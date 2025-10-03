Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

El arácnido Poecilaemula lavarrei desafía las teorías sobre selección sexual en la Amazonía. (Glauco Machado/ Revista Pesquisa FAPESP)

En la selva amazónica, un arácnido diminuto desafía lo que se creía sobre las estrategias reproductivas de los animales. Se trata de la especie Poecilaemula lavarrei, perteneciente al grupo de los opiliones. Es parecida a una araña.

En esta especie, existen dos tipos de machos con cuerpos y tácticas claramente distintas. Unos lucen garras grandes y defienden territorios con agresividad. Los otros, de menor tamaño, presentan quelíceras mucho más cortas y eligen el sigilo para acercarse a las hembras.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica Evolution. Los resultados demuestran que la naturaleza permite la convivencia de machos tan diferentes en una sola especie, lo que cambia la perspectiva sobre la selección sexual y la evolución.

Las hembras, según la investigación, aceptaron copular con el 87% de los machos de garras grandes y con el 89% de los discretos. No se encontró preferencia clara por un tipo de macho.

El estudio revela diferencias inéditas en los genitales masculinos según la táctica reproductiva/Archivo

La autora principal del estudio es la bióloga Bruna Cassettari, quien realizó su doctorado en la Universidad de San Pablo (USP). El equipo se completa con Monique Simon, Bruno Genevcius y Glauco Machado.

El trabajo contó con el apoyo de la FAPESP, la Capes, el CNPq y la Sociedad Aracnológica Americana. El análisis se realizó en Brasil con ejemplares de Poecilaemula lavarrei recolectados en la Amazonía.

“El éxito reproductivo no depende solo de la fuerza”, explicó el equipo de investigadores en la revista Pesquisa FAPESP. Documentaron también diferencias sutiles en los genitales masculinos de cada tipo de macho, lo que constituye una novedad para este grupo de arácnidos. Es la primera vez que se describen diferencias en los genitales de machos de la misma especie que se ven tan distintos.

Este hallazgo revela que, dentro de los opiliones, pueden existir no solo distintos comportamientos, sino también diferencias en los órganos sexuales según la estrategia. Esto significa que la selección sexual puede actuar de maneras variadas incluso dentro de una sola especie.

Dos estrategias para competir en la selva

El macho fuerte del arácnico Serracutisoma proximum protege a la hembra después del apareamiento. (Paulo Mascaretti/ Revista Pesquisa FAPESP)

Los machos territoriales del arácnido presentan garras, llamadas quelíceras, de hasta 4 milímetros y pelean para resguardar el acceso a las hembras. Usan la fuerza para alejar a los rivales y controlar áreas donde cortejar.

Por otro lado, los machos furtivos cuentan con quelíceras de apenas 1,5 milímetros. Evitan los enfrentamientos y esperan oportunidades para acercarse y reproducirse cuando los fuertes no ven.

El equipo científico se preguntó si la selección sexual podía provocar diferencias en los genitales en machos de la misma especie según su táctica. La mayoría de investigaciones previas se centraban en los contrastes entre especies, pero este caso muestra variación entre individuos.

El principal objetivo fue comparar los genitales y los comportamientos de cortejo de los dos tipos de machos para ver si sus diferencias afectaban el éxito reproductivo o solo dependían del ambiente y la competencia.

Un trabajo experimental en laboratorio

La alimentación durante el crecimiento determina el tipo de macho en Poecilaemula lavarrei/Archivo

La investigación se realizó con luz roja para simular el ambiente nocturno y no alterar a los opiliones, que son de costumbres nocturnas. Se les dieron ramas y troncos para recrear su hábitat natural.

Durante seis años, las hembras se presentaron con ambos tipos de macho bajo observación. Los dos usaron rituales de cortejo similares: tocaban a las hembras con sus quelíceras y frotaban las patas.

Si la hembra aceptaba, levantaba el cuerpo y permitía la cópula. Si no, bajaba la parte delantera y bloqueaba el acceso genital. Ambos tipos obtuvieron tasas de éxito reproductivo semejantes.

El hallazgo sugiere que la selección sexual puede actuar de formas variadas dentro de una sola especie en la naturaleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis al microscopio mostró diferencias proporcionales en los genitales masculinos. Algunas partes del pene eran más largas o anchas según el tipo de macho.

El pene del macho pequeño crecía acorde al tamaño corporal, mientras que el del grande era más pequeño en proporción a su cuerpo.

Estos arácnidos ven poco y perciben el entorno mediante el olfato repartido en la piel. “Los opiliones viven en un universo sensorial completamente diferente del nuestro”, explicó Glauco Machado.

El estudio fue publicado en la revista Evolution/Archivo EFE/ André Coelho

El tipo de macho depende de la alimentación durante el crecimiento. Una dieta rica produce machos robustos y territoriales.

Si la comida escasea, el macho resulta más pequeño y furtivo. La genética tiene un papel, pero el ambiente define el desarrollo, por lo que ambos tipos pueden nacer de los mismos padres.

El equipo recomienda investigar más el papel de las hembras y buscar si estas estrategias existen en otros opiliones o arácnidos. Entre los límites del estudio, falta conocer en detalle la base genética y ambiental de estas variaciones.

Los investigadores resaltaron que la especie Poecilaemula lavarrei demuestra que la naturaleza puede permitir la coexistencia de fuerza y astucia, incluso en especies apenas observadas por el ojo humano.

La diversidad puede surgir tanto entre especies diferentes como entre vecinos del mismo bosque.