Crece la preocupación en la comunidad científica por la subvariante XBB1.16 “Arcturus”de COVID

La médica patóloga Marta Cohen siempre elige paisajes épicos en su fondo de pantalla para las entrevistas. Esta vez es Castleton, a 20 minutos de su casa, en el Peak district, en el noroeste del Reino Unido profundo, y cuyas colinas y senderos interminables mira y la entretienen desde la ventana del Hospital de Niños de Sheffield donde trabaja.

Cohen trabaja sobre los papers científicos con el rigor y la templanza de un investigador privado: los detecta, los analiza y luego le encuentra el valor agregado y el tono justo para el noble acto de divulgación en los medios masivos de comunicación. Durante la pandemia -y en los momentos más aciagos- cargados de fake news y desinformación- amplificar con veracidad el mensaje científico lo sintió como parte de su responsabilidad médica: “Casi sin quererlo me convertí en un fenómeno mediático mundial”, confirmó a Infobae.

Infobae habló largamente con Cohen desde Ingaterra para analizar el impacto de la nueva subvariante híbrida XBB.1.16, denominada “Arcturus”, la dimensión científica que se inauguró con la tencología ARNm y su encuentro en octubre próximo con el Papa Francisco en el Vaticano.

Marta Cohen vive en Inglaterra desde 2003 y trabaja como médica patóloga pediátrica y atendió a Infobae via zoom desde Reino Unido. Cohen es directora clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Niños de Sheffield, Gran Bretaña.

En tiempos de sociedades vacunadas contra el COVID -con al menos 2 dosis y un refuerzo- a la doctora Cohen -y a la comunidad científica internacional- la tiene muy preocupada una nueva subvariante híbrida XBB.1.16, denominada “Arcturus”por los rastreadores de variantes. Tiene un perfil similar al de su predecesora -otra híbrida, la XBB.1.5- todas, además, hijas dilectas de la potente Ómicron. Cohen señaló a Infobae: “Arcturus es la subvariante a la que hoy hay que mirar”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no solo coincide con esta idea, sino que también señaló a esta subvariante hibrida XBB.1.16 “Arcturus” como proveniente de India, y que debe ser considerada de interés, además de advertir que es la variante más transmisible hasta el momento.

Esta variante altamente infecciosa se ha encontrado en al menos otros 23 países. Según Raj Rajnarayanan, vicedecano de investigación y profesor asociado de la Universidad Estatal de Arkansas, en 18 estados de Estados Unidos se ha detectado “Arcturus”. Y en 14 estados han detectado su descendiente, la variante XBB.1.16.1

Además de EE.UU, la propagación de XBB.1.16 cubre casi toda la superficie del mundo, incluidos los países de Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica, Israel, Reino Unido y la mayoría de los principales países de Europa, donde se ha mantenido el exceso de muertes, obstinadamente alto. Entendiendo la idea de exceso de mortalidad como el aumento temporal en la tasa de mortalidad (número de muertes) en una población determinada.

Cohen abre la entrevista con Infobae con datos precisos sobre Arcturus: “Apareció y se consolida en la India esta nueva subvariante o sublinaje híbrida (porque combina dos sublinajes) de OMICRON y se extiende ahora por todo Estados Unidos. La XBB1.16 Arcturus implica además una nueva forma de enfermedad y de morir de COVID en un tiempo de poblaciones inmunizadas. Proponiendo un nuevo gran desafío”.

XBB es en realidad la predecesora. LLevan la “X” porque son todas subvariantes híbridas de al menos dos de Ómicron, que ya tiene como 600 subvariantes o sublinajes. Y ésta toma la mejor de dos, una es la BA2 y la otra es la BA 2.75. Entonces, toma lo mejor de cada una para hacerse más contagiosa. Por suerte, hasta ahora no más mortal aunque, hay que decirlo la mortalidad en esta época de COVID se manifiesta de otra manera. Incluso los síntomas se manifiestan de otra manera. Uno se enferma y se muerre de COVID de otra manera hoy, ha ido cambiando.

—Marta, puede profundizar el concepto de que, ante esta incesante aparición de nuevos sublinajes de Ómicron, asistimos a una nueva manera de enfermar y de morir de COVID...

