Ciencia

Detectan una explosión sin precedentes cerca de un agujero negro e investigan su origen

El inusual fenómeno pudo seguirse durante diez días gracias a la coordinación de telescopios espaciales y podría brindar información clave sobre la evolución de las galaxias

Guardar
La expulsión de gas observada
La expulsión de gas observada se produjo en una región donde la gravedad y los campos magnéticos interactúan de manera extrema, mostrando cómo fuerzas similares a las que causan las erupciones solares también actúan cerca de los agujeros negros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de astrónomos ha registrado una expulsión de materia a velocidades extremas desde el entorno de un agujero negro supermasivo, en un fenómeno impulsado por fuerzas magnéticas similares a las que originan las erupciones solares.

El hallazgo, liderado por el SRON Instituto Holandés de Investigación Espacial, revela que el agujero negro NGC 3783 arrojó gas a una velocidad que alcanzó el 20% de la velocidad de la luz durante un evento observado en detalle gracias a una campaña de diez días con el telescopio espacial XRISM.

Este proceso, conocido como retroalimentación, podría ser determinante en la evolución de las galaxias, al influir en la dinámica de las estrellas y el gas circundante y contribuir a la configuración del universo observable.

Los científicos sostienen que este
Los científicos sostienen que este episodio representa una oportunidad única para comprender cómo las fuerzas magnéticas pueden acelerar gas hasta velocidades próximas a la luz, en un proceso parecido al de las eyecciones de masa coronal en el Sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el tramo final de la investigación, los científicos destacaron que la expulsión de gas se produjo desde el disco de acreción, la estructura giratoria de materia que orbita el agujero negro, y que el material fue lanzado a velocidades de hasta 60.000 kilómetros por segundo.

Según el estudio publicado en Astronomy & Astrophysics, el gas parecía originarse a una distancia de unas 50 veces el tamaño del agujero negro, en una región donde la gravedad y los campos magnéticos interactúan de manera extrema. Liyi Gu, autor principal del trabajo, explicó: “Esta es una oportunidad única para estudiar el mecanismo de lanzamiento de los flujos de salida ultrarrápidos. Los datos sugieren que la aceleración del flujo de salida se debe a fuerzas magnéticas, similares a las eyecciones de masa coronal del Sol”.

Durante la observación continua más prolongada realizada hasta la fecha por XRISM, los astrónomos detectaron variaciones en el brillo de los rayos X, especialmente en la banda más suave, a lo largo de diez días. Entre estos cambios, se registró un estallido de rayos X que se extendió durante tres días, un comportamiento que no resulta inusual en agujeros negros supermasivos. Sin embargo, lo que distingue este evento es la coincidencia entre el estallido y la expulsión de gas a velocidades tan elevadas, fenómeno nunca antes documentado con tal claridad.

Esta eyección de gas no
Esta eyección de gas no solo desafía teorías anteriores, sino que revela que la energía magnética es capaz de liberar más materia en una sola erupción que cualquier evento solar conocido, multiplicando su potencia por diez mil millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de SRON y sus colaboradores atribuyen la eyección a un proceso denominado reconexión magnética, una reconfiguración repentina de los campos magnéticos que libera enormes cantidades de energía. Este mecanismo es análogo al que provoca las eyecciones de masa coronal en el Sol, cuando grandes cantidades de plasma solar caliente son lanzadas al espacio. En el caso del agujero negro NGC 3783, la erupción resultante es diez mil millones de veces más potente que cualquier evento solar conocido, según los autores del estudio.

La interpretación de los datos desafía las teorías predominantes, que suelen atribuir la expulsión de materia en agujeros negros a la acción de la radiación intensa o el calor extremo.

En esta ocasión, la evidencia apunta a que la energía magnética, y no la radiación, fue la responsable de acelerar el gas hasta alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Gu y su equipo sostienen que el evento observado se alimentó de explosiones repentinas de energía magnética, en un proceso que, aunque similar al de las erupciones solares, ocurre a una escala mucho mayor.

