Neurotecnología: cómo funcionan los dispositivos experimentales que traducen los pensamientos en tiempo real

Las nuevas interfaces cerebro-computadora logran captar y procesar señales cerebrales antes, incluso, de la decisión consciente. Los detalles de un hallazgo que puede impulsar avances en la rehabilitación neurológica

Las interfaces cerebro-computadora anticipan pensamientos antes de que sean conscientes, revolucionando la neurotecnología en Estados Unidos y Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos capaces de interpretar la actividad cerebral y anticipar pensamientos antes de que se hagan conscientes están transformando el panorama de la neurotecnología. Esta innovación avanza principalmente en Estados Unidos y Europa, con aplicaciones clínicas y comerciales en expansión.

De acuerdo a Nature, el movimiento adquirió fuerza desde 2008, cuando un accidente automovilístico dejó paralizada a Nancy Smith, quien recuperó la capacidad de crear música a través de un sistema que convertía su actividad cerebral en notas de piano.

Smith participó en un ensayo clínico con un sistema de interfaz cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés). El dispositivo, implantado en su corteza cerebral, capturó señales eléctricas cuando ella imaginaba tocar un teclado virtual. El sistema logró identificar la intención de movimiento incluso antes de que la arista tuviese conciencia total de la acción que iba a ejecutar.

Dispositivos BCIs permiten a personas con parálisis controlar computadoras y prótesis mediante señales cerebrales, abriendo nuevas posibilidades médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología BCIs se utiliza con regularidad en personas con parálisis por lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares o enfermedades neuromusculares. Este grupo de cerca de 90 voluntarios mostró que es posible traducir señales cerebrales en comandos para computadoras, brazos robóticos o generadores de voz sintética.

Dispositivos de consumo y debate normativo

De acuerdo con Richard Andersen, neurocientífico, la implantación de interfaces adicionales en regiones como la corteza parietal posterior permite a los dispositivos identificar procesos previos a la decisión consciente. Según el investigador, capturar estos procesos puede mejorar el control de prótesis u otros equipos asistidos.

La expansión de los BCIs más allá de entornos clínicos empezó una nueva etapa. Hoy, productos de consumo utilizan técnicas como la electroencefalografía (EEG) para captar señales desde la superficie del cuero cabelludo.

Empresas tecnológicas integran neurotecnología en productos de consumo como auriculares, utilizando inteligencia artificial para procesar datos neuronales en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas, integrados en diademas o auriculares, brindan datos sobre estados de alerta, concentración o niveles de ansiedad. Empresas como Neurable optimizaron la señal EEG gracias a inteligencia artificial, logrando registrar y procesar información útil en tiempo real.

La posibilidad de analizar micro-variaciones eléctricas después de percibir estímulos muestra el potencial para interpretar procesos como toma de decisiones o atención, explicó Marcello Ienca, especialista en neuroética del Instituto de Tecnología de Múnich.

Miles de usuarios ya utilizan dispositivos neurotecnológicos comerciales, y grandes firmas tecnológicas exploran su integración en productos de alta demanda como auriculares inalámbricos.

El vacío legal en la protección de datos neuronales genera preocupación por la privacidad y el uso de información íntima por parte de empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el sector enfrenta críticas por la ausencia de regulaciones robustas sobre el manejo de datos. Según David Lyreskog, de la Universidad de Oxford, la protección legal para dispositivos dirigidos al público general es limitada. Estudios recientes de la Neurorights Foundation revelaron carencias en materia de privacidad y control de datos suministrados por los usuarios.

Aún existen inquietudes sobre cómo las empresas podrían combinar datos neuronales con información digital para obtener inferencias sobre preferencias personales, salud mental o tendencias políticas. Ienca advirtió que este tipo de prácticas intensifican la vulnerabilidad de los usuarios ante posibles manipulaciones o discriminación.

Normas internacionales, como las emitidas por la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ofrecen recomendaciones. Además, congresistas estadounidenses propusieron en septiembre un proyecto para que la Federal Trade Commission supervise de forma específica la protección de datos neurotecnológicos.

Organismos internacionales y legisladores estadounidenses impulsan regulaciones para proteger los derechos y la privacidad en el uso de neurotecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones médicas de BCIs continúan en evaluación. El dispositivo de la empresa Synchron representa una de las propuestas más avanzadas, al permitir que personas con parálisis seleccionen opciones en pantalla al imaginar el movimiento de su pie.

El avance no requiere neurocirugía y demostró eficacia y seguridad en los primeros ensayos. Elon Musk impulsa desarrollos más complejos a través de Neuralink, cuya tecnología ha sido probada en trece voluntarios para controlar juegos o prótesis robóticas.

Equipos de investigación en Estados Unidos y Europa exploran el potencial de BCIs para identificar y tratar afecciones psiquiátricas. Maryam Shanechi, de la Universidad del Sur de California, explicó que construir modelos básicos de actividad cerebral podría permitir terapias personalizadas según las necesidades individuales y respuestas a tratamientos.

El desarrollo vertiginoso de estas tecnologías, junto con la integración de inteligencia artificial, anticipa nuevos horizontes. Según Nita Farahany, experta en ética, los desarrolladores aspiran a decodificar los precursores subconscientes del pensamiento, lo que multiplicará los retos éticos y sociales.

La empresa Synchron desarrolla dispositivos BCIs no invasivos que permiten a personas con parálisis interactuar con computadoras sin neurocirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

BCIs y privacidad: panorama actual y desafíos futuros

El avance en interfaces cerebro-computadora plantea dilemas significativos sobre la protección de la privacidad y los derechos de los usuarios. La recolección y procesamiento de señales cerebrales, anteriormente inalcanzable para la tecnología, ahora permite inferir patrones íntimos del pensamiento y la conducta.

Grupos de expertos y asociaciones internacionales insisten en la necesidad de marcos regulatorios sólidos, mientras el mercado y la investigación clínica continúan expandiéndose con soluciones que buscan ofrecer autonomía e independencia a quienes sufren parálisis severa.

En este contexto, la sociedad enfrenta el desafío de equilibrar la innovación y la protección de los derechos individuales. La próxima generación de neurotecnologías promete beneficios médicos, pero demanda un debate abierto sobre cómo preservar la privacidad y la libertad cognitiva ante un universo de datos cada vez más sofisticado.

