Ciencia

Mate, ciencia y salud bucal: cómo la infusión podría ayudar a proteger los dientes

Hoy es el Día Nacional del Mate en la Argentina. Científicos de Brasil y los Estados Unidos hicieron experimentos en animales y células humanas. Postularon que el consumo de yerba mate podría restaurar la capacidad antioxidante. Qué opinan expertos consultados por Infobae

Guardar
Un estudio científico reveló que
Un estudio científico reveló que la yerba mate podría proteger dientes y huesos frente a la periodontitis apical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una costumbre tan cotidiana como el mate se transforma en tema de laboratorio, puede dejar a más de uno sorprendido.

Hoy es el Día Nacional del Mate en la Argentina y un estudio, que fue publicado en la revista International Endodontic Journal, sugirió un potencial beneficio de su consumo para la salud bucal.

Investigadores de Brasil y los Estados Unidos señalaron que el consumo de la yerba mate podría proteger a los dientes y a los huesos frente a la periodontitis apical, una inflamación que aparece en la punta de la raíz dental.

La periodontitis apical es una
La periodontitis apical es una inflamación e infección que afecta el extremo de la raíz de un diente y puede provocar daño al hueso circundante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados obtenidos en el laboratorio y en modelos animales apuntan a un posible efecto protector de esa infusión sobre el daño que produce ese tipo de inflamación dentro y fuera de la boca.

El trabajo mostró que el uso de la yerba mate logró restaurar la capacidad antioxidante del plasma en ratas con periodontitis apical y bajó los valores asociados al daño oxidativo en la sangre.

Participaron equipos de la Universidad Estatal Paulista de Brasil y la Universidad de Míchigan de Estados Unidos.

Por qué se investiga el consumo de yerba mate

En el estudio que hicieron
En el estudio que hicieron científicos de Brasil y Estados Unidos, células humanas dentales expuestas a yerba mate mantuvieron su viabilidad y redujeron moléculas inflamatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodontitis apical se genera por una infección en el extremo de la raíz del diente y pone en riesgo hueso y encía. Más allá del dolor y el posible daño permanente, puede activar mecanismos químicos que afectan la salud en general.

Entre estos mecanismos aparece el estrés oxidativo, una acumulación de sustancias que lastima las células y altera el equilibrio del cuerpo.

Los investigadores se preguntaron si consumir yerba mate, una planta con fama de antioxidante y antiinflamatoria, puede frenar el daño provocado por la periodontitis apical.

La yerba mate es una
La yerba mate es una planta sudamericana cuyas hojas se usan para preparar una infusión tradicional rica en compuestos antioxidantes. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Esta infusión se consume a diario en millones de hogares y la investigación científica ya sugirió que tiene otros beneficios para la salud.

Pero hasta este nuevo trabajo, no se habían explorado los efectos específicos en la periodontitis apical ni en modelos odontológicos tan precisos.

Cómo comprobaron el efecto del mate

El experimento incluyó pruebas en ratas y también en cultivos de células humanas dentales. Se utilizó polvo instantáneo de yerba mate diluido en agua y se emplearon dosis comparables a las que toma una persona al beber mate.

Los investigadores indujeron periodontitis apical
Los investigadores indujeron periodontitis apical en ratones y se les administró yerba mate para evaluar si protegía contra el daño óseo y la inflamación/Archivo Freepik

Se formaron cuatro grupos de ratas: uno sano, uno que solo recibió yerba mate, uno con periodontitis apical y otro con periodontitis más yerba mate.

En las células humanas, la yerba mate permitió que las células mantuvieran su viabilidad y actividad normal. Reducía la presencia de moléculas inflamatorias relacionadas con el daño en la pulpa dental y la modulación de rutas bioquímicas asociadas a inflamación.

En animales, el extracto de mate restauró valores antioxidantes en plasma hasta ponerse cerca de los niveles normales y redujo la peroxidación lipídica en sangre, marcador típico de estrés oxidativo.

El experimento utilizó técnicas avanzadas
El experimento utilizó técnicas avanzadas como escaneos 3D y análisis bioquímicos para evaluar los efectos de la yerba mate./Archivo

Además, el análisis diagnóstico mostró menos infiltrado inflamatorio en los dientes y una baja actividad de las células encargadas de destruir hueso.

Los científicos midieron proteínas y marcadores como IL-10, RANKL, TRAP y OPG, todos asociados a inflamación y pérdida ósea, y encontraron diferencias favorables en el grupo que recibió yerba mate.

Las técnicas empleadas incluyeron microscopía para examinar tejidos, análisis bioquímicos de sangre y tomografía computarizada en 3D para observar la estructura de los maxilares y detectar cambios milimétricos.

Los experimentos sugirieron el efecto
Los experimentos sugirieron el efecto antioxidante de la yerba mate en las encías y el hueso dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Juan Ferrario, doctor en ciencias biológicas, investigador del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y coautor del libro La ciencia del mate, opinó: “El trabajo es muy importante porque aporta evidencia sólida respecto a efectos sobre la salud ya atribuidos a la yerba mate, pero analizados en otro sistema fisiológico”.

El especialista estimó que los resultados “pueden sentar las bases para el desarrollo de nuevos tratamientos. Sin embargo, es prematuro para pensar en tratamientos, especialmente porque esta hecho a partir de modelos animales”.

Lo que falta saber sobre el mate y la salud bucal

Los científicos advierten que los
Los científicos advierten que los resultados aún no pueden aplicarse directamente en humanos y faltan ensayos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los resultados, los investigadores aclararon que los experimentos se hicieron en animales y células en laboratorio, por lo que no es posible trasladar directamente los resultados al tratamiento de personas.

