Ciencia

Un sistema de inteligencia artificial podría predecir réplicas de terremotos en segundos

Investigadores de Reino Unido e Italia desarrollaron y probaron el modelo. Cómo funciona

Guardar
La inteligencia artificial predice el
La inteligencia artificial predice el riesgo de réplicas de terremotos segundos después del sismo principal. Podría mejorar la respuesta ante emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas herramientas con inteligencia artificial (IA) permiten predecir el riesgo de réplicas de terremotos segundos después del temblor principal.

Un estudio que fue publicado en la revista científica Earth, Planets and Space demostró que los sistemas de IA identifican de manera rápida y exacta cuántas réplicas pueden ocurrir y en qué sitios, luego de un sismo fuerte.

Este avance, realizado por investigadores del Reino Unido y Italia, ofrece respuestas inmediatas que pueden ayudar a salvar vidas y proteger mejor a quienes viven en zonas peligrosas.

Al obtener datos al instante, las autoridades pueden actuar con rapidez, organizar evacuaciones o enviar ayuda a las zonas más críticas.

La investigación fue realizada por Foteini Dervisi, junto con equipos de la Universidad de Edimburgo, el Servicio Geológico Británico y la Universidad de Padua.

El problema de las réplicas sísmicas

Las nuevas herramientas de IA
Las nuevas herramientas de IA ofrecen pronósticos inmediatos que permiten a las autoridades organizar evacuaciones y enviar ayuda a zonas críticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las réplicas de un terremoto suelen asustar más que el sismo principal porque pueden causar más destrucción o derrumbar edificios ya dañados.

Suceden poco después del gran temblor y convierten la emergencia en un peligro constante para las personas.

Hasta ahora, los pronósticos sobre réplicas dependían de modelos clásicos como ETAS, que usa fórmulas matemáticas y simulaciones para hacer una predicción. Pero su principal desventaja es la lentitud.

Según los científicos que hicieron el nuevo estudio, “los métodos actuales para pronosticar réplicas pueden tomar varias horas o días”. Esa demora puede dejar a muchas comunidades en situación de riesgo.

Cuando las autoridades deben esperar demasiado por un pronóstico, pierden tiempo valioso y pueden tomar decisiones tarde.

El modelo ETAS, tradicionalmente usado
El modelo ETAS, tradicionalmente usado para predecir réplicas sísmicas, resulta mucho más lento que los sistemas basados en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa pérdidas económicas, dificultades para enviar ayuda y mayor peligro para la gente que quedó en edificios o zonas dañadas.

Los riesgos aumentan en lugares donde no hay suficientes computadoras potentes o técnicos capacitados para usar modelos matemáticos complejos.

Por eso, existe una gran necesidad de soluciones sencillas, rápidas y que puedan usarse en cualquier país, sin importar el presupuesto.

Con este panorama, el objetivo del estudio fue claro: conseguir una herramienta precisa, fácil de usar y mucho más veloz, que ayude a las personas y a los gobiernos a saber exactamente a qué atenerse durante las horas críticas después de un terremoto.

La IA aplicada a sismos

La investigación, liderada por Foteini
La investigación, liderada por Foteini Dervisi y equipos de Reino Unido e Italia, utiliza aprendizaje automático para analizar grandes bases de datos sísmicos. (Freepik)

La inteligencia artificial utilizada en el estudio se basa en el aprendizaje automático. Se trata de un proceso en el que la computadora aprende de ejemplos y encuentra patrones ocultos entre miles de datos antiguos de terremotos, en vez de seguir reglas fijas. Así puede “entender” cuándo y dónde podrían aparecer las nuevas réplicas.

Para entrenar este sistema, los investigadores reunieron enormes bases de datos sísmicos con información real de países como Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Grecia e Italia.

Cada terremoto, su magnitud, la cantidad de réplicas y los detalles de cada evento nutrieron al sistema, que aprende con cada dato nuevo.

El sistema de inteligencia artificial fue puesto a prueba para ver si podía predecir con exactitud cuántas réplicas surgirían en las veinticuatro horas después de un sismo de magnitud 4 o mayor.

El pronóstico incluía también en qué zonas podrían ocurrir esas réplicas, información clave para organizar rescate y protección.

La IA logra predecir la
La IA logra predecir la cantidad y ubicación de réplicas en las primeras 24 horas tras un sismo de magnitud 4 o mayor. Optimiza la gestión de riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos matemáticos como ETAS tardan mucho en entregar resultados, porque requieren muchas simulaciones y computadoras potentes.

La inteligencia artificial permite obtener pronósticos de réplicas en segundos, incluso con ordenadores comunes.

