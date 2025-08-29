Ciencia

El secreto mejor guardado bajo el hielo: el arma que cambió la arqueología de Siberia

Un descubrimiento reciente difundido por National Geographic en Krasnoyarsk pone en jaque la cronología sobre el uso del hierro y la influencia de las culturas nómadas en el continente euroasiático

Por Fausto Urriste

Guardar
El hallazgo en Siberia revela
El hallazgo en Siberia revela un arma de hierro avanzada en una tumba escita de más de 2.500 años (Universidad Federal de Siberia)

Un hallazgo arqueológico en Siberia captó la atención de la comunidad científica internacional. Investigadores de la Universidad Federal de Siberia encontraron la tumba de un guerrero escita de más de 2.500 años de antigüedad, acompañado por un artefacto de hierro cuya sofisticación desafía los conocimientos previos sobre la tecnología de la época.

El descubrimiento, reportado por National Geographic, aporta nuevas perspectivas sobre la cultura escita, suscitando interrogantes sobre la evolución del uso del hierro en la región.

Características de la tumba y sus objetos

El enterramiento fue localizado en las orillas del río Kem, en la región de Krasnoyarsk, Siberia, un área que en la Antigüedad formaba parte de la vasta Escitia, según relatos de autores clásicos como Homero y Heródoto.

Bajo la dirección de Pavel Mandryka, doctor en Ciencias Históricas, el equipo de la universidad llevó a cabo la excavación y el análisis de los restos, fechando el entierro en el siglo VI a.C. El hallazgo se dio a conocer en agosto de 2025, detalló National Geographic.

La tumba, ubicada en la
La tumba, ubicada en la región de Krasnoyarsk, contenía objetos de alto valor y sofisticación tecnológica (Universidad Federal de Siberia)

Dentro de la tumba, los arqueólogos encontraron un conjunto de objetos que reflejan el estatus y la riqueza del difunto.

El inventario incluye un cinturón compuesto de placas de bronce que representan aves rapaces, una hebilla decorada con la imagen de una oveja de montaña (argali), placas adicionales de bronce, piercings, un espejo de metal pulido, un juego de cuchillos, hachas, flechas, un arco y, de manera destacada, una persecución de batalla hecha de hierro, considerada superior a las hachas de combate estándar de la época.

Singularidad del arma de hierro encontrada

La presencia de un arma de hierro tan avanzada resulta especialmente significativa. Pavel Mandryka afirmó que el guerrero tenía el artefacto más raro y avanzado de su tiempo, lo que incrementa su valor, ya que el hierro no se popularizó en Siberia sino hasta el siglo II a.C., aproximadamente cinco siglos después del enterramiento.

Mandryka explicó a National Geographic que la generalización del hierro en la región coincidió con la expansión de las campañas militares de los Xiongnu, lo que convierte este hallazgo en un caso único dentro de la arqueología siberiana.

El arma de hierro encontrada
El arma de hierro encontrada desafía los conocimientos previos sobre la tecnología de la época en Eurasia (Universidad Federal de Siberia)

El análisis preliminar de los restos indica que el individuo formaba parte de la élite del mundo escita-siberiano. Las características de sus armas, en particular el martillo y el escudo, señalan a un guerrero de alto rango que vivió en una época marcada por la expansión escita y los movimientos migratorios desde la estepa de Asia oriental hacia el norte.

Aunque en este caso los restos sean de un hombre, Mandryka señaló que la sociedad escita permitía la participación de mujeres y adolescentes en conflictos armados, aspecto que distingue a esta civilización de otras contemporáneas.

Avances arqueológicos y nuevas perspectivas sobre la cultura escita

La cultura escita, que floreció entre los siglos VIII y IV a.C. en las estepas que hoy corresponden a Siberia, fascinó tanto a la literatura antigua como a la investigación arqueológica moderna. Durante siglos, el conocimiento sobre los escitas procedía solo de autores griegos que los describían como nómadas temibles.

La cultura escita permitió la
La cultura escita permitió la participación de mujeres y adolescentes en conflictos armados, según los investigadores

El investigador contextualizó la introducción del hierro en la región y la expansión de la cultura escita, remarcando el valor inusual del artefacto encontrado. La investigación de la Universidad Federal de Siberia resalta la complejidad de la sociedad escita, donde la guerra y la movilidad resultaban centrales.