Explicaron que resta conocer cuál es la mejor dosis y el formato más efectivo para usarla si en el futuro se comprueban su eficacia como complemento.

Los investigadores remarcaron que hasta ahora no existen ensayos clínicos en humanos sobre periodontitis apical y yerba mate.

La yerba mate podría ser
La yerba mate podría ser fuente para desarrollar nuevos tratamientos dentales en el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto que señalaron es que evaluaron solo una parte de los mecanismos antioxidantes de la infusión, por lo que quedan numerosos procesos por analizar antes de entender todas sus posibilidades como terapia complementaria.

Por ahora, la yerba mate demostró ser segura y no generó efectos perjudiciales en ratas.

Esto, sumado a su impacto positivo sobre células humanas y su reducción de procesos inflamatorios, alienta a continuar los estudios para que un futuro tratamiento bucal pueda incluir esta infusión tan popular.

Especialistas coinciden en que hacen
Especialistas coinciden en que hacen falta más estudios antes de llevar el mate al consultorio odontológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La traslación de los resultados se puede encarar de dos maneras. Por un lado se puede pensar en una evaluación epidemiológica entre tomadores de yerba mate. Por otro, se puede pensar en la utilización de la yerba como fuente de algún o algunos principios activos para la generación de extractos concentrados”, explicó Ferrario.

“El trabajo es importante. Pero dentro de la construcción científica, es un eslabón para fortalecer hipótesis y seguir avanzando”, enfatizó.

Por su parte, el ingeniero químico y sommelier Martín Gómez, autor del libro La yerba mate: Mitos, verdades y chamuyos, comentó a Infobae: “Es muy emocionante saber que la investigación científica siga identificando propiedades de la yerba mate, especialmente en salud bucal”.

Se debería investigar dosis y
Se debería investigar dosis y formatos ideales antes de considerar el mate en tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Su consumo está creciendo en América del Norte y en Europa porque hay personas que valoran más sus beneficios. Sus formas de consumo son diferentes: la yerba mate está en polvos, suplementos y bebidas energizantes", destacó Gómez.

“También en la Argentina crece el consumo de yerbas orgánicas y compuestas”, añadió el experto, que es responsable de diseñar y ofrecer experiencias que se pueden disfrutar en el nuevo Museo del Mate de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Yerba mateTomar matePeriodontitis apicalSalud bucalInfusionesÚltimas noticiasDía Nacional del Mate

Últimas Noticias

Por qué algunas lunas heladas del Sistema Solar podrían esconder océanos hirvientes con vida

Nuevos estudios sugieren que mundos lejanos como Encélado o Mimas no estarían completamente congelados y que el calor interno generaría mares ocultos bajo el hielo

Por qué algunas lunas heladas

Cómo la neurología enfrenta su mayor desafío en décadas frente al crecimiento de enfermedades mentales

En el Día del Neurólogo, expertos reflexionan sobre el trabajo que esta rama de la medicina demanda: mil millones de personas conviven con enfermedades neurológicas. Diagnósticos más precisos y nuevos tratamientos buscan solucionar este problema

Cómo la neurología enfrenta su

Un estudio genético revela que los gatos domésticos provienen del norte de África

La investigación internacional desafía la hipótesis tradicional y muestra cómo las antiguas rutas comerciales impulsaron la expansión felina

Un estudio genético revela que

Arsénico en el agua: qué filtros permiten consumirla en forma segura en casa

El problema de la contaminación de arsénico en el agua de varias localidades del país despertó preocupación en la población, que busca medidas para contrarrestar la presencia del mineral. Las opciones más utilizadas

Arsénico en el agua: qué

Día Mundial del Oso Hormiguero: el curioso papel de la cola en la vida del gigante sudamericano

Científicos de Brasil y el Reino Unido hicieron un seguimiento que les permitió descubrir que la cola del mamífero es esencial para su día a día, desde regular la temperatura hasta proteger a sus crías en la selva. Por qué el hallazgo importa para su mejor protección

Día Mundial del Oso Hormiguero:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feriados 2026: calendario completo de

Feriados 2026: calendario completo de las 16 fechas festivas que te darán un día libre el próximo año

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 30 de noviembre

Culto al músculo y obsesión por la “comida clean”: aumentan los varones con trastornos alimentarios

¿Cómo preparar el mate perfecto?: los errores comunes que hay que evitar

Por qué algunas lunas heladas del Sistema Solar podrían esconder océanos hirvientes con vida

INFOBAE AMÉRICA
La fragilidad social aumenta un

La fragilidad social aumenta un 50% el riesgo de demencia en adultos mayores

Guterres condena el golpe en Guinea Bissau e insta a los militares a restablecer "el orden constitucional"

Ruanda acusa al Gobierno de RDC de rehuir sus responsabilidades en el conflicto en el este del país

Petro rechaza las multas a los encargados de su campaña en 2022: "No hay un solo peso del narcotráfico"

Moldavia cerró su espacio aéreo por la entrada de dos drones rusos que sobrevolaron ilegalmente el territorio

ENTRETENIMIENTO

El desconcertante momento en que

El desconcertante momento en que la cantante japonesa Maki Otsuki fue sacada abruptamente del escenario durante un festival en China

Antonio Banderas habló del reencuentro con Melanie Griffith en la boda de su hija

James Cameron opinó que las películas de Netflix no deberían calificar para los Oscar

De un comercial de muebles a ‘Stranger Things’: quién es Jake Connelly, el actor que interpreta a Derek en la temporada 5

El primer tráiler de ‘Marshals: Una historia de Yellowstone’, la nueva serie spin-off tras la historia de Kevin Costner