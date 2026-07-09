América Latina

Un detective se atrincheró en un edificio en Santiago de Chile y aseguró que sus colegas lo quieren matar

“¡Por favor, ayúdenme! (…) Si me matan, van a plantar una pistola”, clamó desde las alturas Rodrigo Silva, subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), y acusó de corruptos a policías y fiscales

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Tres horas estuvo parapetado el subcomisario Silva en una oficina de abogados en Santiago.

Horas de tensión se vivieron la noche del martes en un edificio ubicado en la comuna santiaguina de Las Condes, cuando un subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), identificado como Rodrigo Silva, se atrincheró en una oficina de abogados, rompió un ventanal y a los gritos comenzó a denunciar actos de corrupción dentro de la institución, asegurando que colegas suyos lo quieren matar.

“Me van a matar…¡Por favor, ayúdenme! Llamen a Carabineros. Van a simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, soy inocente. Me obligaron a cometer delitos (...) ¡Ayúdenme, por favor!”, exclamaba el policía civil a viva voz, quien además dio nombres de varios colegas y fiscales “corruptos”.

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Hasta el lugar llegaron Carabineros y Bomberos y luego de tres horas de conversaciones, Silva se entregó a los policías, quienes lo trasladaron primero al Hospital de Carabineros para constatar lesiones y luego hasta su domicilio, donde quedó bajo custodia policial.

Sin embargo, Silva escapó de su casa poco antes de la medianoche de este miércoles burlando a los policías y al volver, a eso de las 03:00 horas, rompió una ventana y se hizo una herida en el cuello, por lo que fue derivado nuevamente al mismo recinto asistencial con laceraciones de carácter leve.

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Un hombre con camisa verde mira a través de una ventana con el cristal fracturado. Fragmentos de vidrio roto rodean su rostro
Silva envió a sus familiares una foto de una servilleta con los nombres de las personas que querrían asesinarlo.

Los nombres en la servilleta

Su esposa, identificada solo como Alejandra, conversó en exclusiva con el noticiero de Teletrece la noche de este miércoles y explicó que su marido, quien no presenta antecedentes psiquiátricos y tiene una buena hoja de vida, le dijo que la PDI había abierto dos sumarios en contra suya, que se sentía “perseguido”, y que el martes por la mañana salió con la intención de ir a la Fiscalía para denunciar los actos de corrupción de los que tenía conocimiento.

Pidió permiso a las 11 de la mañana para salir a declarar a la fiscalía. Desde ahí no supe nada más hasta que contactó a unos familiares de Valdivia”, señaló.

Por la tarde, previo al incidente en el edificio en Las Condes, dichos familiares la llamaron para contarle que su marido les había enviado una copia de su declaración a la Fiscalía y una foto de una servilleta con varios nombres de colegas y fiscales, asegurando que si le pasaba algo ellos serían los responsables.

“(Les envió) su declaración ante fiscalía indicando de que lo querían matar, que lo estaban buscando para matarlo. Mandó unos nombres que están en una servilleta, que, si a él le pasaba algo, estas personas estaban involucradas en su muerte”, detalló compungida la mujer.

Por ahora, la Fiscalía Oriente investiga el caso que permanece bajo reserva, razón por la cual no se conocen más antecedentes sobre las denuncias realizadas por el policía civil.

Un hombre con camisa verde mira a través de una ventana con el cristal fracturado. Fragmentos de vidrio roto rodean su rostro
“Estamos preocupados por la salud de nuestro funcionario”, dijeron desde la PDI.

“Estamos preocupados por su salud”

Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, se refirió a los hechos y sostuvo que la institución ya “tomó conocimiento” del tema y ahora solo queda esperar el resultado de las indagaciones.

“Estamos preocupados por la salud de nuestro funcionario que está siendo atendido en el Hospital de Carabineros. Es parte de lo que podemos entregar hasta este momento. Son diligencias que están en desarrollo. Estamos en conocimiento de estos hechos”, afirmó.

Según Abate, el subcomisario Silva es “un oficial investigador de una unidad operativa de Santiago. El estado de salud es lo más importante en este momento para ver la situación en la cual se encuentra, como también lo que debe hacer el Ministerio Público pensando en alguna denuncia al respecto”, remató.

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