Relevancia del hallazgo para la historia de Eurasia

El descubrimiento de la tumba y su contenido enriquece el conocimiento sobre los escitas, ofreciendo nuevas pistas sobre la difusión de tecnologías avanzadas en Eurasia. Este tipo de hallazgos permite reconstruir la historia de civilizaciones que, durante siglos, permanecieron envueltas en el misterio.

Mientras prosiguen las exploraciones bajo el hielo siberiano, la imagen de la élite escita como una fuerza temida y respetada en la Antigüedad se refuerza tanto en los relatos escritos como en las tumbas que, protegidas por el frío, aún esperan ser reveladas.

Temas Relacionados

Hallazgo arqueológico en SiberiaEscitasUniversidad Federal de SiberiaPavel MandrykaTecnología del hierro antiguaKrasnoyarskNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

La nueva técnica combina datos satelitales y radares avanzados para calcular con precisión el equivalente en agua de nieve, un factor clave para prevenir crecidas, gestionar embalses y planificar la respuesta frente a sequías y cambio climático

La NASA desarrolla método para

Cuáles son los tres grupos de alimentos asociados a una mejor función cognitiva en mayores de 65 años

Un análisis científico analizó a más de 3.400 adultos mayores y abrió nuevas perspectivas para abordar el declive mental en la vejez

Cuáles son los tres grupos

La corriente oceánica que regula el clima global podría colapsar antes de lo previsto

Científicos realizaron simulaciones que pronostican un aumento notable en la probabilidad de una interrupción irreversible de la circulación marina, con consecuencias directas para temperaturas, precipitaciones y el nivel del mar en numerosas regiones

La corriente oceánica que regula

Cómo la capacidad de adaptarse a nuevos entornos cambió la historia humana

El análisis de registros arqueológicos y genéticos muestra que la colonización de ecosistemas diversos fue clave para la expansión global de nuestra especie

Cómo la capacidad de adaptarse

Qué relación hay entre el tamaño del pulgar y el cerebro en la evolución de los primates

El análisis de 94 especies muestra que la destreza manual y el desarrollo cognitivo han avanzado de la mano en la historia de los primates

Qué relación hay entre el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Corte Suprema cita a Iván

Corte Suprema cita a Iván Cepeda como testigo clave en caso de consulta popular

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy viernes 29 de agosto para recibir el apoyo de 3 mil pesos?

Consejo de Estado le tumbó otro funcionario diplomático a Petro: echó atrás el nombramiento de consejera de Relaciones Exteriores en Ecuador

“Ella es un escándalo”: Vicky Dávila sorprende cantando versión de una canción de Karol G al estilo ‘Tropicoqueta’

Gustavo Petro calificó de “explotador sexual de menores en Medellín” al odontólogo estadounidense capturado en Miami

INFOBAE AMÉRICA
España lleva a la UE

España lleva a la UE un plan para detener la hambruna en Gaza y que el bloque adopte más sanciones contra Israel

Rusia pide a EEUU "aclarar" su postura sobre las supuestas "concesiones" rusas para poner fin a la invasión

LaLiga remite a Competición y Antiviolencia los cánticos racistas contra Mbappé y Vinícius en el Tartiere

Un estudio demuestra los beneficios para la salud en personas con obesidad tras un trasplante de microbiota fecal

El índice preferido por la Fed para medir la inflación se mantuvo en julio en el 2,6%

ENTRETENIMIENTO

Katee Sackhoff revelóa cómo The

Katee Sackhoff revelóa cómo The Mandalorian afectó profundamente su confianza actoral

McDonald’s y BTS: cuándo llegará la Cajita Feliz Tiny Tan a Latinoamérica

La millonaria oferta que Ridley Scott rechazó para dirigir una de las sagas más icónicas del cine

Para Yorgos Lanthimos, la nueva película de Emma Stone, ‘Bugonia’, no es una distopía. Es real

La guitarra perdida que John Fogerty recuperó tras 40 años y que cambió su vida