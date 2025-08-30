El origen de la Luna: cómo las rocas de las misiones Apolo dieron paso a la teoría del gran impacto

Las misiones Apolo permitieron descartar teorías previas sobre el origen de la Luna gracias al análisis de muestras traídas en 1969 (Universidad de Curtin/Europa Press)

Durante siglos, la Luna fue un enigma que alimentó mitos, preguntas y conjeturas. Su origen seguía oculto tras la superficie marcada por cráteres y planicies oscuras. Los astrónomos apenas podían proponer teorías sin pruebas directas que las sostuvieran.

En 1969, el inicio de las misiones Apolo modificó para siempre esa situación. Los fragmentos de roca que los astronautas trajeron desde cientos de miles de kilómetros ofrecieron evidencias concretas donde antes había especulación. Con cada análisis, la Luna dejó de ser un misterio lejano para convertirse en testimonio de los procesos violentos que la formaron.

Antes de Apolo: teorías sin respaldo empírico

Hasta fines de los años sesenta, varias hipótesis intentaban explicar el origen lunar. Una de ellas sostenía que la Luna había sido capturada por la gravedad terrestre. Otra, conocida como la hipótesis de la fisión, proponía que una rotación extremadamente rápida de la Tierra habría expulsado el material que formó el satélite. También circulaba la idea de la acreción simultánea, según la cual ambos cuerpos se habrían formado juntos a partir de los mismos escombros.

La hipótesis del gran impacto sostiene que la Luna se formó tras la colisión de un cuerpo del tamaño de Marte con la Tierra primitiva (NASA/Europa Press)

El problema era que todas estas teorías, apoyadas solo en observaciones telescópicas y cálculos teóricos, carecían de datos químicos o físicos que permitieran descartarlas o confirmarlas. En definitiva, la Luna seguía siendo un laboratorio inaccesible y las discusiones permanecían en el terreno de la especulación.

Según Universe Today, antes de las misiones Apolo, todos los modelos sobre su origen se basaban en suposiciones ante la falta de evidencia directa.

El giro de Apolo: rocas que cambiaron la ciencia

El escenario cambió con las misiones Apolo, que entregaron a la comunidad científica rocas y regolito para su análisis. Fue la primera vez que se accedió a material lunar directo, y las conclusiones alteraron las bases de la ciencia planetaria.

Los estudios revelaron que la Luna había atravesado un estado de fusión global, evidenciado por rocas ígneas solidificadas a partir de un “océano de magma”. La abundancia de elementos como potasio, tierras raras y fósforo confirmó ese proceso.

De acuerdo con Universe Today, muchas de las rocas traídas por Apolo contenían altos niveles de estos compuestos (conocidos como KREEP), lo que solo es posible si el satélite fue, alguna vez, completamente fundido.

Las misiones Apolo impulsaron el nacimiento de la ciencia planetaria y revolucionaron la comprensión del sistema Tierra-Luna

El hallazgo más contundente vino del análisis de isótopos de oxígeno: la Tierra y la Luna presentan la misma proporción, lo que difícilmente ocurriría si se hubieran formado por separado. Además, las rocas lunares mostraron escasez de hierro y ausencia de elementos extremadamente livianos, algo que ninguna de las hipótesis clásicas podía explicar.

Según consignó Universe Today, la similitud en los isótopos y la diferencia en los elementos pesados y livianos fueron pistas fundamentales en el desarrollo del actual consenso científico.

La diferencia crucial radicó en la posibilidad de reproducir experimentos en laboratorios terrestres, con técnicas avanzadas de datación y espectrometría. Los resultados no solo aclararon el origen de la Luna, sino que también abrieron un nuevo campo: la geología planetaria.

De pronto, el satélite se convirtió en una ventana hacia los procesos de formación de todos los cuerpos rocosos del sistema solar. Lo que antes era terreno exclusivo de la astronomía se transformó en un ámbito interdisciplinario donde confluyeron física, química y mineralogía.

La hipótesis del gran impacto

Estos resultados abrieron paso a la hipótesis del gran impacto, hoy la explicación más aceptada. Según esta teoría, un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Theia, colisionó con la Tierra primitiva hace más de 4.000 millones de años. La energía liberada expulsó material de ambos cuerpos al espacio cercano, donde parte de los escombros se fusionó para dar origen a la Luna.

De acuerdo con la revista Science, este modelo explica la similitud isotópica, la presencia de océanos de magma, la ausencia de elementos pesados en la superficie lunar —retenidos en la Tierra— y la pérdida de los más ligeros, que escaparon a la débil gravedad del satélite.

El programa Artemis de la NASA busca profundizar el legado científico de Apolo con nuevas expediciones y tecnología avanzada (NASA)

Con el tiempo, la hipótesis del gran impacto fue refinada mediante simulaciones por computadora cada vez más sofisticadas. Según la NASA, aunque persisten debates sobre la magnitud exacta del choque y la composición de Theia, la mayoría de los especialistas coincide en que este escenario ofrece la explicación más coherente a la evidencia disponible.

Tal como señala la revista Nature Geoscience, lejos de debilitar la teoría, estas discusiones muestran la vitalidad de un campo de investigación que se sigue expandiendo gracias a nuevos datos y tecnologías.

El legado y el futuro

El aporte de Apolo fue mucho más que resolver un enigma. Las misiones impulsaron tecnologías, metodologías y una disciplina nueva: la ciencia planetaria. En apenas 12 días y medio de presencia humana en la superficie, se sentaron las bases de una comprensión moderna del sistema Tierra-Luna.

Ese legado continúa vigente. El programa Artemis de la NASA, previsto para enviar astronautas nuevamente al satélite en los próximos años, busca ampliar el conocimiento con estadías prolongadas y equipamiento avanzado.

Si en el siglo XX Apolo transformó con rapidez un misterio ancestral en un escenario comprensible, las próximas misiones prometen profundizar ese conocimiento y aportar nuevas claves sobre el origen de nuestro planeta y su satélite. La Luna, que alguna vez fue una incógnita insondable, hoy es protagonista central en la búsqueda de respuestas sobre el pasado y el futuro de la humanidad en el espacio.