Cómo el estudio de un sismo que ocurrió en 1755 ayuda a entender el futuro del océano Atlántico

Científicos de cuatro países reunieron pruebas de un fenómeno insólito bajo la costa de Portugal que desafía las ideas tradicionales sobre la formación de terremotos. Por qué podría explicar uno de los mayores desastres de la historia europea

El terremoto de Lisboa de 1755 es considerado el más devastador de Europa por su magnitud y las graves consecuencias que tuvo para la ciudad y la región (Wikipedia)

El mayor terremoto registrado en Europa podría tener su origen en un fenómeno hasta ahora desconocido en los océanos.

Un equipo de investigadores de cuatro países europeos halló pruebas de que el manto terrestre está separándose de la corteza bajo el Atlántico, al suroeste de Portugal.

El descubrimiento no solo aporta una nueva explicación sobre el devastador sismo que destruyó Lisboa en 1755, sino que también sugiere posibles cambios futuros en la tectónica del océano Atlántico.

El terremoto de Lisboa de 1755 podría haber sido causado por la separación del manto terrestre bajo el océano Atlántico (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación aportó la primera evidencia de delaminación en una cuenca oceánica, un proceso donde la capa densa y caliente debajo del suelo marino se desprende como si fuera la suela de un zapato viejo. Se llama técnicamente “delaminación”.

“Hasta donde sabemos, la delaminación nunca se había identificado en una cuenca oceánica prístina”, afirmó João Duarte, geólogo de la Universidad de Lisboa y autor principal del trabajo publicado en Nature Geoscience.

El grupo de investigación estuvo conformado por científicos de la Universidad de Lisboa, en Portugal y colegas de instituciones de Italia, Alemania y Países Bajos.

Los resultados del estudio no solo explican la magnitud y mecanismo detrás del sismo de 1755, que destruyó el 85% de los edificios de Lisboa y mató a decenas de miles.

Científicos descubrieron un proceso nuevo bajo el mar frente a Portugal que podría cambiar la historia de los terremotos en Europa (EFE/Alanah Torralba)

También abren la posibilidad de que se considere que el Atlántico pueda empezar una transformación similar al “anillo de fuego” que rodea al Pacífico.

Si el proceso de delaminación se consolida, el océano podría dejar de ser una región tranquila y desarrollar futuras zonas de subducción, sitios donde se acumula energía suficiente para provocar terremotos y erupciones volcánicas.

“El inicio de la subducción es un gran enigma y un tema de frontera para la investigación”, señaló Taras Gerya, geólogo de la universidad ETH Zurich en Suiza, quien no participó en el estudio y fue consultado por la revista Science.

El impacto del hallazgo es doble: por un lado, explica episodios sísmicos inusuales en el Atlántico oriental, y por otro, sugiere cambios tectónicos a muy largo plazo, similares a los del anillo de fuego.

Por qué hicieron el estudio

El extraño movimiento en las profundidades del Atlántico ayuda a explicar el sismo que destruyó Lisboa hace más de dos siglos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terremoto de Lisboa en 1755 resultó desconcertante, ya que ocurrió lejos de cualquier zona de subducción conocida, donde una placa tectónica se sumerge bajo otra y producen los peores terremotos y tsunamis. El epicentro de ese sismo estuvo muy alejado de las áreas activas como Japón o Sudamérica, donde los sismos potentes son comunes.

Tras el terremoto de 1969, de magnitud 7,8, que también afectó la costa portuguesa y causó confusión entre especialistas, las dudas se multiplicaron. Los epicentros no coincidían con las áreas clásicas de generación de grandes sismos, y varias investigaciones sísmicas detectaron anomalías profundas en la Planicie Abisal de Horseshoe, una vasta extensión de fondo marino con corteza muy densa y antigua.

El hallazgo de la “delaminación” en el fondo oceánico sugiere que el Atlántico podría dejar de ser un océano tan tranquilo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las réplicas más poderosas nacieron por debajo de los 20 kilómetros de profundidad, lo que sugiere fenómenos geológicos distintos a los usuales.

Los investigadores João Duarte, Pedro Terrinha y António Ribeiro, entre otros, se preguntaban cuál era el mecanismo capaz de desencadenar terremotos tan intensos sin una zona de subducción aparente. Buscaban el origen y las señales iniciales del nacimiento de un nuevo tipo de estructura tectónica en el Atlántico.

Entender el sismo de 1755, por tanto, se volvió esencial para abrir una ventana hacia el futuro del Atlántico. La ausencia de explicaciones convencionales motivó el uso de nuevas herramientas y modelos para analizar la zona.

