COVID-19 y gripe: cómo diferenciar los síntomas de cada enfermedad

Al igual que el COVID-19, la gripe se transmite por gotitas que se liberan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla (Getty)

Fiebre, dolores corporales, fatiga, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza. Hasta 2019, cualquier persona que sufriera estos síntomas estaba convencida que padecía una gripe común. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia de coronavirus todo cambió.

La gripe y el COVID-19 comparten síntomas similares, por eso se hace difícil saber cuál es cuál. Además, en ambos casos, uno puede enfermarse con cualquiera de los virus aún estando vacunado.

Las dos son infecciones respiratorias y virales cuyos casos más graves se pueden prevenir a través de la vacunación. El virus de la gripe puede causar al año entre tres y cinco millones de casos de enfermos de gravedad y más de 200.000 muertes por infección respiratoria en todo el planeta. El COVID-19, que provocó una emergencia de salud pública mundial desde diciembre de 2019, ya afectó a más de 260 millones de personas y causó la muerte de 5,1 millones.

“ Las personas pueden infectarse por el virus de la influenza y por el virus que causa el COVID-19 al mismo tiempo , y tener síntomas tanto de la influenza como del COVID-19″, alertaron los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Durante la pandemia de SARS-CoV-2 se han registrado aproximadamente entre un 7% y un 11% de casos de coinfecciones en pacientes con COVID-19, en los que el virus de la gripe era uno de los más frecuentes.

Tanto en el caso de la gripe como el coronavirus las personas pueden enfermarse aunque estén vacunadas, aunque es menso probable que desarrollen cuadros graves (Europa Press)

Aunque algunos síntomas son similares, con el avance de la pandemia se han logrado aclarar las diferencias principales que existen entre ambas infecciones y sus complicaciones y secuelas.

¿Qué es la gripe?

La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza . Hay dos tipos principales de virus de la gripe , junto con varios subtipos, y pueden saltar entre humanos y animales. Al igual que el COVID-19, la gripe se transmite por gotitas que se liberan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Los síntomas de la gripe incluyen fiebre, dolores corporales, fatiga, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del apetito y, a veces, malestar estomacal. Algunos pacientes, especialmente los niños, también presentan diarrea y vómitos.

Aunque la enfermedad es relativamente leve para la mayoría de las personas , puede ser más grave para los niños muy pequeños, las personas mayores frágiles y las personas con enfermedades subyacentes. En algunos casos, la gripe puede causar complicaciones graves, incluida la neumonía, que puede ser mortal.

La mejor manera de protegerse contra los efectos graves de la influenza es vacunándose contra la gripe.

El síntoma que realmente diferencia a las dos infecciones es que muchos pacientes con COVID-19 pierden repentinamente el sentido del olfato (Getty)

¿En qué se diferencia la gripe del COVID-19?

La gripe y el COVID-19 son causados por dos virus diferentes y muy distintos . Sin embargo, causan síntomas similares. Los síntomas de COVID-19 más comunes incluyen dolor de cabeza , secreción nasal, estornudos , dolor de garganta , fiebre y tos.

El síntoma que realmente diferencia a las dos infecciones es que muchos pacientes con COVID-19 pierden repentinamente el sentido del olfato , y no porque tengan la nariz congestionada sino porque no son capaces de percibir incluso olores fuertes, como el de la cebolla o el café. No todas las víctimas del virus SARS-CoV-2 sufren de anosmia, que es el nombre formal de la pérdida de olfato, pero un estudio reveló que el 87% sí presenta ese síntoma.

En sentido opuesto, la congestión nasal , uno de los signos más habituales de la gripe, es mucho menos frecuente en los casos de coronavirus.

Los síntomas menos comunes del COVID-19 son: garganta irritada, congestión, goteo nasal, vómitos, diarrea, dolores estomacales y la sensación de quedarse sin aliento cuando se hace algún esfuerzo. Algunas víctimas tienen enrojecimiento de los ojos o con picazón, y algunos presentan enrojecimiento o ampollas en los dedos de manos y pies –los llamados ‘dedos COVID’– que se asemejan a los sabañones. Estas erupciones cutáneas son típicas en algunos casos de COVID-19 y casi no se producen en otras infecciones respiratorias.

¿Qué síntomas comunes comparten el COVID-19 y la gripe?

La congestión nasal, uno de los signos más habituales de la gripe, es mucho menos frecuente en los casos de coronavirus (Getty)

- Fiebre o sensación de fiebre / escalofríos

- Tos

- Falta de aliento o dificultad para respirar

- Fatiga (cansancio)

- Dolor de garganta

- Nariz congestionada o que moquea (más habitual en la gripe)

- Dolores musculares o corporales

- Dolor de cabeza

- Vómitos y diarrea

Es importante tener en cuenta que, incluso si una persona está vacunada, aún puede contraer COVID-19. Los síntomas pueden parecerse mucho a un resfriado o gripe, por eso, siempre lo recomendado es hacerse una prueba de PCR para descartar el virus SARS-CoV-2. Si se siente mal por cualquier motivo, ya sea un resfriado, gripe o COVID-19, lo mejor es quedarse en su casa y evitar transmitir los gérmenes a otras personas.

