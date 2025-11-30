Mate, ciencia y salud bucal: cómo la infusión podría ayudar a proteger los dientes

Un estudio científico reveló que la yerba mate podría proteger dientes y huesos frente a la periodontitis apical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una costumbre tan cotidiana como el mate se transforma en tema de laboratorio, puede dejar a más de uno sorprendido.

Hoy es el Día Nacional del Mate en la Argentina y un estudio, que fue publicado en la revista International Endodontic Journal, sugirió un potencial beneficio de su consumo para la salud bucal.

Investigadores de Brasil y los Estados Unidos señalaron que el consumo de la yerba mate podría proteger a los dientes y a los huesos frente a la periodontitis apical, una inflamación que aparece en la punta de la raíz dental.

La periodontitis apical es una inflamación e infección que afecta el extremo de la raíz de un diente y puede provocar daño al hueso circundante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados obtenidos en el laboratorio y en modelos animales apuntan a un posible efecto protector de esa infusión sobre el daño que produce ese tipo de inflamación dentro y fuera de la boca.

El trabajo mostró que el uso de la yerba mate logró restaurar la capacidad antioxidante del plasma en ratas con periodontitis apical y bajó los valores asociados al daño oxidativo en la sangre.

Participaron equipos de la Universidad Estatal Paulista de Brasil y la Universidad de Míchigan de Estados Unidos.

Por qué se investiga el consumo de yerba mate

En el estudio que hicieron científicos de Brasil y Estados Unidos, células humanas dentales expuestas a yerba mate mantuvieron su viabilidad y redujeron moléculas inflamatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodontitis apical se genera por una infección en el extremo de la raíz del diente y pone en riesgo hueso y encía. Más allá del dolor y el posible daño permanente, puede activar mecanismos químicos que afectan la salud en general.

Entre estos mecanismos aparece el estrés oxidativo, una acumulación de sustancias que lastima las células y altera el equilibrio del cuerpo.

Los investigadores se preguntaron si consumir yerba mate, una planta con fama de antioxidante y antiinflamatoria, puede frenar el daño provocado por la periodontitis apical.

La yerba mate es una planta sudamericana cuyas hojas se usan para preparar una infusión tradicional rica en compuestos antioxidantes. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Esta infusión se consume a diario en millones de hogares y la investigación científica ya sugirió que tiene otros beneficios para la salud.

Pero hasta este nuevo trabajo, no se habían explorado los efectos específicos en la periodontitis apical ni en modelos odontológicos tan precisos.

Cómo comprobaron el efecto del mate

El experimento incluyó pruebas en ratas y también en cultivos de células humanas dentales. Se utilizó polvo instantáneo de yerba mate diluido en agua y se emplearon dosis comparables a las que toma una persona al beber mate.

Los investigadores indujeron periodontitis apical en ratones y se les administró yerba mate para evaluar si protegía contra el daño óseo y la inflamación/Archivo Freepik

Se formaron cuatro grupos de ratas: uno sano, uno que solo recibió yerba mate, uno con periodontitis apical y otro con periodontitis más yerba mate.

En las células humanas, la yerba mate permitió que las células mantuvieran su viabilidad y actividad normal. Reducía la presencia de moléculas inflamatorias relacionadas con el daño en la pulpa dental y la modulación de rutas bioquímicas asociadas a inflamación.

En animales, el extracto de mate restauró valores antioxidantes en plasma hasta ponerse cerca de los niveles normales y redujo la peroxidación lipídica en sangre, marcador típico de estrés oxidativo.

El experimento utilizó técnicas avanzadas como escaneos 3D y análisis bioquímicos para evaluar los efectos de la yerba mate./Archivo

Además, el análisis diagnóstico mostró menos infiltrado inflamatorio en los dientes y una baja actividad de las células encargadas de destruir hueso.

Los científicos midieron proteínas y marcadores como IL-10, RANKL, TRAP y OPG, todos asociados a inflamación y pérdida ósea, y encontraron diferencias favorables en el grupo que recibió yerba mate.

Las técnicas empleadas incluyeron microscopía para examinar tejidos, análisis bioquímicos de sangre y tomografía computarizada en 3D para observar la estructura de los maxilares y detectar cambios milimétricos.

Los experimentos sugirieron el efecto antioxidante de la yerba mate en las encías y el hueso dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Juan Ferrario, doctor en ciencias biológicas, investigador del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y coautor del libro La ciencia del mate, opinó: “El trabajo es muy importante porque aporta evidencia sólida respecto a efectos sobre la salud ya atribuidos a la yerba mate, pero analizados en otro sistema fisiológico”.

El especialista estimó que los resultados “pueden sentar las bases para el desarrollo de nuevos tratamientos. Sin embargo, es prematuro para pensar en tratamientos, especialmente porque esta hecho a partir de modelos animales”.

Lo que falta saber sobre el mate y la salud bucal

Los científicos advierten que los resultados aún no pueden aplicarse directamente en humanos y faltan ensayos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los resultados, los investigadores aclararon que los experimentos se hicieron en animales y células en laboratorio, por lo que no es posible trasladar directamente los resultados al tratamiento de personas.

Explicaron que resta conocer cuál es la mejor dosis y el formato más efectivo para usarla si en el futuro se comprueban su eficacia como complemento.

Los investigadores remarcaron que hasta ahora no existen ensayos clínicos en humanos sobre periodontitis apical y yerba mate.

La yerba mate podría ser fuente para desarrollar nuevos tratamientos dentales en el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto que señalaron es que evaluaron solo una parte de los mecanismos antioxidantes de la infusión, por lo que quedan numerosos procesos por analizar antes de entender todas sus posibilidades como terapia complementaria.

Por ahora, la yerba mate demostró ser segura y no generó efectos perjudiciales en ratas.

Esto, sumado a su impacto positivo sobre células humanas y su reducción de procesos inflamatorios, alienta a continuar los estudios para que un futuro tratamiento bucal pueda incluir esta infusión tan popular.

Especialistas coinciden en que hacen falta más estudios antes de llevar el mate al consultorio odontológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La traslación de los resultados se puede encarar de dos maneras. Por un lado se puede pensar en una evaluación epidemiológica entre tomadores de yerba mate. Por otro, se puede pensar en la utilización de la yerba como fuente de algún o algunos principios activos para la generación de extractos concentrados”, explicó Ferrario.

“El trabajo es importante. Pero dentro de la construcción científica, es un eslabón para fortalecer hipótesis y seguir avanzando”, enfatizó.

Por su parte, el ingeniero químico y sommelier Martín Gómez, autor del libro La yerba mate: Mitos, verdades y chamuyos, comentó a Infobae: “Es muy emocionante saber que la investigación científica siga identificando propiedades de la yerba mate, especialmente en salud bucal”.

Se debería investigar dosis y formatos ideales antes de considerar el mate en tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Su consumo está creciendo en América del Norte y en Europa porque hay personas que valoran más sus beneficios. Sus formas de consumo son diferentes: la yerba mate está en polvos, suplementos y bebidas energizantes", destacó Gómez.

“También en la Argentina crece el consumo de yerbas orgánicas y compuestas”, añadió el experto, que es responsable de diseñar y ofrecer experiencias que se pueden disfrutar en el nuevo Museo del Mate de Buenos Aires.