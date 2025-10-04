Descubren un mecanismo neuronal clave que vincula el temor a la pérdida con trastornos de ansiedad

El mecanismo neuronal que vincula el temor a la pérdida con la aparición de trastornos de ansiedad ha sido identificado por investigadores del Instituto Weizmann y médicos de Ichilov (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas suelen estar dispuestas a asumir riesgos para obtener ganancias, pero cuando existe la posibilidad de perder, harán todo lo posible para evitarlos, incluso si eso implica actuar irracionalmente.

Este sesgo en la toma de decisiones es la base de la teoría prospectiva, por la que Daniel Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía en 2002. Sin embargo, se desconoce en gran medida cómo el riesgo de pérdida sesga el aprendizaje y la toma de decisiones, así como la base neuronal de este sesgo.

Un nuevo estudio, cuyos hallazgos se han publicado en dos artículos, en Nature y Current Biology , revela mecanismos cerebrales que nos hacen más sensibles a las pérdidas y nos llevan a darles mayor importancia que a las ganancias durante el aprendizaje y la toma de decisiones. La activación excesiva o inapropiada de estos mecanismos podría ayudar a explicar los comportamientos observados en personas con trastornos de ansiedad y TEPT.

(izq.) Dean Halperin, Dr. Kristoffer C. Aberg, Prof. Rony Paz y Dra. Tamar Reitich-Stolero (Weizmann Wonder Wander)

El estudio fue dirigido por el Prof. Rony Paz y la Dra. Tamar Reitich-Stolero del Departamento de Ciencias del Cerebro del Instituto de Ciencias Weizmann y el neurocirujano Prof. Ido Strauss y el neurólogo Dr. Firas Fahoum del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv (Ichilov).

Cómo el cerebro sopesa el riesgo

La amígdala, una estructura con forma de almendra ubicada en lo profundo del lóbulo temporal del cerebro, es clave para procesar el miedo y el estrés, así como para regular nuestra respuesta a las amenazas.

“En los últimos años, los médicos han implantado cada vez más electrodos en la amígdala y otras regiones cerebrales profundas de pacientes con epilepsia grave y farmacorresistente para intentar localizar el origen de sus convulsiones”, afirma Strauss.

“A diferencia de los electrodos de EEG colocados en el cuero cabelludo, que registran la actividad eléctrica promedio de millones de neuronas en grandes áreas del cerebro, los electrodos de profundidad pueden detectar la activación de células individuales. Esto permite a los investigadores estudiar cómo pequeños grupos de neuronas procesan la información en tiempo real”.

Ante posibles pérdidas, las personas tienen menos probabilidades de confiar en el conocimiento acumulado y más probabilidades de seguir explorando alternativas.

Profesor Ido Strauss (Weizmann Wonder Wander)

En el nuevo estudio, los investigadores del Instituto Weizmann unieron fuerzas con los médicos de Ichilov y utilizaron electrodos de profundidad para sondear los mecanismos neuronales del aprendizaje y la memoria bajo el riesgo de pérdida.

En la primera parte del estudio, publicado en Nature , los participantes lidiaron con dos tipos de pruebas mientras se registraba la actividad de neuronas individuales en sus cerebros: algunas pruebas ofrecían la oportunidad de ganar puntos, otras involucraban el riesgo de perderlos.

Un sonido alertaba a los participantes sobre el tipo de prueba (ganancia o pérdida), seguido de una visualización de dos formas geométricas: una indicaba que las probabilidades de ganancia (en la prueba de ganancia) o pérdida (en la prueba de pérdida) eran altas, la otra, que las probabilidades eran bajas. Con el tiempo, los participantes aprendieron qué opciones conducían consistentemente a mejores resultados.

“Aun así, el rendimiento fue diferente en ambos tipos de pruebas”, afirma Reitich-Stolero. “En las tareas de pérdida, los participantes a veces ignoraban la opción óptima y buscaban desesperadamente estrategias que pudieran evitar las pérdidas por completo, no solo minimizar el riesgo de perderlas. Por el contrario, en las tareas de ganancia, se mantuvieron fieles a la mejor opción una vez aprendida y fueron menos propensos a buscar soluciones creativas”.

(izq.) Dr. Lottem Bergman, Dr. Lilach Goldstein y Dr. Firas Fahoum (Jenny Yerushalmi/Ichilov, Dean Aharoni, Miri Gattenyo/Ichilov/ (Weizmann Wonder Wander)

Todo ser vivo se encuentra en una constante lucha entre aprovechar la experiencia existente y buscar nuevas y mejores maneras de afrontarla. El nuevo estudio muestra que los humanos afrontamos este dilema de forma diferente en situaciones de ganancia y pérdida.

Ante posibles pérdidas, es menos probable que confíemos en el conocimiento acumulado y más probable que sigamos explorando alternativas, incluso si esas opciones conllevan más pérdidas y menos ganancias a corto plazo.

Para comprender los mecanismos neuronales que subyacen a este comportamiento, los investigadores monitorizaron la actividad de cientos de neuronas individuales en diferentes regiones cerebrales.

Identificaron un subgrupo de células en la amígdala y la corteza temporal que se activaban a un ritmo más alto justo antes de que los participantes decidieran probar una nueva estrategia. Estas señales indicaban, en esencia, si la persona estaba a punto de explorar nuevas opciones o confiar en conocimientos previos.

