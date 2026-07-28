Una ciudad chilena tiene el internet fijo más rápido del mundo: superó a Abu Dabi y Lyon

El principal puerto de Chile se quedó por segundo año consecutivo con el podio.

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Un reporte de la empresa Ookla arrojó que Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) es la ciudad con la red de internet fija más rápida del mundo, superando a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y a Lyon, en Francia.

De acuerdo al “Speedtest” (prueba de velocidad), el principal puerto de Chile tuvo una velocidad de descarga promedio de 425,84 Mbps, con la que sobradamente se puede bajar una película de 4 GB en un minuto, mientras que la velocidad de subida marcó 344,14 Mbps, gracias a la cual es posible cargar archivos de hasta 1 GB en 23 segundos.

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En tanto, Abu Dabi marcó 399,92 Mbps de descarga, mientras que Lyon se quedó con el tercer lugar rozando los 348,11 Mbps.

Así las cosas, Valparaíso se erige por segundo año consecutivo como la ciudad con el internet fijo más rápido del mundo, pues en 2025 ya había marcado una velocidad de 399 Mbps.

Cabe señalar que los informes emitidos por Ookla se elaboran gracias a las pruebas de los propios usuarios, considerando no solo las velocidades de descarga y subida sino también la latencia, a saber, el tiempo que tardan los datos en viajar desde un dispositivo hasta un servidor y volver.

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Los test de velocidad se elaboran gracias a las pruebas de los propios usuarios.

Trabajo e innovación

Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, valoró la noticia asegurando que “demuestra también que existen capacidades para seguir avanzando en materia de conectividad de nuestra comuna”. Ello, puesto que “todavía existen barrios, cerros, donde vecinos y vecinas enfrentan dificultades para poder acceder a un servicio de calidad, especialmente los sectores que son más altos o más aislados de la comuna”.

Según la autoridad regional, “la conectividad ya no debe ser un lujo, sino que es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas, para estudiar, trabajar, emprender y también para poder acceder a beneficios o servicios”, sostuvo.

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