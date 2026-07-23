La Corte Suprema de Brasil ordenó investigar el financiamiento de la película sobre Bolsonaro

Jair Bolsonaro, cuya película autobiográfica Dark Horse es ahora objeto de una investigación judicial por fraude. (REUTERS/Diego Herculano)

La Corte Suprema de Brasil ordenó este jueves investigar el financiamiento de Dark Horse, una película sobre Jair Bolsonaro, expresidente preso por intento de golpe de Estado, en medio de sospechas de fraude y uso de fondos ilícitos.

El juez André Mendonça, encargado del expediente bajo secreto judicial, aceptó un pedido de la Policía Federal con el aval de la Fiscalía. Las autoridades buscan determinar si la producción, aún sin fecha de estreno y protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel, recibió dinero de origen fraudulento o partidas presupuestarias de congresistas bolsonaristas.

La primera pista surgió en mayo de 2025, cuando el portal Intercept Brasil reveló que el entonces dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, se había comprometido a desembolsar 24 millones de dólares para el proyecto. De esa suma, transfirió alrededor de 12 millones entre febrero y mayo de ese año.

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Flávio Bolsonaro admitió que negoció el patrocinio de Dark Horse con Daniel Vorcaro, aunque afirmó que la operación fue legal. (EP)

El mismo reportaje expuso mensajes en los que el senador Flávio Bolsonaro —hijo mayor del exmandatario y principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre— solicitaba fondos a Vorcaro con tono de confianza. Al día siguiente de esa conversación, el banquero fue detenido por uno de los mayores fraudes de la historia financiera del país. Tras negar inicialmente cualquier vínculo con él, Flávio admitió haber negociado el patrocinio, aunque sostuvo que la operación fue legal. El Banco Master fue liquidado extrajudicialmente por el Banco Central a fines de 2025, con una deuda superior a 7.000 millones de dólares ante cerca de 800.000 inversores.

El escándalo erosionó la posición del senador en los sondeos, donde ocupa el segundo lugar detrás del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección. El expediente expuso además vínculos de Vorcaro con jueces y políticos de distintos partidos. El senador Jaques Wagner, del bloque gobernante, abandonó el liderazgo en la Cámara alta tras conocerse sospechas de que habría recibido beneficios económicos a cambio de defender los intereses del banco en el Congreso. El propio Lula reconoció haberse reunido con el banquero en 2024.

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La pesquisa alcanza también a Eduardo Bolsonaro, otro hijo del exjefe de Estado, quien se radicó en Estados Unidos a principios de 2025 tras declararse víctima de “persecución” judicial. Los investigadores buscan establecer si los fondos girados por Vorcaro financiaron además su estadía en ese país. Desde allí, gestionó ante la administración de Donald Trump sanciones contra Brasil para interferir en el proceso judicial contra su padre, conducta por la que la Corte Suprema lo condenó a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto.

(Con información de AFP y EFE)