Los datos sugieren que la
Los datos sugieren que la aceleración del gas fue provocada por la energía magnética y no por la radiación, una conclusión que cambia la perspectiva tradicional sobre la física de los agujeros negros /Europa Press

El descubrimiento aporta una nueva perspectiva sobre el papel de los agujeros negros en la dinámica galáctica. La retroalimentación, es decir, la capacidad de estos objetos de expulsar materia al espacio, podría ser fundamental para comprender cómo crecen y evolucionan las galaxias a lo largo del tiempo. Este mecanismo influye en la distribución de estrellas y gas en el entorno del agujero negro, y contribuye a modelar la estructura del universo tal como se observa en la actualidad.

La investigación fue posible gracias a la colaboración internacional entre agencias espaciales e institutos de investigación. Siete misiones espaciales participaron en la observación simultánea del agujero negro NGC 3783: XRISM lideró la campaña, con el apoyo de XMM-Newton, NuSTAR, Hubble, Chandra, Swift y NICER. Esta coordinación permitió obtener una visión sin precedentes de los procesos extremos que ocurren en el corazón de las galaxias, y abre nuevas vías para el estudio de la física de los agujeros negros y su impacto en el cosmos.

Temas Relacionados

Agujero negroExplosiónUniversoTelescopiosúltimas noticias

Últimas Noticias

Estrés crónico: un biomarcador en imágenes de tórax predice el impacto y los riesgos cardíacos

Por primera vez se pudo medir la acumulación del estrés crónico mediante imágenes rutinarias de tórax, sin necesidad de exámenes adicionales ni exposición extra a radiación. Los detalles presentados en el encuentro anual de la Radiological Society of North America

Estrés crónico: un biomarcador en

En busca del sonido más fuerte de la historia: explosiones, volcanes y animales que rompieron los límites

A lo largo del tiempo, la ciencia investigó fenómenos capaces de liberar enormes cantidades de energía en el ambiente

En busca del sonido más

Descubren un mecanismo inesperado en la acción de los antibióticos sobre la microbiota intestinal

Un equipo de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos descubrió que las tetraciclinas, más allá de eliminar bacterias, inducen nuevos compuestos en la microflora. Cómo los resultados podrían usarse en terapias innovadoras

Descubren un mecanismo inesperado en

La agilidad no es solo cosa de jóvenes: el ejercicio reactiva la dopamina en los adultos

Investigadores de los Estados Unidos hicieron un estudio en ratones y detectaron que la movilidad y la coordinación pueden recuperarse con actividad física, incluso cuando las neuronas han envejecido

La agilidad no es solo

Identifican un factor clave que condiciona la supervivencia de elefantes y jirafas en África

Investigadores de Dinamarca, Estados Unidos y otros países hicieron un estudio sobre las plantas. Cómo encontraron que una dinámica oculta moldea la vida y los movimientos de los animales

Identifican un factor clave que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Centro Democrático critica reunión de

Centro Democrático critica reunión de AmCham con Iván Cepeda por “apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”

¿Tengo que vacunarme contra el sarampión si ya tuve la enfermedad?

En busca del sonido más fuerte de la historia: explosiones, volcanes y animales que rompieron los límites

Descubren un mecanismo inesperado en la acción de los antibióticos sobre la microbiota intestinal

Del FOMO al ROMO: qué es el ayuno de dopamina digital que ayuda a calmar la mente

INFOBAE AMÉRICA
Más de 500.000 evacuados en

Más de 500.000 evacuados en Tailandia y Camboya tras el nuevo estallido del conflicto fronterizo

Estrés crónico: un biomarcador en imágenes de tórax predice el impacto y los riesgos cardíacos

Infobae en Oslo: todo dispuesto para entregar el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que permanece clandestina por la persecución de Maduro

‘Los años nuevos’, un retrato generacional sobre el amor moderno y sus circunstancias

El retorno de C. G. Jung: claves para comprender la incertidumbre del presente

ENTRETENIMIENTO

Dick Van Dyke revela cómo

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

De qué trata “El precio de una confesión”: venganza y suspenso en el nuevo kdrama de Kim Go-eun para maratonear en Netflix

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”