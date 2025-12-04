Ciencia

Por qué un innovador modelo de tectónica planetaria daría indicios sobre exoplanetas con potencial para albergar vida

Un avance publicado en Nature Communications aporta pistas valiosas sobre las condiciones internas que favorecen atmósferas estables y la presencia de agua, aspectos esenciales para que otros mundos reúnan criterios compatibles con organismos vivos, según Space.com

Guardar
El descubrimiento de un régimen
El descubrimiento de un régimen tectónico intermitente aporta nuevas claves para entender la evolución de los planetas rocosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos identificó un nuevo régimen tectónico, denominado “régimen de tapa episódica y flexible” o “régimen tectónico intermitente y flexible”, que promete transformar la comprensión de la evolución de los planetas rocosos y su potencial para albergar vida.

El avance, publicado en la revista Nature Communications y reportado por Space.com, aporta una visión innovadora sobre el desarrollo de la dinámica tectónica de la Tierra comparada con Venus y Marte.

Qué es el régimen de tapa episódica y flexible

El “régimen de tapa episódica y flexible” representa un estado intermedio entre la tectónica de placas propia de la Tierra y el régimen de “tapa rígida” que predomina en Marte. En este modelo, la litosfera oscila entre periodos de relativa estabilidad y episodios de fuerte actividad tectónica.

A diferencia de la tapa rígida clásica, esta modalidad permite que la litosfera planetaria se debilite por intervalos, impulsada por el magmatismo intrusivo y la delaminación regional. Estos procesos suavizan la corteza de forma temporal, tras lo cual vuelve a endurecerse.

Seis simulaciones revelan la diversidad
Seis simulaciones revelan la diversidad de regímenes tectónicos posibles en planetas terrestres y destacan la originalidad del modelo flexible e intermitente (Nature Communications)

Los geodinámicos que desarrollaron el modelo sugieren que este funcionamiento habría sido esencial en la evolución temprana de la Tierra y preparó la litosfera para la aparición de placas tectónicas cuando el planeta se enfrió.

Además, el estudio profundiza en el “efecto memoria”, que sostiene que la historia geológica condiciona el comportamiento tectónico: conforme la litosfera se debilita, las transiciones entre regímenes tectónicos se vuelven más previsibles.

Diferencias tectónicas entre Tierra, Venus y Marte

El hallazgo ayuda a entender por qué la Tierra y Venus, a pesar de ser similares en tamaño, siguieron caminos geológicos tan diferentes. La Tierra presenta una tectónica de placas activa, mientras que Venus exhibe un terreno remodelado principalmente por el vulcanismo y la formación de coronae, sin evidencias claras de placas tectónicas.

Las simulaciones científicas lograron replicar patrones propios de Venus al situarlo en un régimen de tapa episódica y flexible, donde el magmatismo y las plumas del manto debilitan la superficie intermitentemente, pero sin llegar a formar placas verdaderas.

La comparación entre los tres
La comparación entre los tres planetas ilustra cómo condiciones y procesos internos conducen a trayectorias geológicas únicas (NASA)

En el caso de Marte, sigue en un régimen de tapa rígida, lo que limita tanto su actividad geológica como su capacidad de recircular materiales entre el interior y la superficie.

Implicancias para la habitabilidad y la búsqueda de exoplanetas

El régimen tectónico de un planeta afecta directamente su actividad geológica, la evolución interior, el campo magnético, la composición atmosférica y, finalmente, la posibilidad de albergar vida. Comprender cómo y cuándo la litosfera puede debilitarse y cambiar de régimen resulta esencial para evaluar la habitabilidad de otros mundos.

El estudio subraya que los procesos tectónicos regulan la circulación de agua y dióxido de carbono, factores esenciales para mantener un clima estable y condiciones compatibles con la vida.

Por ello, estos resultados brindan un marco teórico valioso para guiar la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra y supertierras fuera del sistema solar.

La dinámica tectónica incide directamente
La dinámica tectónica incide directamente en la capacidad de un planeta para sostener atmósferas estables y propiciar la vida, criterios clave en la exploración de nuevos mundos (BENOÎT GOUGEON/UDEM)

Reacciones científicas y relevancia de este avance

Maxim Ballmer, profesor asociado de geodinámica en University College London y coautor del trabajo, afirmó: “Nuestros modelos vinculan la convección del manto con la actividad magmática, ofreciendo una base teórica crucial para la búsqueda de análogos habitables a la Tierra“.