—Es muy interesante lo que deja esta perspectiva. Las distintas sucesiones de variantes han ido mostrando una manera de enfermar diferente. Hoy mismo, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria con la necesidad de ventilación mecánica, la anosmia, la falta del olfato, o la falta de gusto, eso ya no es tan habitual como síntomas determinantes de la enfermedad COVID. Ahora la enfermedad se manifiesta de entrada como un resfrío, con dolores abdominales, con muchos dolores musculares. Esta XBB1.16 es prevalente sobre todo en la India, en muchos niños menores de 12 años y ocasiona por ejemplo conjuntivitis entre otras cosas, no purulenta.

¡También cambió la manera como están falleciendo los pacientes! ¿Quiénes sobre todo?, las personas de riesgo. Las personas mayores de 50 y 60 años, y las personas de cualquier edad con factores de riesgo, con comorbilidades. ¿Y de qué manera? Ya no es habitual con una neumonía como era antes, con ventilación mecánica. A lo mejor hacen una trombosis.

Las complicaciones frente al COVID hoy se ven más en trombosis: "Ya no es habitual una complicación por COVID por una neumonía como era antes, con ventilación mecánica. A lo mejor ahora hacen una trombosis", explicó Cohen a Infobae.

Conozco mucha gente de mi hospital que trabaja en el laboratorio, menores de 50 años, con tromboembolismos pulmonares por COVID. Y también infartos de miocardio. En el mundo hay un incremento en el número de muertes por infartos de miocardio, por tromboembolismos, precisamente transitando episodios de COVID.

En el caso de una persona que es obesa, que es hipertensa o que es diabética -es decir que sufre una o varias comorbilidades- sus arterias van a tener un cierto grado de arterosclerosis. Y como el virus SARS-CoV-2 lo que hace es ingresar a las células endoteliales -son las células que recubren por dentro los vasos sanguíneos- y produce la inflación que se llama endotelitis, esto al estar inflamado es una superficie rugosa, atrae las plaquetas y se forma un trombo. Y de ahí el tromboembolismo o si ocurre en una arteria coronaria será un infarto. Así que las personas mayores y aquellas con comorbilidades deben tener en cuenta todo esto para la aparición de los nuevos síntomas.

Las subvariantes que llevan la "X" son subvariantes híbridas de al menos dos cepas de Ómicron, que ya tiene como 600 subvariantes o sublinajes.

—¿Cuáles son los riesgos del llamado COVID prolongado? ¿No cree usted que está un poco subdiagnosticado y en consecuencia subtratado? Qué consecuencias le acarreará a la sociedad

— El COVID prolongado es algo que para mí criterio de ver ni los gobiernos, ni las distintas personalidades involucradas en la salud global todavía no han tomado en cuenta la gravedad del impacto en la salud y en la economía. Porque las consecuencias recaerán directamente en la fuerza laboral. Asistiremos a una sociedad futura, donde el 30% de las personas adultas que han tenido COVID-19 muy sintomático y grave, podrán tener COVID prolongado; y ocurrirá lo mismo en el 10% de los chicos menores de 17 años.

Entre los síntomas padecerán dolores de cabeza muy fuertes con deterioro cognitivo. Es decir no se podrán concentrar. Por eso el impacto en la fuerza laboral, porque habrá que pensar en planificar la reocupación de muchos trabajadores, en nuevas tareas porque a lo mejor ya no pueden hacer la misma que antes de la pandemia.

Actualmente, muchos trabajadores no puede trabajar por los dolores de cabeza y el cansancio, el sueño o los dolores musculares. Por supuesto todo eso trae como efecto colateral ansiedad, depresión, entre otros males de la órbita de la salud mental. En la pospandemia dura, subió la aparición de hipotiroidismo, miocarditis, arritmias y diabetes. Ha habido un gran incremento de la diabetes luego del COVID.

Y eso es COVID prolongado porque el COVID puede desencadenar en personas que tienen una susceptibilidad genética, que tienen una vulnerabilidad genética, estas enfermedades autoinmunes. Y los síntomas van a ser de acuerdo a dónde ataque. Una cosa también que se está viendo mucho es el aumento de enfermedades neurológicas y deterioro cognitivo en personas que han padecido COVID grave.

— El COVID oficia como una especie de acelerador, acelera procesos ahí dormidos en el organismo...

— Si, yo lo veo en la placenta, por ejemplo, que es lo mío y en las muertes intrauterinas. A veces en la placenta se produce ese fenómeno autoinmune, se pierde el embarazo, pero vos no sabés si va a haber un índice de recurrencia en el próximo embarazo. A pesar que ya la mamá no tenga el Covid. Porque ya se desencadenó ese fenómeno inmune.

