América Latina

Polémica en Chile por millonario gasto de un municipio en álbumes y láminas del Mundial de fútbol

La comuna santiaguina de Colina destinó miles de dólares en recursos públicos para comprar 1.700 álbumes y 6.800 sobres y así apoyar “actividades recreativas y educativas”

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Una persona muestra paquetes de cromos y el álbum del Mundial 2026.
Una persona muestra paquetes de cromos y el álbum del Mundial 2026.

La Fundación América Transparente denunció este martes que la Corporación Municipal de la comuna santiaguina de Colina desembolsó casi $13 millones de pesos (USD 14.700) en álbumes y láminas del mundial de fútbol con el fin de apoyar “actividades recreativas y educativas”. Sin embargo, la adquisición se hizo en dos pagos iguales, asunto que representaría una fragmentación de compras destinada a saltarse el proceso de licitación pública.

“¿Quién no ha soñado con completar el álbum del Mundial? En la Corporación Municipal de Colina se lo tomaron muy en serio, ¡pero con plata de todos los vecinos! Revisamos sus registros y encontramos un ‘dribleo’ administrativo que roza lo legal”, denunciaron desde la organización mediante sus redes sociales.

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“La Corporación compró 1.700 álbumes del Mundial 2026. ¿La justificación? Apoyar ‘actividades recreativas y educativas’. Pero un álbum no sirve de nada sin las láminas, así que también adquirieron 6.800 sobres, esta vez con el objetivo de fortalecer la ‘integración estudiantil’”, explicaron desde el organismo cuya misión es, precisamente, transparentar el gasto público.

La fundación acusa que el municipio dividió la compra en dos pagos iguales para elegir al proveedor a dedo.
La fundación acusa que el municipio dividió la compra en dos pagos iguales para elegir al proveedor a dedo.

La trampa

De acuerdo a la fundación, el problema no solo radica en la cantidad de dinero público utilizado en comprar los álbumes y las figuritas, sino también en el hecho de que la compra se dividió en dos pagos exactamente iguales, para así elegir a dedo al proveedor.

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“En lugar de levantar una licitación, dividieron la adquisición en dos ‘compras ágiles’ distintas. ¿Y quién fue el afortunado ganador de ambas ventas? Exactamente el mismo proveedor: Grupo Tradenix SpA”, acusaron desde la ONG.

“Los montos son la prueba del ”golazo”. La compra de los álbumes costó exactamente $6.497.876. ¿Y las láminas? Costaron exactamente los mismos $6.497.876. Al partir una compra de $13 millones de pesos por la mitad, lograron mantener cada boleta por debajo del límite legal", afirmaron.

“A esta práctica se le llama fragmentación de compras. Es una vía rápida para evadir la competencia, la transparencia y elegir a dedo”, denunciaron enfáticos.

Al cierre, desde el organismo recordaron que “ya sean sobres del Mundial o artículos de oficina, los recursos del Estado exigen probidad real, no ‘jueguito de piernas’ para eludir la ley”.

Cabe señalar desde la Corporación Municipal de Colina aún no han hecho sus descargos al respecto.

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