Basura espacial en aumento: más de 40.000 objetos orbitan la Tierra y amenazan satélites

La basura espacial supera los 40.000 objetos en órbita y amenaza la seguridad de satélites y servicios esenciales como el GPS (Freepik)

Cada día, al menos un objeto cae a la Tierra desde el espacio, en un fenómeno que preocupa a científicos y autoridades internacionales. El suceso puede tener lugar en cualquier zona del planeta y afecta tanto a áreas rurales como urbanas. El seguimiento de estos incidentes y el análisis sobre el aumento de basura espacial ocupan hoy un rol clave para la seguridad y la sostenibilidad de la actividad humana en el espacio.

Ejemplos recientes incluyen fragmentos de satélites y cohetes que aterrizaron en regiones como Texas, Australia Occidental y Florida. Según la cadena Deutsche Welle (DW), la historia de Ann Walter en Texas ilustra un episodio cada vez más frecuente: la caída de objetos grandes desde gran altitud. Aunque en su caso se trató de un equipo de la NASA y no de basura espacial, el evento muestra el nivel de saturación que empiezan a alcanzar las órbitas terrestres.

Cada día, al menos un fragmento de basura espacial cae a la Tierra, afectando tanto zonas rurales como urbanas en todo el mundo (Freepik)

La acumulación de piezas metálicas y fragmentos abandonados se evidencia en incidentes recientes. Por ejemplo, mineros hallaron en una carretera australiana un tanque de cohete de origen chino y, en Florida, parte de la Estación Espacial Internacional perforó el techo de una vivienda.

Otro caso documentado incluyó un fragmento de 45 kilos de una cápsula SpaceX encontrado en Canadá. El número de reportes crece y abarca países como Argentina y otros donde la basura espacial aparece en campos, carreteras y zonas agrícolas.

Según Jonathan McDowell, astrofísico del Smithsonian Institute, el ritmo actual es de un objeto diario que impacta o atraviesa la atmósfera terrestre. La Agencia Espacial Europea (ESA) confirma la magnitud del problema: las redes de vigilancia rastrean alrededor de 40.000 objetos, de los cuales unos 10.200 permanecen activos.

Incidentes recientes en Texas, Australia y Florida evidencian el aumento de fragmentos de cohetes y satélites que alcanzan la superficie terrestre (Freepik)

Las estimaciones reales son más amplias. Según la ESA, existen cerca de 50.000 fragmentos de más de diez centímetros y más de 130 millones de partículas de al menos un milímetro que giran a gran velocidad alrededor del planeta.

Tiago Soares, de la Oficina de Espacio Limpio de la ESA, subraya que un solo fragmento de un centímetro tiene la energía de una granada de mano y basta para dañar gravemente un satélite o una nave.

De acuerdo con DW, la congestión en la órbita baja afecta el funcionamiento y la seguridad de los satélites. Un ejemplo es SpaceX, que durante la primera mitad de 2025 realizó más de 144.000 maniobras para esquivar objetos, una cada dos minutos.

La Agencia Espacial Europea rastrea 40.000 objetos en órbita, pero estima que existen más de 130 millones de partículas peligrosas (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas tareas no solo consumen combustible y acortan la vida útil de los equipos, sino que ponen en riesgo servicios esenciales como el sistema de posicionamiento global, el monitoreo climático o la respuesta ante desastres.

El material de los objetos también influye: muchas naves modernas usan compuestos ligeros poco estudiados durante su reentrada, lo que aumenta la probabilidad de sobrevivir al paso por la atmósfera y aterrizar en la superficie. La mayoría de los objetos debería desintegrarse, pero la frecuencia de caídas indica que este proceso no siempre funciona como se espera.

Los expertos aclaran que, pese a la frecuencia con la que caen los restos, el riesgo para la población es aún muy bajo. DW señala que la probabilidad de que un humano sea alcanzado por un fragmento es 65.000 veces menor que la de sufrir el impacto de un rayo y 1,5 millones de veces menor que la de un accidente doméstico mortal. Incluso es más probable ser golpeado por un meteorito.

SpaceX realizó más de 144.000 maniobras en 2025 para esquivar basura espacial, lo que pone en riesgo la vida útil de los satélites (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el peligro a largo plazo es otro: la acumulación de basura espacial podría causar el llamado síndrome de Kessler, una reacción en cadena de colisiones que inutilice sectores completos de la órbita terrestre.

Josef Aschbacher, director general de la ESA, advierte sobre el peligro inminente de perder la capacidad de usar el espacio exterior para servicios clave. Entre el 70 y el 80% de los datos sobre medio ambiente y clima proceden de satélites. Sin estos equipos, quedaría seriamente afectada la vigilancia de fenómenos como incendios, erupciones o inundaciones en tiempo real.

Las agencias espaciales comenzaron a responder. Según DW, la ESA planea para 2029 la misión ClearSpace-1, que empleará brazos robóticos para retirar un satélite en desuso. Empresas privadas como Astroscale y ClearSpace experimentan mecanismos para capturar y retirar objetos, aunque las soluciones tecnológicas resultan caras y complejas.

El riesgo para la población por caída de basura espacial es bajo, pero la acumulación podría desencadenar el síndrome de Kessler y colapsar la órbita (AP)

Otros proyectos como ALBATOR pretenden usar haces de iones para desviar desechos sin contacto físico, mientras que Starlink y otras empresas recurren a la inteligencia artificial para minimizar el riesgo de colisiones, aunque la efectividad depende de la capacidad de maniobra de los equipos.

El marco legal complica la limpieza: cada fragmento sigue siendo propiedad del país de origen, aunque cause problemas en el espacio o en la Tierra. La ESA impulsa acuerdos de “cero residuos” firmados por varios países, con el objetivo de eliminar por completo la basura espacial para el año 2030.

A pesar de estos avances, el crecimiento de megaconstelaciones y el lanzamiento constante de nuevos equipos aumenta la dificultad y acelera la necesidad de soluciones coordinadas.

El tiempo para actuar parece limitado. Cada lanzamiento agrega fragmentos que permanecerán décadas en órbita. Cuando operar en el espacio se vuelva demasiado costoso o arriesgado, ciertas zonas podrían quedar inaccesibles.

La sostenibilidad y la seguridad del entorno espacial dependen de la cooperación internacional, el desarrollo de nueva tecnología y la adopción de regulaciones precisas para reducir y manejar los residuos orbitales.