El modelo ETAS requiere ejecutar una gran cantidad de simulaciones, lo que puede tomar horas o días en una computadora de gama media, según los investigadores.

En cambio, comprobaron que la calidad de las predicciones de la IA es muy similar a los métodos clásicos, pero mucho más rápida.

El bajo costo computacional y
El bajo costo computacional y la velocidad de la inteligencia artificial permiten su uso en países con recursos limitados y sin equipos avanzados/Archivo REUTERS/Sayed Hassib

El estudio entonces indicó: “Su velocidad y bajo coste computacional ofrecen grandes beneficios para el uso operativo: junto con el desarrollo casi en tiempo real de catálogos sísmicos de alta resolución basados en aprendizaje automático, estos modelos mejorarán nuestra capacidad para monitorear y comprender las crisis sísmicas a medida que evolucionan”.

Eso significa que la velocidad y el bajo costo computacional de la IA ofrecen grandes beneficios para el uso operativo, resaltaron.

Actualizar y mantener bases de
Actualizar y mantener bases de datos sísmicas es clave para que la inteligencia artificial ayude a gobiernos a proteger a la población ante futuros terremotos/Archivo REUTERS/Stringer

La inteligencia artificial también se puede adaptar a distintos países, siempre que tenga buenos datos sísmicos. Los científicos insistieron en la importancia de actualizar y mantener esa información.

Así, los gobiernos podrían proteger mejor a las personas ante futuros sismos y actuar de inmediato para reducir riesgos.

Temas Relacionados

SismosTerremotosIAInteligencia artificialPredicción de réplicasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un nuevo estudio revela cómo las palomas perciben el campo magnético de la Tierra

Científicos de Alemania y Austria usaron técnicas de mapeo cerebral y secuenciación genética que posibilitaron el hallazgo

Un nuevo estudio revela cómo

Científicos reescriben la historia evolutiva de los escarabajos en Sudamérica: los datos sobre su alimento

El estudio fue realizado por especialistas del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Los resultados

Científicos reescriben la historia evolutiva

Cadáveres, inteligencia artificial y realidad virtual: cómo la tecnología está revolucionando a la medicina

Las nuevas plataformas educativas permiten explorar los órganos humanos y brindan oportunidades inéditas para la práctica clínica sin recurrir a la disección tradicional ni a los desafíos éticos asociados, resalta Smithsonian Magazine

Cadáveres, inteligencia artificial y realidad

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge

Científicos identificaron que 12 genes presentes en la raza canina también están relacionados con emociones y comportamientos en personas. Por qué igualmente consideran que la crianza y el entorno es fundamental

Los perros golden retriever y

El cerebro no es adulto hasta los 32 años: a qué edades suceden los grandes cambios en su estructura

Una investigación de la Universidad de Cambridge, realizada en 3.802 personas, identificó fases diferenciadas en la conectividad cerebral y el rendimiento cognitivo a determinadas edades, desde la infancia hasta la vejez

El cerebro no es adulto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Armando Benedetti volvió a arremeter

Armando Benedetti volvió a arremeter contra el magistrado Ibañez por el debate de la reforma pensional: “Insiste en inventarse temas”

Chelsea - FC Barcelona, en directo: Estevao hace el segundo de los ‘blues’

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Tres salsas saludables y rápidas que puedes hacer en casa con solo 7 ingredientes

Sigue el escándalo de Juliana Guerrero por vuelos en aviones de la Policía: Contraloría encontró gastos de $213 millones sin justificación

INFOBAE AMÉRICA
Receta de galletas de jengibre

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Rubio asegura que Trump está "bastante contento" con los "avances tremendos" de la negociación sobre Ucrania

El feminismo sigue mostrando su división y se resiente en Madrid en el Día contra la Violencia de Género

Cuenta regresiva para la llegada de la nueva HIMLA al Perú: una pick-up accesible desde US$ 22,990

El papamóvil usado por Francisco en Belén será una clínica pediátrica móvil para Gaza

ENTRETENIMIENTO

El creador de Breaking Bad

El creador de Breaking Bad revela su admiración por Bob Esponja: “El personaje más difícil de escribir es el bueno”

Oasis anuncia una pausa tras finalizar su gira de reunión Live 25 con un emotivo cierre en Brasil

El revelador documental de Netflix sobre Sean ‘Diddy’ Combs anuncia su fecha de estreno

Stranger Things 5: fecha y horarios de estreno de la última temporada en Netflix

David Guetta y su hijo Elvis presumen de abdominales y conquistan las redes con su complicidad familiar