Cómo hicieron el estudio

Una vista general de la parte histórica de la ciudad de Lisboa que fue reconstruida tras el terremoto de 1755 (EFE/Manuel De Almeida/Archivo)

La metodología combinó observaciones sísmicas y simulaciones digitales. Duarte y su equipo analizaron datos de la estructura interna de la corteza y el manto bajo el Atlántico oriental, en particular las anomalías detectadas a unos 250 kilómetros de profundidad bajo la plataforma oceánica frente a Portugal.

Ubicaron una región donde la corteza basáltica desapareció y los sedimentos del lecho marino quedaron en contacto directo con el manto. Esta condición, resultado de una apertura extrema del Atlántico, dejó al descubierto zonas vulnerables a procesos inusuales.

Las simulaciones mostraron que el agua, al filtrarse en las fracturas del manto, transformó el material en una roca llamada "serpentinita", de menor densidad y mayor plasticidad.

La falta de prevención sísmica en Portugal preocupa a los expertos tras conocer estos nuevos riesgos en el Atlántico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo mejor ajustado señala que parte del manto bajo la Planicie Abisal de Horseshoe empezó a hundirse, impulsada por la existencia de dos grandes zonas laterales de fractura. La corteza se despega y más manto se hunde, lo que genera tensiones capaces de provocar terremotos de gran magnitud.

El proceso observado en el Atlántico es excepcional, ya que la estructura del fondo oceánico suele impedir que el manto se desplace.

Por lo general, la corteza del fondo oceánico forma una capa dura que se apoya sobre el manto, similar a la superficie sólida de un postre “crème brûlée” sobre una base más suave. En la región estudiada, esta estructura habitual no se presenta, lo que facilitó que el manto se separara y diera lugar al proceso de delaminación.

Cuáles fueron los resultados

El hallazgo plantea un alto riesgo sísmico para la región occidental del Atlántico, advierten los científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos concluyeron que la delaminación detectada podría ser la clave para entender cómo se inicia la subducción, proceso que da origen a los terremotos más potentes y a la formación de montañas y volcanes.

El equipo sugirió que este fenómeno pudo estar detrás del devastador sismo de 1755. “Los grandes terremotos como el de Lisboa podrían ser la primera huella de la delaminación en acción”, señalaron los autores en el estudio.

Sin embargo, Marc-André Gutscher, de la Universidad de Brest en Francia expresó reparos sobre si este mecanismo explica por completo el tsunami que cruzó el Atlántico después del terremoto de 1755.

El proceso de delaminación nunca se había identificado antes en una cuenca oceánica prístina, según los autores del estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando una falla se desliza, la ola de tsunami se dispara perpendicular a su longitud. Es como las luces de tu coche”, explicó el geólogo a Science.

A pesar de las discusiones, el consenso es que el avance hacia una futura zona de subducción en el Atlántico ya comenzó, impulsado por la delaminación y por la presencia del Arco de Gibraltar en el Mediterráneo, donde este proceso también está en marcha.

El estudio advierte que la región occidental del Atlántico mantiene un alto nivel de riesgo sísmico. En palabras de Duarte, “en Portugal no existe una cultura de prevención. Para la mayoría, los terremotos son parte de la historia. Esto es muy peligroso”.

Un estudio revela que las olas de calor envejecen el cuerpo tanto como el tabaco o el alcohol

Una investigación internacional con más de 24.000 personas en Taiwán demostró que la exposición prolongada al calor extremo acelera la edad biológica y deja huellas invisibles en órganos vitales, con efectos equiparables a hábitos de riesgo como fumar o beber alcohol

Quién es la argentina que integra el ranking de las 100 personalidades más influyentes en IA de la revista TIME

Milagros Miceli, socióloga y doctora en Ingeniería informática, es investigadora del Instituto Alemán de Internet, donde enfocó su carrera en analizar las condiciones laborales de quienes sostienen el desarrollo de las plataformas. Comparte la lista con referentes como Sam Altman, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, y Jensen Huang

El ingenioso dispositivo que transforma cáscaras de nuez y gotas de agua en energía

Un equipo de la Universidad de Waterloo logró abastecer una calculadora utilizando residuos y abrió la puerta a alternativas limpias para dispositivos en zonas remotas o sin electricidad

Un filtro ultrafino multiplica por cinco la vida útil de las baterías de autos eléctricos y aviones

La Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología presentó una solución que revoluciona el almacenamiento de energía, con impacto en la industria automotriz, aeronáutica y marítima, favoreciendo baterías más ligeras, eficientes y seguras

Los juegos de mesa se asocian a menor riesgo de demencia en adultos mayores

Diversos estudios demostraron el impacto positivo de la interacción presencial y el desafío intelectual de estas prácticas. The Washington Post difundió los beneficios en la prevención de enfermedades neurodegenerativas y el fortalecimiento de vínculos afectivos

