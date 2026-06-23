“El bloqueo ha sido derrotado”, anunció el presidente Rodrigo Paz tras el levantamiento de los cortes en Bolivia

Paz convocó a todos los sectores al diálogo como parte de un reencuentro nacional tras semanas de tensión social (Reuters)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que “el bloqueo ha terminado”, tras 53 días de protestas que paralizaron al país y generaron una crisis de abastecimiento y pérdidas millonarias. La decisión se conoció tras el retiro de los últimos bloqueadores y con el retorno paulatino de los productos básicos a los mercados de ciudades como La Paz y El Alto.

El mandatario ratificó que los sectores sociales podrán reorganizarse, aunque insistió en que ese proceso debe apuntar a “construir la patria, no para destruirla”. En un contacto con la prensa, Paz recalcó: “Nos vamos a organizar para construir, no para destruir, porque creo que el bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país”. La afirmación llegó en medio del velorio de Antonio Araníbar, figura relevante de la lucha por la democracia en Bolivia, donde el presidente subrayó la importancia del diálogo como “parte del reencuentro entre todos los bolivianos”.

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La normalidad comenzó a restablecerse a partir de la madrugada del lunes, cuando los últimos puntos de bloqueo se levantaron, principalmente en regiones como el Chapare, tras el llamado de Evo Morales a suspender las medidas de presión. La Central Obrera Boliviana (COB) firmó un acuerdo con el gobierno y abandonó la protesta, lo que dejó aislados a los grupos del sector campesino-indígena Túpac Katari y a los seguidores de Morales. El presidente Paz declaró el estado de excepción el 20 de junio, luego de ese acuerdo, con el objetivo de desbloquear el país.

El resultado inmediato del levantamiento de los bloqueos fue la llegada de camiones cargados de alimentos a los principales mercados de La Paz y El Alto. Los precios de productos como el huevo y el pollo, que durante la protesta se habían triplicado, comenzaron a descender. Martha Troche, productora de huevos, relató que logró llegar a la ciudad tras dos semanas de estar varada y que ahora podrá vender su producción, lo que representa un alivio económico para muchas familias. Elsa Callisaya, residente de La Paz, celebró la posibilidad de comprar pollo a precios accesibles para reunir a su familia tras semanas de dificultades.

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La gente hace cola para comprar pollo en un supermercado en medio de un suministro limitado (Reuters)

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, a las 7 de la mañana de este martes, las nueve regiones del país estaban libres de bloqueos sociales, aunque persistían algunos puntos de obstrucción por tareas de limpieza y por una inundación en Santa Cruz. Durante los momentos más críticos de la protesta, el país llegó a registrar más de cien cortes simultáneos, con consecuencias graves para el abastecimiento de combustible, oxígeno medicinal y otros insumos fundamentales.

El paro comenzó el 1 de mayo con la declaración de la COB y se intensificó desde el 6 de mayo, cuando sectores campesinos bloquearon rutas en demanda de atención a distintos reclamos. Pronto, la exigencia se centró en la renuncia del presidente Paz, sin aceptar los llamados al diálogo. Los seguidores de Morales sumaron sus demandas y realizaron una marcha a la sede del gobierno, aunque el exmandatario luego relativizó la exigencia de renuncia desde el Trópico de Cochabamba.

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El conflicto impactó en siete de los nueve departamentos y provocó hambre, muertes y el colapso de actividades laborales. El sector empresarial calculó las pérdidas en más de 2.500 millones de dólares. El fin del conflicto se selló con la retirada de los bloqueadores tras la declaración del estado de excepción y la presión social. Morales anunció un “cuarto intermedio” en la protesta, pero advirtió que no representaba una rendición.

El levantamiento de los cortes permitió que los mercados de La Paz y El Alto vuelvan a recibir alimentos y productos básicos (Europa Press)

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, consideró que la aplicación del estado de excepción dejó “solos a los violentos” y que el pueblo “lo derrotó no cayendo en la violencia, respetando la Constitución y respetando las leyes”. Los principales impulsores de la protesta, entre ellos Mario Argollo, Vicente Salazar, Evo Morales y el senador Nilton Condori, quedaron bajo críticas y en el centro de la atención pública, mientras el gobierno anunció procesos judiciales contra los responsables de los disturbios.

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(Con información de El Deber y AP)