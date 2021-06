Delta plus: la mutación de la variante más contagiosa que amenaza a la India

La nueva cepa fue detectada y secuenciada a partir del genoma de virus encontrados en pacientes de los estados de Maharasthra, Kerala y Madhya Pradesh (REUTERS)

El Ministerio de Salud de India alertó a la comunidad científica internacional de una nueva variante de coronavirus “de preocupación” que fue bautizada “Delta plus” y que sería aún más contagiosa que la cepa Delta, de amplia circulación en varios países del mundo.

La nueva cepa, conocida también como AY.1, fue detectada y secuenciada a partir del genoma de virus encontrados en pacientes de los estados de Maharasthra, Kerala y Madhya Pradesh. “Los tres estados deben tomar medidas de contención inmediata, pruebas mejoradas, seguimiento y vacunación en los distritos y conglomerados donde se encuentra la variante”, reza el comunicado oficial de la autoridad sanitaria.

El Consorcio indio de genética SARS-CoV-2 INSACOG informó que la variante posee una mayor transmisibilidad, una unión más fuerte a los receptores de las células pulmonares y una reducción potencial de la respuesta de anticuerpos monoclonales.

Las autoridades sanitarias informaron a Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh de que ahora las medidas de respuesta de salud pública deben ser “más centradas y eficaces”

“Se recomendó a los Secretarios en Jefe de los Estados que tomen medidas de contención inmediata en los distritos y agrupaciones (identificadas por INSACOG), incluida la prevención de multitudes y el entremezclado de personas, pruebas generalizadas, rastreo rápido y cobertura de vacunas de manera prioritaria”, añadió el anuncio.

Además, se les aconsejó enviar de inmediato a los laboratorios designados por el INSACOG las muestras de los pacientes contagiados para poder establecer correlaciones “clínico-epidemiológicas” y así poder diseñar una estrategia más centrada en cada Estado.

Aun así, la nueva variante no es motivo de alarma total o preocupación especial, ya que por el momento hay pocos casos a nivel mundial, advirtió India Today. Según la revista semanal de noticias, para el director del CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology, el neumólogo Anurag Agarwal, “comprender la evolución continua de esta cepa es de gran importancia para mapear el panorama evolutivo de las variantes emergentes”. “En gran medida, el virus ha intentado optimizar la transmisión y el escape inmunológico mediante la adquisición gradual de nuevas mutaciones”, dijo Anurag Agarwal.

El lunes, India vacunó a un récord de 8,6 millones de personas en un día al comenzar a ofrecer inyecciones gratuitas a todos los adultos, pero los expertos dudan de que pueda mantener ese ritmo. “Esto claramente no es sostenible”, dijo a Reuters Chandrakant Lahariya, experto en políticas públicas y sistemas de salud. “Con este récord diario, muchos estados han consumido la mayor parte de sus existencias actuales de vacunas, lo que afectará a la vacunación en los próximos días”.

De manera oficial, 389.302 personas murieron en la India por la pandemia, aunque los expertos han advertido que esta cifra podría ser varias veces superior en realidad. El país experimentó una virulenta segunda ola del coronavirus que alcanzó su pico a mediados de mayo con más de 400.000 contagios diarios, lo que provocó una sobrecarga en su sistema de salud que dejó dramáticas imágenes de hospitales y crematorios saturados.

La variante delta del coronavirus identificada originariamente en la India, y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) circula ya en 92 países, es vista como uno de los factores que contribuyeron al espectacular aumento de los casos en la India, debido a su alta transmisibilidad.

La nueva variante Delta del coronavirus provoca síntomas distintos a las versiones anteriores del virus, según ha advertido Tim Spector, profesor de epidemiología genética de la universidad King’s College London.

La versión Delta provoca más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato, según dijo el experto

