Al revelar esos ciclos, la nave permitió reconstruir cómo los componentes volátiles escaparon gradualmente y cómo el planeta perdió agua con el paso de millones de años.

Misiones destacadas de la NASA en Marte que incluyen a Maven (NASA)

Entre los resultados más influyentes destacó la identificación del mecanismo de “pulverización” que expulsa elementos volátiles hacia el espacio, una pieza fundamental para entender la evolución climática. También fue la primera en describir la extensa “cola” magnética invisible que se forma detrás del planeta debido a su interacción con el viento solar, un fenómeno que ayuda a estimar la intensidad de esa erosión atmosférica a lo largo de los siglos.

Los datos de MAVEN ofrecieron mapas detallados de los vientos marcianos, definieron patrones de plasma en la alta atmósfera y revelaron un nuevo tipo de aurora de protones que no se había registrado antes. Cada una de esas observaciones permitió vincular condiciones actuales con procesos antiguos. Gracias a ese trabajo, los investigadores pudieron afinar los modelos que explican por qué Marte y la Tierra, que fueron parecidos en su origen, siguieron caminos ambientales tan distintos.

A todo esto se suma el hecho de que MAVEN continúa siendo una herramienta para planificar exploraciones futuras, ya que documenta la radiación, las partículas cargadas y otros factores que afectan el funcionamiento de dispositivos y estructuras en órbita marciana. Esa información será decisiva para diseñar las misiones tripuladas previstas para las próximas décadas.

Un historial de desafíos técnicos que no impidió descubrimientos

El estudio de la ionosfera y la atmósfera superior de Marte por MAVEN aportó claves para explicar por qué el planeta dejó de ser potencialmente habitable (NASA)

Aunque su desempeño fue sobresaliente, MAVEN enfrentó incidentes a lo largo de su trayectoria. Pocos meses después de llegar a Marte, un problema en los sistemas del vehículo obligó a apagar los instrumentos científicos durante casi una semana. El episodio no afectó su misión a largo plazo, pero dejó claro que el entorno marciano exige estrategias de protección extremas.

En 2022, la sonda volvió a quedar comprometida. Un fallo en sus Unidades de Medición Inercial —sensores esenciales para determinar la orientación de la nave— desencadenó el modo seguro, un estado en el que el vehículo desactiva la mayor parte de su actividad para preservar energía y evitar daños mayores. Los ingenieros diseñaron una actualización de software que permitió recuperar el control. Ese momento evidenció que incluso los artefactos espaciales más robustos pueden requerir soluciones inesperadas para continuar funcionando.

En los últimos meses, MAVEN volvió a ubicarse en el centro de la atención científica debido a una observación excepcional: la detección del objeto interestelar 3I/ATLAS. La nave captó imágenes y datos del cuerpo mientras pasaba por el sistema solar. Sus sensores pueden ofrecer pistas sobre la composición química de un visitante que no se originó en esta región del espacio, algo que solo ocurrió en dos oportunidades anteriores en la historia de la astronomía moderna.

El silencio de la nave ocurre mientras la NASA sostiene protocolos de recuperación, un trabajo que busca restablecer una señal sin una causa clara aún (NASA)

Ese tipo de registros convierte a MAVEN en una misión de doble valor: además de estudiar Marte, brinda aportes que amplían la comprensión del entorno cósmico más amplio. Por eso, su silencio actual activó alertas inmediatas. No solo se detuvo un flujo crucial de datos sobre el planeta rojo, también se apagó una fuente de información con capacidad única para analizar fenómenos poco comunes.

La pérdida de señal del 6 de diciembre ocurrió en medio de una maniobra rutinaria. MAVEN pasó temporalmente detrás del planeta y su comunicación se interrumpió, algo previsto. Sin embargo, cuando volvió a tener una línea de visión hacia la Tierra, la nave no respondió. Las estaciones de seguimiento registraron la ausencia de telemetría y los equipos de control comenzaron a trabajar en protocolos diseñados para contingencias de este tipo. Aun así, la falta de causa evidente dificulta anticipar el camino de recuperación.

Los especialistas analizan varias hipótesis posibles. Una es que un fallo en algún subsistema impida orientar correctamente la antena hacia la Tierra. Otra, que la nave esté en un modo seguro no declarado debido a un comportamiento anómalo detectado por su computadora interna. También existe la opción de que una combinación de factores externos, como tormentas solares, haya interferido en la capacidad de MAVEN para emitir señales. Hasta ahora, ninguna posibilidad se confirmó.

MAVEN actuó como puente de comunicaciones con Curiosity y Perseverance, por lo que su ausencia impacta en la transmisión de datos desde la superficie (NASA)

La importancia de restablecer el contacto va más allá de la misión en sí misma. MAVEN forma parte de una red de orbitadores que sostienen las actividades científicas y operativas en Marte, y su rol como enlace de comunicaciones lo convierte en un eslabón crítico.

Sin su apoyo, los rovers dependen de otros orbitadores para transmitir sus datos, lo que puede generar retrasos y reducir el volumen de información que llega a la Tierra.

La NASA remarcó que continúa trabajando sin pausa para identificar la causa. La agencia reiteró que “se compartirá más información en cuanto esté disponible”. Mientras tanto, los equipos en Tierra aplican distintos métodos de recuperación, desde cambios en las frecuencias de escucha hasta comandos enviados a ciegas con la esperanza de que lleguen a la nave.

MAVEN aportó mapas detallados de los vientos marcianos y del comportamiento del plasma, información esencial para futuras misiones en órbita (NASA)

Aunque el desenlace permanece abierto, el impacto de MAVEN ya está asegurado. Su contribución cambió la forma de comprender Marte y permitió reconstruir uno de los capítulos más importantes de la historia del sistema solar: la transición de un planeta potencialmente habitable hacia un desierto extremo.

La incertidumbre actual añade un capítulo inesperado, pero no disminuye el valor científico acumulado durante más de una década.

Lo que ocurra en los próximos días definirá si MAVEN sumará nuevos datos a su legado o si el 6 de diciembre marcará el final de una misión que revolucionó el conocimiento del planeta rojo. Por ahora, el silencio continúa mientras los radares siguen buscando una señal que devuelva la voz a uno de los exploradores más importantes que orbitó Marte.