Detenida en Chile una concejala por robar en un centro comercial

La autoridad regional será formalizada esta jornada.

Carabineros de la ciudad de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago) detuvo la tarde de este martes a una concejala de la comuna de Lumaco, identificada como Yanela Mabel Flores Cárdenas, de 43 años, luego de ser denunciada por robar varios artículos al interior de un centro comercial.

Para peor, Flores se encontraba en dicho puerto en comisión de servicio, participando precisamente del “Encuentro Nacional de Concejales 2026”, por lo que se bochornoso actuar causó polémica y se convirtió en el comidillo de sus colegas de todo el país.

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De acuerdo al diario local El Día, la militante del Partido Republicano fue retenida por los guardias del shopping mall tras sorprenderla hurtando ropa y lentes en dos tiendas, quienes dieron aviso de inmediato a los uniformados.

Yanela Flores ha ocupado el cargo durante dos elecciones consecutivas y su actual periodo se extenderá hasta 2028.

Formalización será esta jornada

Luego de revisar las cámaras de seguridad, los carabineros pusieron a disposición de la fiscalía a la mujer y la evidencia, a saber, tres prendas de vestir y unos lentes de sol avaluados en un total de $327.870 (USD 371).

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Cabe señalar que Yanela Flores Cárdenas es ingeniera comercial y ha ocupado el cargo durante dos períodos consecutivos, luego de conseguir la reelección en las elecciones municipales de octubre de 2024. Gracias a ese resultado, su actual periodo se extenderá hasta 2028, según detalló el medio citado.

De acuerdo a información policial, la concejala no registra antecedentes penales previos, por lo que esta jornada será formalizada por hurto simple en el Tribunal de Garantía de Coquimbo.

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