Y en los niños, el COVID al producir ese deterioro cognitivo hace que la capacidad educativa de los chicos baje. Y los bebés que nacieron, que su mamá estaba embarazada y que tuvieron Covid o que nacieron durante la pandemia esos bebés tuvieron un desarrollo motor que estaba por detrás de bebés que habían nacido antes de la pandemia.

—¿Por qué cree usted que no se logró afianzar la relación entre las sociedad actual y las vacunas, después de haber asistido a su eficacia y seguridad frente al COVID-19? Representaron la diferencia entre la vida y a muerte

— Hay algo que facilitó que en el mundo haya habido aproximadamente 7 millones de muertos y no 40 millones como se dice que hubo con la gripe española, y fue el rol de la tecnología. La tecnología permitió no solamente que haya vacunas a tiempo, sino que hubiera oxígeno, entre otras miles de cosas. Todo lo que faltó en la epidemia de la gripe española. La Organización Mundial de la Salud falló porque esta pandemia se podría haber contenido antes, y haber sido solo un brote epidémico. Se demoraron un poco más de dos meses hasta que finalmente se declaró la pandemia.

La OMS no tenía un plan de pandemias. Y un plan de pandemias debería haber incluido un sistema de comunicación, protocolos de comunicación estandarizados en donde todos los países, y todos los gobiernos pasaran un mensaje estandarizado. Hubo lamentablemente a mi manera de ver una gran influencia geopolítica y el mejor ejemplo es Estados Unidos, donde los antivacunas eran en general republicanos y los pro vacunas eran en general demócratas.

Los Estados demócratas tuvieron más vacunación, y menos fallecimientos. Los Estados republicanos tuvieron menos vacunación y más fallecimientos. Hubo también “nacionalismo de las vacunas”, como lo llamó el Papa Francisco.

Ocurrió en países como Canadá, un país ejemplo de bienestar para su población: Canadá firmó acuerdos por 7 dosis de vacunas por habitante. Estados Unidos firmó por seis. El Reino Unido firmó por seis. Y otros firmaron por nada. Entonces ese fue otro fenómeno para la inequidad.

Los mayores de 60 años de cara al 2024 deberán recibir una vacuna bivalente anual contra la COVID-19. E idealmente combinar con la vacuna antigripal, neumonía y VSR

—¿Cómo debiéramos vacunarnos de cara al 2024, cómo cree usted que será la organización de los calendarios y las dosis con bivalentes?

— Hoy, las dosis de vacunas para la circulación de variantes Ómicron son tres dosis de la bivalente. O sea, lo anterior ya fue, ahora son tres dosis de la bivalente. En Reino Unido, el año pasado ya se dio una dosis por año y funcionó. En marzo de 2023 la OMS sacó las recomendaciones dividiendo a las poblaciones en tres grupos de prioridad: de alta prioridad, son las personas que se tienen que dar una vacuna anual bivalente o posiblemente va a ser seguramente sumando la de la gripe y la del COVID, y posiblemente se agregará también la del virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Los laboratorios están trabajando activamente para sacar las tres vacunas en un solo shot. Y será para todas las personas mayores de 50 años, para todo el personal de salud y para las personas con cualquier tipo de factor de riesgo que sea mayor de 6 meses de edad. Por supuesto, si sos una persona inmunodeficiente posiblemente tenga que ser cada 6 meses.

Otro grupo donde no es necesario vacunarse, pero puede hacerse, son los adultos de 17 a 50 años sin factores de riesgo. Y el otro grupo en donde ya la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda, dicen que no es necesario, es el de 6 meses a 17 años. Yo creo que la OMS lo ha dicho por una cuestión de equidad, de que así puede haber vacunas para todos los países y sobre todo los grupos de alto riesgo.

A pesar de la eficacia que demostraron las vacunas para frenar el COVID y las muertes por COVID, se conoció un caso de Polio en Nueva York y otro en Londres. Causados por no haberse vacunado

—Nos adentramos en la plataforma ARNMensajero, ¿la velocidad que tomó la carrera científica y que significó vacunas en menos de un año llegó para quedarse? ¿Qué nos inaugura la plataforma de ARNM y qué otras patologías viene a curar ?

