Los cigarrillos electrónicos están disponibles en el mercado estadounidense desde 2006, y no está claro aún por qué la epidemia estalló ahora, o si existieron casos de enfermedad pulmonar vinculada a ellos que no se diagnosticaron correctamente. Uno o más aditivos contenidos en los líquidos son sospechosos de causar las afecciones, pero las pruebas de laboratorio aún no han podido determinar cuáles.