El estudio, publicado en Nature Communications, constituye la primera clasificación de seis regímenes tectónicos bajo distintas condiciones físicas, lo que permitió desarrollar un diagrama integral sobre las posibles transiciones a medida que un planeta se enfría.

El descubrimiento del régimen de tapa episódica y flexible abre nuevas líneas de investigación sobre la evolución de los planetas rocosos y orienta la búsqueda de mundos potencialmente habitables fuera del sistema solar.

Temas Relacionados

TierraVenusMarteExoplanetasPlanetas RocososEspacioTectónica De PlacasHabitabilidadSistema SolarVidaLitosferaHistoria GeológicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Un hongo de Chernóbil podría proteger a los astronautas de la radiación?

Investigadores han identificado especies capaces de crecer en ambientes extremos, lo que abre nuevas vías para la protección en misiones espaciales y la gestión de residuos nucleares. Los detalles

¿Un hongo de Chernóbil podría

La NASA advierte que la basura espacial puede afectar a los telescopios: “Un experimento descontrolado”

La proliferación de satélites altera la visión del cosmos, dispara el riesgo por objetos que caen y compromete la detección de asteroides. Los hallazgos son “realmente aterradores”, afirmó uno de los astrónomos

La NASA advierte que la

¿Es limpio el aire que se respira en los aviones? Qué dijo un estudio sobre los microbios en los vuelos

Una investigación de la Universidad Northwestern analizó mascarillas usadas en aeronaves y hospitales. El análisis mostró una diversidad bacteriana inesperada que remarca la importancia de la higiene personal

¿Es limpio el aire que

El papel del aceite de oliva en la historia podría estar sobreestimado, advierten nuevos hallazgos científicos

La degradación acelerada de residuos en suelos mediterráneos dificulta la identificación científica de estas sustancias antiguas. Por qué este hallazgo obliga a revisar los relatos sobre comercio, alimentación y cultura de las civilizaciones que habitaron la región

El papel del aceite de

¿Cómo se calcula la probabilidad de precipitaciones? La ciencia detrás del pronóstico de lluvia

Modelos matemáticos, datos satelitales y simulaciones informáticas permiten estimar los riesgos, aunque el porcentaje anunciado solo refleja la chance de que ocurra, según advierte una meteoróloga a Popular Science

¿Cómo se calcula la probabilidad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Caos en la Panamericana Sur: continúa el bloqueo de más de 2 mil mineros que piden ampliar el Reinfo

Depresión blanca: claves para cuidar la salud mental en Navidad

Familia captó a niña de 11 años y la sometió a años de esclavitud en Cusco: PJ los condenó a más de 14 años de cárcel

Qué alimentos no debes comer para evitar que se te suba la presión arterial

Renuncia Ariel Juárez a la Junta de Caminos del Edomex tras escándalo por pelea en plaza de Metepec

INFOBAE AMÉRICA
¿Un hongo de Chernóbil podría

¿Un hongo de Chernóbil podría proteger a los astronautas de la radiación?

La prefecta Marcela Aguiñaga oficializó su salida del correísmo en medio de un conflicto abierto con Rafael Correa

Morant asegura que se investigará todo sobre las posibles irregularidades del CNIO y promete colaborar con la Justicia

55.843 espectadores, récord de asistencia a un partido de la selección femenina de fútbol en España

Movistar+ ofrecerá la Liga ACB, partidos de la NBA, la NFL, la Serie A y la Bundesliga de la mano de DAZN

ENTRETENIMIENTO

Gwyneth Paltrow reflexiona sobre las

Gwyneth Paltrow reflexiona sobre las escenas de sexo y la reacción de su familia al apasionado beso con Timothee Chalamet

Los Jonas Brothers y el reto de crecer con anillos de castidad: “Era extraño el interés en nuestra vida sexual”

Gwyneth Paltrow recuerda el acoso de Harvey Weinstein: “Me hacía sentir enferma”

La causa de muerte de la “Barbie humana” ha sido revelada

La confesión de Gwyneth Paltrow sobre el agotamiento que casi la aleja del cine para siempre: “Lo dejo. No vuelvo a hacer esto”