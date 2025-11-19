Descubren el cráter “moderno” más grande del mundo

El cráter Jinlin fue hallado en una colina de Guangdong, su tamaño supera los 800 metros de diámetro y alcanza los 90 metros de profundidad

Un nuevo capítulo en la historia de los impactos cósmicos sobre la Tierra fue escrito tras la identificación del cráter Jinlin en la provincia de Guangdong, cerca de la ciudad de Zhaoqing, en el sur de China.

Un equipo de investigadores determinó que la estructura, de hasta 900 metros de ancho y 90 metros de profundidad, corresponde a un cráter de impacto originado durante el Holoceno, periodo que finalizó hace cerca de 11.700 años. El descubrimiento suscita interés internacional porque, en la actualidad, existen apenas unas 200 formaciones de este tipo confirmadas en todo el mundo, y pocas son tan jóvenes o de tamaño semejante.

El Jinlin fue identificado en la ladera de una colina boscosa, un lugar que no se encontraba en el radar de los estudios geológicos más exhaustivos. Su aparición en esta zona adquiere relevancia porque Guangdong reúne condiciones ambientales que aceleran la desaparición de marcas superficiales en la corteza terrestre. La región experimenta lluvias monzónicas abundantes, alta humedad y una intensa actividad biológica, factores que suelen borrar con rapidez cualquier rastro de impactos u otros eventos geológicos.

Solo existen unos 200 cráteres de impacto confirmados en el planeta, Jinlin se suma como uno de los más grandes y recientes registrados

Esa circunstancia aumenta el valor del hallazgo. Según los análisis realizados por el equipo implicado, la conservación del cráter se debe a que gruesas capas de granito erosionado lo protegieron de la acción constante de los elementos. Esta característica brindó al Jinlin un nivel de preservación que contradice las expectativas fundadas en el clima de la zona.

A comparación, el cráter Macha, en Rusia, que posee un diámetro de 300 metros, fue considerado hasta hace poco la formación de impacto más grande conocida del Holoceno reciente. Ahora, la estructura china triplica esa marca y se consolida como un elemento clave para entender la dinámica de estos fenómenos.

Las estimaciones sobre la edad del Jinlin surgen de estudios detallados de la erosión del suelo y de la composición geológica a su alrededor. Los científicos rastrearon los patrones de desgaste en las capas externas y, apoyados en métodos de datación convencionales, concluyeron que el impacto ocurrió entre el inicio y la parte media del Holoceno. Este periodo siguió al término de la última glaciación, en una época en que los ecosistemas de la región ya se habían poblado de vegetación densa y fauna característica del clima cálido y húmedo.

El cráter se formó durante el Holoceno, hace entre 11.700 y 8.000 años, cuando finalizó la última gran glaciación de la Tierra

Nuevos indicios sobre el origen del cráter y los procesos que lo formaron

La clave que llevó a los expertos a confirmar el origen extraterrestre del cráter radica en una serie de evidencias que la geología terrestre no puede explicar por sí misma. Dentro del granito del Jinlin, los especialistas hallaron numerosos fragmentos de cuarzo con deformaciones internas específicas, conocidas como rasgos de deformación planar. Estas marcas solo se producen bajo presiones extremas, superiores a los 10 gigapascales, y pueden llegar hasta 35 gigapascales, registros inalcanzables para los volcanes, terremotos o procesos tectónicos convencionales.

Las características observadas sugieren que la única fuerza capaz de crear esas huellas permanece reservada para la colisión a hipervelocidad de un cuerpo espacial sobre la superficie del planeta. A partir de estos datos, los investigadores excluyeron que se tratase de un origen volcánico o tectónico.

Adicionalmente, la magnitud de la estructura y la naturaleza de la cavidad descartaron que un cometa fuera el responsable, dado que este tipo de objeto habría generado una depresión mucho mayor, de al menos 10 kilómetros de ancho. Todo apunta a que el responsable directo fue un meteorito, aunque no se ha podido definir todavía si se trató de un cuerpo rocoso o metálico.

