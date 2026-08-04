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La Justicia chilena confirmó la absolución de ex carabinero acusado de cegar a un manifestante

Ello, a pesar de que las pericias establecieron que el exteniente coronel, Claudio Crespo, fue quien disparó los perdigones que hirieron al actual diputado Gustavo Gatica

Hombre vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata con estampado multicolor levanta la mano derecha que lleva un anillo. Fondo borroso
"Soy un hombre libre, por fin", señaló el excarabinero Claudio Crespo.
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De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este lunes la solicitud de la defensa del diputado Gustavo Gatica de anular el juicio que absolvió al ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que lo cegaron en medio de las manifestaciones que durante tres meses sacudieron a Chile durante el estallido social de 2019.

De esta manera, se ratificó la sentencia emitida en enero de este año por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, que exculpó a Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves al considerar que actuó en legítima defensa privilegiada, toda vez que Gatica portaba una piedra en sus manos cuando fue herido.

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Una vez conocido el fallo, Crespo celebró la noticia mediante un video publicado en su cuenta de Instagram:

“Estoy tremendamente feliz. Hoy ha sido un día histórico para Chile y Carabineros de Chile (...) Ganamos, se cerró el proceso, soy un hombre libre, por fin. Esto ha sido muy terrible para mi familia y para mí, y hoy día este ciclo se termina”, señaló.

“Lamentablemente es lunes, pero están todos autorizados a festejar por mí, a tomarse un traguito en honor a esta batalla que hemos dado por más de seis años”, agregó el ex uniformado.

Al cierre, agradeció “a la gente que me apoyó, mis colaboradores, mis abogados, obviamente a Dios, mis padres en el cielo. Se acabó, celebremos hoy, es justo y necesario. Viva Chile”, remató Crespo.

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En la misma línea su abogado, Pedro Orthusteguy, sostuvo mediante su cuenta de X que “el triunfo absoluto, unánime, limpio e inapelable pone un broche de oro a ¡¡6 años!! de injusta y errónea persecución penal a @ClaudioCrespoG, quien enfrentó 5 procesos penales por distintos casos. Dos de esos casos terminaron en largos juicios orales (2024, 2025 y 2026) contra el mejor equipo de litigación de la fiscalía y las instituciones acusadoras. Todos los casos ganados. Un triunfo realmente histórico”.

Gustavo Gatica
El caso de Gustavo Gatica es sin duda uno de los mas emblemáticos del estallido social de 2019, junto con el de la actual senadora Fabiola Campillay, quien también perdió la visión producto de una bomba lacrimógena en el rostro y que terminó con el excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado a 12 años y 183 días de cárcel por el mismo delito por el cual Crespo fue absuelto.

Recurso de queja

A pesar de que el fallo de la Corte de Apelaciones es inapelable, la fiscal que llevó adelante la investigación, Ximena Chong, señaló que no descarta presentar un recurso de queja, medio legal extraordinario que sirve para corregir faltas o abusos graves cometidos por los jueces al dictar una resolución y cambiar o anular dicha decisión, que solo procede contra sentencias definitivas que ponen fin al juicio o hacen imposible que continúe.

Sin embargo, la persecutora reconoció que “la Corte Suprema ha sido bastante consistente en el sentido de no declarar admisibles dichos recursos. Es algo que, evidentemente, tenemos que estudiar”, sostuvo.

“Respetamos esta decisión y nos quedamos con, al menos, que la decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado señor Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y termina con la ceguera del señor Gustavo Gatica Villarroel”, cerró Chong.

Finalmente el propio presidente, José Antonio Kast, quien en varias ocasiones ha dicho que está por indultar a los carabineros condenados por el uso de la fuerza durante el estallido social, afirmó mediante una publicación en su cuenta de X que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro”.

“Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”, cerró el mandatario.

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