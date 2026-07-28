América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Una ciudad chilena tiene el internet fijo más rápido del mundo: superó a Abu Dabi y Lyon

Valparaíso marcó una velocidad de descarga de 425,84 Mpbs, suficientes para bajar una película en un minuto

Valparaíso
El principal puerto de Chile se quedó por segundo año consecutivo con el podio.
Guardar

Un reporte de la empresa Ookla arrojó que Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) es la ciudad con la red de internet fija más rápida del mundo, superando a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y a Lyon, en Francia.

De acuerdo al “Speedtest” (prueba de velocidad), el principal puerto de Chile tuvo una velocidad de descarga promedio de 425,84 Mbps, con la que sobradamente se puede bajar una película de 4 GB en un minuto, mientras que la velocidad de subida marcó 344,14 Mbps, gracias a la cual es posible cargar archivos de hasta 1 GB en 23 segundos.

PUBLICIDAD

En tanto, Abu Dabi marcó 399,92 Mbps de descarga, mientras que Lyon se quedó con el tercer lugar rozando los 348,11 Mbps.

Así las cosas, Valparaíso se erige por segundo año consecutivo como la ciudad con el internet fijo más rápido del mundo, pues en 2025 ya había marcado una velocidad de 399 Mbps.

Cabe señalar que los informes emitidos por Ookla se elaboran gracias a las pruebas de los propios usuarios, considerando no solo las velocidades de descarga y subida sino también la latencia, a saber, el tiempo que tardan los datos en viajar desde un dispositivo hasta un servidor y volver.

PUBLICIDAD

Con esta compra, América Móvil refuerza su presencia en el mercado de internet fijo, impulsado por la creciente adopción de conexiones de fibra óptica
Los test de velocidad se elaboran gracias a las pruebas de los propios usuarios.

Trabajo e innovación

Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, valoró la noticia asegurando que “demuestra también que existen capacidades para seguir avanzando en materia de conectividad de nuestra comuna”. Ello, puesto que “todavía existen barrios, cerros, donde vecinos y vecinas enfrentan dificultades para poder acceder a un servicio de calidad, especialmente los sectores que son más altos o más aislados de la comuna”.

Según la autoridad regional, “la conectividad ya no debe ser un lujo, sino que es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas, para estudiar, trabajar, emprender y también para poder acceder a beneficios o servicios”, sostuvo.

Temas Relacionados

ChileValparaísoIntenetAbu DabiLyonCamila Nieto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Asamblea Legislativa vuelve a prorrogar el régimen de Excepción en El Salvador

Los diputados aprobaron la tarde de este 28 de julio, durante la plenaria 120, extender el régimen de Excepción por 30 días más en el país

La Asamblea Legislativa vuelve a prorrogar el régimen de Excepción en El Salvador

La presencia de autoridades de defensa de Estados Unidos en Guatemala destaca el papel de Arkansas en la cooperación militar

La Embajada de Estados Unidos indicó que el viaje, realizado el 27 de julio, apunta a sostener y ampliar el trabajo conjunto frente a redes delictivas internacionales y a la estabilidad regional

La presencia de autoridades de defensa de Estados Unidos en Guatemala destaca el papel de Arkansas en la cooperación militar

Costa Rica: La CNE obtiene por primera vez la Bandera Azul Ecológica en construcción sostenible

El reconocimiento al muro de contención de Santa Elena, evaluado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, acredita criterios socioambientales en una intervención del programa financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Costa Rica: La CNE obtiene por primera vez la Bandera Azul Ecológica en construcción sostenible

Fiscalía condena a 32 años de prisión a sujeto que violó a dos niñas, una de ellas con discapacidad, en El Salvador

Nelson Osvaldo Hernández Álvarez recibió además una condena civil de USD 3.600 tras el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla

Fiscalía condena a 32 años de prisión a sujeto que violó a dos niñas, una de ellas con discapacidad, en El Salvador

Panamá y Perú buscan dar un nuevo impulso a su relación comercial tras la llegada de Keiko Fujimori

Mulino y la nueva presidenta peruana acordaron revisar el Tratado de Libre Comercio, explorar un acuerdo de cielos abiertos y fortalecer la cooperación logística y portuaria.

Panamá y Perú buscan dar un nuevo impulso a su relación comercial tras la llegada de Keiko Fujimori
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de los incendios, en directo: Interior deja volver a sus casas a los vecinos de diez municipios de Madrid y cinco de Ávila, y levanta el confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa

Última hora de los incendios, en directo: Interior deja volver a sus casas a los vecinos de diez municipios de Madrid y cinco de Ávila, y levanta el confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa

Rechazaron la prisión domiciliaria a un ex mayor del Ejército condenado por coaccionar a tres soldadas voluntarias

Abelardo de la Espriella podría recibir al peso colombiano como la moneda emergente más revaluada frente al dólar: esta es la razón

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Experto afirmó que posesión de Wadith Manzur es viable, pero inmoral: “Va a poner a prueba la capacidad del Estado”

INFOBAE AMÉRICA

La FIFA recibió duras críticas por el plan para la venta participaciones en la Copa del Mundo

La FIFA recibió duras críticas por el plan para la venta participaciones en la Copa del Mundo

La Asamblea Legislativa vuelve a prorrogar el régimen de Excepción en El Salvador

La presencia de autoridades de defensa de Estados Unidos en Guatemala destaca el papel de Arkansas en la cooperación militar

Costa Rica: La CNE obtiene por primera vez la Bandera Azul Ecológica en construcción sostenible

Fiscalía condena a 32 años de prisión a sujeto que violó a dos niñas, una de ellas con discapacidad, en El Salvador

ENTRETENIMIENTO

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

Primer vistazo de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe para su próxima biopic

De gris, máscara y con actitud de fan: así Ryan Reynolds pasó inadvertido en la Comic-Con de San Diego

Disney quiere de regreso a Macaulay Culkin para una nueva entrega de “Mi pobre angelito”; esta podría ser la trama

Una copia pirata de ‘La Odisea’ se hizo viral en X: Universal amenaza con acciones legales