—La tecnología de ARN Mensajero no hubiera estado donde está hoy si no hubiera sido por la pandemia. La gravedad de la pandemia hizo que se invierta mucha tecnología y recursos financieros en desarrollar las vacunas sintéticas de ARNM mensajero con una metodología que ya estaba siendo desarrollada por dos investigadores turcos de BioNTech -el matrimonio de Ozlem Tureci y Ugur Sahinen- que estaban intentándolo para curar el cáncer. Y cuando viene el COVID usaron esa tecnología, ese razonamiento que ya estaba, para crear la vacuna contra el COVID

Tendrá la plataforma un gran desarrollo no solamente en continuar la vacuna del COVID, sino que ya se están haciendo vacunas para la influenza, vacunas para el virus sincicial respiratorio, vacunas para el virus VIH/Sida. Y los tiempos serán cada vez mejores. Y luego se agregará las precisiones , y personalizaciones que brindará el secuenciamiento genético de los distintos tipos de cáncer, y eso lo cambiará todo.

El COVID prolongado afecta hasta el 30% de los que padecieron COVID. Pueden quedar secuelas como miocarditis, hipotiroidismo, trombosis, arritmias y diabetes. Ha habido un gran incremento de la diabetes luego del COVID.

De todo lo que a mí me preocupa es la cuestión de la inequidad. Porque eso va a poder pasar en algunos países y no en otros. Y va a estar disponible para aquellos que puedan pagarlo y no para otros.

Voy a contarte una primicia, así como Moderna está trabajando en la aplicación de la plataforma de ARNM para una vacuna contra el cáncer, actualmente BioNTech ha hecho con el NHS, el Servicio Nacional de Salud (en inglés: National Health Service - NHS) del Reino Unido un acuerdo por el cual este año ya comienzan los ensayos terapéuticos para 10.000 pacientes con cáncer con vacunas ARN mensajero.

O sea, lo de Moderna está tal vez un poquito más adelantado por la inversión pero BioNTech también está de este lado, en Europa, se ve que están haciendo sus progresos también.

Una cita con el Papa

Como erudita patóloga pediátrica, la pasión científica de Cohen que la desvela es la muerte súbita infantil. Ella Integra diversas sociedades científicas internacionales y nacionales, como el comité ejecutivo de la sociedad científica ISPID (International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Deaths). El Congreso Internacional de ISPID se hará este año 2023 en la magnífica ciudad de Florencia, y es lo que la llevará luego hasta el Papa.

— ¿Tiene una cita acordada con el Papa Francisco?

— Así es, estoy muy emocionada. Ya me llegó la invitación para el 4 de octubre a las 9 de la mañana.

Hablarán seguramente sobre las últimas investigaciones sobre causas y prevención en el tema de muerte súbita, sobre el COVID y las vacunas. Cohen además dará una conferencia en el Hospital pediátrico Bambino Gesù, que funciona dentro del Vaticano.

“Trabajo con cáncer pediátrico y hoy los desafios que tenemos sobre la mesa son varios y muchos son muy alentadores: ¿Cómo se enfocan los diagnósticos genéticos y tratamientos en oncología infantil? Por ejemplo en Leucemia se han hecho alteraciones genéticas que obtuvieron la remisión del pacientito. ¿Qué sabemos hoy de la edición genética? ¿Cuáles son los límites? De algunos de estos interrogantes seguramente también conversaremos con el Papa Francisco”, explicó Cohen a Infobae.

El Papa Francisco recibirá a Marta Cohen: la cita está agendada para el 4 de octubre de 2023 a las 9 am.

“Luego del COVID se han incrementado en los niños la cantidad de casos de enfermedades alérgicas, del colon, del esófago y enfermedad inflamatoria crónica. Algunas cosas se explican -dice Cohen a Infobae- por haber estado naturalmente guardados por muchos meses; lo que hace que reaccionemos de una manera muy alérgica al pasto, al aire, gérmenes”.

Marta de da los gutos en vida. Fue distinguida como científica ilustre en su ciudad de Trenque Lauquen natal. Cohen ejerce como directora clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Sheffield, ciudad inglesa donde reside desde 2003. Es además profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad de la ciudad británica.

Y fue noticia mundial, en octubre de 2020, al ser distinguida con el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE), uno de los galardones más prestigiosos del Reino Unido, otorgado en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante. Fue condecorada en febrero de 2022, en el Palacio de Windsor, por la mismísima -antes de morir- Reina Isabel II. Y como si esto fuera poco asistió en 2021 al cumpleaños número 100 de su padre.