El estudio asocia la sobreactivación de la amígdala cerebral ante el riesgo de pérdida con comportamientos propios del trastorno de estrés postraumático (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este mecanismo era igualmente activo para las tareas de pérdida y ganancia, por lo que al principio no podíamos entender: ¿por qué las personas exploran más en situaciones de pérdida?” dice Reitich-Stolero.

Los investigadores plantearon la hipótesis de que el ruido neuronal (fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de activación neuronal) podría influir. De hecho, encontraron niveles más altos de ruido neuronal en la amígdala cuando los participantes se enfrentaban a posibles pérdidas y buscaban nuevas estrategias para evitarlas.

El modelado computacional mostró que este ruido estaba vinculado a sentimientos de incertidumbre, y que las personas eran más sensibles a la incertidumbre ante la perspectiva de pérdidas que ante la de ganancias, lo que, a su vez, las hacía más propensas a buscar nuevas estrategias.

“Cuando la conducta exploratoria se descontrola, las personas pueden quedar atrapadas en una búsqueda constante de mejores opciones, un rasgo característico de los trastornos de ansiedad”, afirma Reitich-Stolero.

Cuando el cerebro generaliza demasiado

La segunda parte del estudio, publicada en Current Biology , examinó otro aspecto del proceso de toma de decisiones: la capacidad de generalizar. Los participantes escucharon tonos que previamente habían aprendido a asociar con ganancias o pérdidas, así como tonos nuevos similares o diferentes.

La investigación muestra cómo el aumento del “ruido neuronal” en la amígdala puede favorecer la exploración excesiva de alternativas bajo situaciones de pérdida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores descubrieron que los participantes tendían a generalizar excesivamente en situaciones de pérdida, tratando una gama más amplia de tonos nuevos como “familiares” cuando eran similares a un tono previamente asociado con pérdidas. Además, sus cerebros interpretaron estos “tonos de pérdida” como si indicaran peligro.

“La capacidad de generalizar es un elemento esencial de la inteligencia”, explica Paz. “Se desarrolló a lo largo de la evolución, permitiéndonos crear normas de seguridad generales basadas en experiencias pasadas y protegiéndonos de nuevas amenazas.

Pero cuando la generalización se descontrola, puede ser perjudicial. Por eso, después de oír la sirena de un cohete, incluso el sonido de una motocicleta que pasa puede provocar pánico. Es un gran mecanismo de defensa, pero cuando está hiperactivo, como en el trastorno de estrés postraumático (TEPT), puede provocar estrés, ansiedad y depresión”.

Las grabaciones de electrodos intracraneales revelaron un mecanismo neuronal que explica por qué somos más propensos a generalizar cuando existe riesgo de pérdida. Las neuronas de la amígdala se sobreactivaron ante tonos similares al “tono de pérdida”, y esta actividad precedió a la respuesta de generalización.

En otras palabras, la mayor actividad de la amígdala predispuso al cerebro a interpretar los nuevos sonidos como amenazas.

Los científicos observaron que el cerebro humano tiende a generalizar amenazas en situaciones de posible pérdida, lo que contribuye a la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Basándonos en el nivel de actividad neuronal, pudimos predecir si una persona generalizaría y confundiría un tono con el suyo”, señala Paz. “El condicionamiento negativo puede hacernos creer que escuchamos un tono diferente al que realmente se escuchó; es decir, puede alterar nuestra percepción sensorial. Si bien el papel de la amígdala en el miedo y la ansiedad se conoce desde hace años, solo recientemente hemos podido estudiar la toma de decisiones en humanos con tanta precisión. Ahora podemos comprender mejor qué falla en diversos trastornos y señalar el camino hacia mejores tratamientos para los trastornos postraumáticos y del estado de ánimo”.

Alrededor del 4 por ciento de las personas en todo el mundo padecen actualmente trastornos de ansiedad. Además, alrededor del 70 por ciento de las personas experimentan un evento traumático en su vida y el 5,6 por ciento de ellas desarrolla trastorno de estrés postraumático (TEPT) como resultado.

En Israel, el número de personas que sufren angustia emocional se ha disparado desde el 7 de octubre . Un modelo predice que alrededor del 5,3 % de la población podría desarrollar TEPT tras los atentados terroristas y la guerra.

Los autores del estudio también incluyeron al Dr. Kristoffer C. Aberg, Dean Halperin y Carmel Ariel del Departamento de Ciencias del Cerebro de Weizmann; la Dra. Genela Morris de la Universidad de Tel Aviv; y los Dres. Lilach Goldstein y Lottem Bergman de Ichilov.

La investigación del profesor Rony Paz cuenta con el apoyo del Centro de Investigación sobre Percepción y Acción de la Sociedad Suiza; el Centro de Investigación sobre Salud Mental y Emocional Irene y Jared M. Drescher; el Centro de Investigación sobre Trauma y Ansiedad M. Judith Ruth; el Instituto Azrieli de Ciencias Neuronales y Cerebrales; y el Fondo Irene y Jared M. Drescher para la Investigación Clínica sobre Trastornos del Estado de Ánimo.

El Prof. Paz ocupa la Cátedra Manya Igel de Neurobiología. La Cátedra de Investigación Sam y Frances Belzberg en Memoria y Aprendizaje apoya a un científico del laboratorio del Prof. Paz.