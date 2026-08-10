Amplio respaldo en Chile a la Agenda de Seguridad de José Antonio Kast

El presidente chileno José Antonio Kast se reúne con agentes de policía tras anunciar una nueva agenda de seguridad y un endurecimiento de las leyes migratorias en la Plaza de Armas de Santiago, Chile, el jueves 6 de agosto de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

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La última entrega de Plaza Pública Cadem, publicada la noche de este domingo, arrojó que gran parte de los chilenos respalda la Agenda de Seguridad que el presidente José Antonio Kast anunció la semana pasada en cadena nacional.

De acuerdo al sondeo, las iniciativas que serán discutidas en el Congreso y mayor respaldo concitan son el aumento de las penas a quienes recluten a menores de edad para cometer delitos (88%); mantener presencia policial permanente en los 50 barrios más críticos del país (84%); aumentar las penas a aquellos que sean miembros de una organización criminal (82%), y establecer explícitamente en la Constitución la seguridad de las personas como un deber del Estado (79%).

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En tanto, el 49% estuvo de acuerdo con instaurar un nuevo Estado de Excepción, mientras el 44% se mostró contrario. Dentro de este ítem, el 76% cree que las FF.AA. deben apoyar a la policía en el combate contra el crimen organizado.

Asimismo, el 70% de los entrevistados aprueba el interceptar los aparatos telefónicos de quienes seas sospechosos de pertenecer a alguna banda criminal; un 49% con restringir de manera temporal la libertad de tránsito en algunas barrios críticos, y el 41% con limitar la libertad de reunión en determinados sectores.

El 76% de los chilenos cree que las FF.AA. deben apoyar a la policía en el combate contra el crimen organizado.

Respaldo al Presidente Kast

Por otra parte, la encuesta reveló que la aprobación del presidente Kast subió 2 puntos la primera semana de agosto y llegó al 40%, mientras que el 56% la desaprueba. Un 73% declaró haber visto o tenido noticia de la cadena nacional realizada por el mandatario el miércoles pasado -la cifra más alta desde 2019-, y el 45% de quienes la vieron la evaluaron como buena, o muy buena.

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Tocante al Plan de Reconstrucción Nacional aprobado por el Congreso tras cuatro meses de trámite, un 49% (+7pts) respaldó la iniciativa y un 39% (-13pts) estuvo en desacuerdo. En adición, el 52% dijo creer que su aprobación es una victoria legislativa muy importante del Ejecutivo, mientras que el 41% aseguró considerarla poco importante.

Finalmente, en el acápite sobre confianza en instituciones e industrias, la empresa Metro aparece en el primer lugar con un 83% (-2pts), seguido por la empresa de transporte público Red Movilidad (75%, +6pts), los supermercados (74%, +2pts), el seguro público de salud Fonasa (70%, -3pts) y las universidades (70%, -2pts).

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En contraposición, las instituciones con los niveles más bajos de confianza son las asociaciones de fondos de pensiones AFPs (34%, +1pto), las entidades privadas de seguros de salud Isapres (31%, +3pts) y las autopistas/concesionarias (29%, -1pto).

pie: En tanto, un 40% aprueba la gestión del mandatario (+2), de acuerdo a Cadem.