Cinco prestigiosos expertos en virus revelan qué necesitan saber antes de darse una vacuna contra el coronavirus

La pandemia que aún pone en jaque al mundo, con casi un millón de muertos, desató una carrera contrarreloj por lograr la primera vacuna contra el coronavirus. . Ahora, cuando varios de los desarrollos comienzan la fase tres de sus ensayos, se encienden las alertas por la rapidez del proceso. Es que no está claro cuán completos serán los datos. Business Insider reunió a cinco prestigiosos expertos norteamericanos en vacunas y virología para consultarles qué información necesitan saber para darse la vacuna:

El virólogo Richard Condit: “Voy a confiar en la gente que lleva a cabo los ensayos”

Richard Condit ha estado estudiando los virus durante varias décadas. Aunque es muy versado en virología y enfermedades infecciosas, su principal experiencia no reside en el desarrollo de vacunas por eso afirmó que confiará en los científicos más involucrados, dijo. “Voy a confiar en la gente que lleva a cabo los ensayos”, dijo. “Si dicen que tenemos suficiente garantía en el grupo de control, para que podamos decir estadísticamente que la vacuna tiene un cierto nivel aceptable de eficacia, y no observaron efectos adversos significativos, me la voy a poner.”

El virólogo jubilado de 72 años dijo que está vigilando de cerca los signos de presión política en las decisiones sobre la vacuna. Condit afirmó que confía en las compañías farmacéuticas junto con los científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos, pero no en la administración Trump. “Confío en lo que [Trump] llamaría el ‘estado profundo’”, dijo.

“No digo que vaya a recibir la vacuna sin reservas”, advirtió. “Hay un poco de nerviosismo asociado a eso, pero tengo 72 años y h ay una gran probabilidad de que el beneficio de ser vacunado exceda el riesgo de esa porquería si contraigo la enfermedad.”

Condit dijo que lo ideal sería que una vacuna contra el coronavirus tuviera una efectividad del 80% o 90%. Pero también se vacunaría con una que fuera menos efectiva pero que siguiera siendo útil, como una que redujera la posibilidad de contraer COVID-19 en un 50%. “Si puedo conseguir una vacuna que reduzca mis posibilidades de contraer esta asquerosa enfermedad en un 50%, la tomaré” , dijo, añadiendo que una vacuna con una eficacia del 50% “es probablemente una medida provisional que nos hace más seguros pero no completamente seguros”.

La microbióloga Deborah Fuller piensa que la vacuna es una decisión de la sociedad, no individual

Deborah Fuller

Deborah Fuller, microbióloga de la Universidad de Washington y desarrolladora de vacunas, piensa en vacunarse por el beneficio que eso implicará en la población en general, más que en ella misma . Una vacuna efectiva ayudará a construir la inmunidad de la manada y, en última instancia, protegerá a la sociedad contra una enfermedad. Aunque le encantaría que una inyección fuera altamente efectiva en la prevención de la enfermedad, también recibiría una que fuera “modestamente efectiva”.

“Respaladaría una vacuna que fuera 50% efectiva, y me la aplicaría si estuviera disponible”, dijo Fuller.

Añadió que una vacuna puede seguir siendo un beneficio importante si puede reducir la gravedad de la enfermedad, incluso si eso significa que las personas vacunadas pueden terminar infectándose y enfermando en algún grado. “La gente piensa que es blanco y negro, que si me pongo una vacuna no me voy a enfermar en absoluto”, dijo Fuller, y añadió que la realidad es más matizada. Aunque la gente podría enojarse si se vacuna y aún así termina experimentando la enfermedad, Fuller explicó que tal vez no se enfermen tanto como lo hubieran hecho sin la vacuna.

Jesse Goodman, ex-científico de la FDA, quiere “mirar los datos reales para tomar una decisión”

Jesse Goodman

Jesse Goodman, el ex jefe científico de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos), dijo que quiere revisar los datos reales antes de tomar una decisión final. “Si viera una vacuna que fuera claramente efectiva en un gran ensayo de fase tres, y pensara que las pruebas son convincentes, me vacunaría", dijo Goodman, ahora director del Centro de Acceso, Seguridad y Administración de Productos Médicos de la Universidad de Georgetown.

Goodman enfatizó la importancia de ver los resultados reales del ensayo en publicaciones de revistas revisadas por pares y de presentarlos en reuniones públicas como las reuniones del comité asesor de la FDA. Dijo que las compañías farmacéuticas a menudo destacan los resultados positivos y disminuyen cualquier hallazgo negativo en los comunicados de prensa. “Como experto en enfermedades infecciosas y vacunas, voy a querer ver los datos reales y tomar una decisión”, añadió.

El inventor de la vacuna contra el rotavirus, Paul Offit: “Quiero asegurarme de que mi grupo esté representado”

Paul Offit

Los resultados del estudio deberán mostrar cuán segura y efectiva es una vacuna experimental para las personas de su edad para que Paul Offit se sienta cómodo con la inyección. “Quiero asegurarme de que mi grupo esté representado en el estudio”, afirmó Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. “Tengo más de 65 años. ¿Mi grupo ha sido estudiado adecuadamente, y qué tan efectivo es, y qué sabemos sobre la seguridad?”

Offit detalló que espera que la vacuna COVID-19 pueda reducir las posibilidades de contraer una enfermedad moderada o grave en un 70%. Pero “cualquier cosa mayor del 50% es positivo”, añadió.

Offit es co-inventor de la vacuna contra el rotavirus y pediatra del Hospital Infantil de Filadelfia. Enfatizó que una vacuna podría ser otra valiosa arma contra el virus, además de las que ya conocemos como el distanciamiento social y el uso de máscaras.

El ejecutivo de biotecnología William Haseltine se preocupa por la seguridad y la eficacia a largo plazo

William Haseltine, ejecutivo de biotecnología de larga data, tiene una perspectiva significativamente más cautelosa sobre una nueva vacuna que otros expertos. Quiere ver datos de seguridad y durabilidad a largo plazo antes de vacunarse él mismo, o recomendar una a su familia.

William Haseltine

“Cuando la gente me pregunta: ‘¿Vas a vacunarte, Bill?’, mi respuesta es que voy a esperar un par de años, yo y mi familia”, dijo.

Haseltine es un antiguo profesor de medicina de Harvard, donde fundó dos centros de investigación centrados en el VIH/SIDA y el cáncer. El experto en virología y enfermedades infecciosas es ahora presidente de ACCESS Health International, un grupo de expertos en salud sin fines de lucro. También fundó y dirigió varias compañías de biotecnología, incluyendo Human Genome Sciences, que finalmente fue comprada por GlaxoSmithKline por 3 mil millones de dólares.

Su principal preocupación es teórica. Le preocupa que los datos de seguimiento a largo plazo muestren que la protección de estas vacunas está disminuyendo. En particular, le preocupa que pueda dejar a las personas más vulnerables a la infección, y potencialmente hacer que la enfermedad resultante sea más severa después de recibir la vacuna.

Mientras que este riesgo, conocido generalmente como mejora dependiente de anticuerpos, se ha visto en otras vacunas experimentales, recientemente contra el virus del dengue, no hay datos que lo señalen como un problema para este nuevo coronavirus.

Aún así, Haseltine dijo que quiere ver los datos a largo plazo antes de recibir la vacuna para calmar sus preocupaciones. “No sé si va a mejorar la infección o si va a mejorar la enfermedad”, dijo Haseltine. “Y no lo sabremos hasta dentro de mucho tiempo. El primer dato es que sí, vamos a tener alguna protección”.