Especialistas concluyeron que el impacto en Jinlin fue ocasionado por un meteorito y no por un cometa debido al tamaño resultante del cráter

El tamaño y la conservación del Jinlin propician el debate sobre la frecuencia real de impactos de gran magnitud en tiempos recientes. Hasta el momento, las estimaciones sobre cuántos meteoritos grandes se precipitan sobre la Tierra cada siglo derivan de catálogos incompletos y derivados, en gran medida, de hallazgos en áreas donde la erosión no destruye las evidencias tan rápidamente. De hecho, las formaciones confirmadas se concentran en regiones donde los programas de investigación geológica cuentan con más recursos y personal entrenado, lo que implica que zonas remotas o de difícil acceso pueden guardar aún muchas estructuras sin identificar.

La aparición del Jinlin desafía estos supuestos y sugiere que los registros existentes podrían subestimar tanto la frecuencia como el tamaño de los impactos recientes. En teoría, la corteza terrestre enfrenta igual probabilidad de bombardeo en todas sus regiones, pero las tasas de conservación varían drásticamente según las condiciones locales. Donde el suelo se renueva o erosiona con lentitud, los rastros de meteoritos logran sobrevivir durante milenios; mientras que en climas adversos, como el de Guangdong, la evidencia se borra en lapsos mucho menores.

La distribución desigual de cráteres a nivel mundial refleja, por tanto, más el modo en que el planeta conserva sus heridas que la realidad de los eventos que las provocan. El hallazgo reciente en China y los estudios en marcha ayudan a ajustar las estimaciones globales y motivan la búsqueda de nuevas estructuras en ambientes hasta ahora subexplorados.

El valor científico de investigar nuevos cráteres de impacto

Fragmentos de cuarzo hallados en Jinlin muestran deformaciones producidas solo por la presión extrema de un choque de origen extraterrestre

El Jinlin despierta entre los especialistas una batería de preguntas sobre la evolución del paisaje y sobre la resiliencia de la corteza terrestre. Su presencia intacta en una ladera boscosa, sometida durante miles de años a la erosión, refuerza la hipótesis de que los procesos geológicos pueden esconder por siglos las huellas de eventos violentos. Los datos preliminares abren la puerta a diversas líneas de investigación: desde la composición y trayectorias de meteoritos en la era posglacial, hasta el papel de las rocas duras del subsuelo en la salvaguarda de las formas geológicas excepcionales.

El estudio del Jinlin podría ajustar los modelos sobre la recurrencia de impactos en el periodo más reciente de la historia planetaria. Si existen más cráteres jóvenes y grandes ocultos bajo la vegetación o soterrados en capas profundas, la percepción del peligro de un impacto destructivo tendría que revisarse a la luz de datos más completos. El propio trabajo que permitió identificar la estructura constituye un llamado a reforzar las campañas de prospección y muestreo en regiones menos investigadas, donde el relieve, la cubierta vegetal o el clima hostil dificulta el acceso.

Cada cráter bien datado ofrece un registro directo sobre el pasado del planeta. En el caso de Jinlin, la combinación de su tamaño y antigüedad proporciona una referencia comparativa para entender los efectos y los ritmos de cambio de la superficie en el Holoceno. La información reunida puede aportar contexto sobre la historia ambiental de la región y su respuesta ante grandes perturbaciones, traducidas en transformaciones de los ecosistemas y la geografía local.

En adelante, los científicos enfocados en el estudio de Jinlin buscarán resolver si el cuerpo que originó la estructura fue un meteorito metálico o pétreo y obtener datos más precisos sobre el momento exacto del impacto. A medida que avancen las excavaciones y los análisis de laboratorio, se esperan nuevos hallazgos sobre el destino de los materiales expulsados, la alteración de las rocas circundantes y la influencia de la colisión en la evolución geomorfológica del área.

Este descubrimiento muestra que el planeta conserva aún numerosos secretos en recovecos alejados de la actividad humana. Mientras especialistas exploran el Jinlin con métodos cada vez más sofisticados, la expectativa sobre futuras revelaciones acerca de la frecuencia y magnitud de los meteoritos que chocan contra la Tierra aumenta, y con ello se profundiza la comprensión sobre los riesgos y los procesos que configuran el presente y el futuro del mundo.